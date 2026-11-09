Tesla kompaniyasi o‘zining noodatiy dizaynga ega Cybertruck elektropikapini ishlab chiqarishni to‘xtatmoqchi

·35·Avto
Tesla kompaniyasi o‘zining noodatiy dizaynga ega Cybertruck elektropikapini ishlab chiqarishni to‘xtatmoqchi

Amerikaning Tesla kompaniyasi o‘zining noodatiy dizaynga ega Cybertruck elektropikapini ishlab chiqarishni 2027 yil o‘rtalarida yakunlashni rejalashtirmoqda. Bu haqda kompaniya rahbari Ilon Mask ma’lum qildi.

Uning aytishicha, Texasdagi Gigafactory zavodida Cybertruck ishlab chiqarish bosqichma-bosqich qisqartiriladi. Bo‘shaydigan ishlab chiqarish quvvatlari esa kompaniyaning haydovchisiz harakatlanishga mo‘ljallangan Cybercab robotaksisini ko‘proq ishlab chiqarishga yo‘naltiriladi.

Cybertruck savdosi so‘nggi yillarda Tesla kutgan natijalarni bermadi. Kelley Blue Book ma’lumotlariga ko‘ra, kompaniya AQSHda 2024 yilda 38 965 dona, 2025 yilda esa atigi 20 237 dona ushbu pikapni sotgan. Bu bir yil ichida savdo hajmi 48 foizga kamayganini anglatadi.

Elektropikap turli texnik va sifat muammolari sabab ham bir necha bor tanqidga uchragan. AQSH Milliy avtomobil yo‘llari harakati xavfsizligi boshqarmasi ma’lumotlariga ko‘ra, model 2023 yil oxirida sotuvga chiqarilganidan buyon 11 marta qaytarib olish kampaniyasiga tortilgan. Shuningdek, uning keskin burchakli zanglamaydigan po‘lat kuzovi piyodalar xavfsizligi talablariga mos kelmagani sababli Yevropa bozoriga kirishida to‘siqlar yuzaga kelgan.

9 noyabr kuni Ilon Mask yana bir muhim tafsilotni ma’lum qildi: ishlab chiqarish liniyasi yopilguniga qadar buyurtmalarni imkon qadar ko‘proq bajarishga harakat qilinadi, biroq ishlab chiqarish quvvati yetmagani sabab ayrim mijozlarga depozit pullari qaytariladi.

TeslaCybertruckIlon MaskCybercab
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?23 oktabr 12:35NASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladiNASA fazogirlarni evakuatsiya qilish uchun Tesla Cybertruck mashinasini tanladi4 avgust 21:55Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidiIlon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi8 oktabr 17:30SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaSpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda2 oktabr 13:55Tesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildiTesla yangi Optimus Gen 3 robotining koʻrinishini oshkor qildi24 sentabr 14:58Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildiTesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildi2 iyul 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas va Labo uchun 0 foizli bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
“Uch oyoq” radarlar uchun yangi qoida: majburiy “Radar” belgisi o‘rnatish bekor qilindi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Yangi davr boshlanadi: Beshinchi avlod BMW X5 (G65) O‘zbekistonga yetib keldi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Lada 5 marta rad etgan rossiyalik yigit dunyodagi eng tezkor Bentley ekstererini yaratdi
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)