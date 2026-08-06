Tesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradi
Tesla va SpaceX AQShning Texas shtatida 16,8 milliard dollarlik, dunyodagi eng yirik ilg'or mikrochiplar fabrikasi — "Terafab" loyihasini boshlaydi. Zavod Xyuston yaqinidagi Grayms okrugida qurilib, ishlab chiqarish maydoni 100 million kvadrat futdan oshishi va kamida 3 ming kishini ish bilan ta'minlashi rejalashtirilgan.
Tesla va SpaceX kompaniyalari AQShning Texas shtatida dunyodagi eng yirik ilg‘or mikrochiplar fabrikasi — "Terafab" loyihasini amalga oshirishni boshlashini eʼlon qildi. Dastlabki bosqichda mazkur qo‘shma loyihaga 16,8 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu kelgusida global yarimo‘tkazgichlar tanqisligini bartaraf etish hamda sunʼiy intellekt ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gigant zavod Xyuston shahri yaqinidagi Grayms okrugida bunyod etiladi. Kompaniyalar rahbari Ilon Mask o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bu inshoot Yer yuzidagi eng yirik va qimmatbaho binoga aylanishini taʼkidladi. SpaceX maʼlumotlariga ko‘ra, ishlab chiqarish maydoni 100 million kvadrat futdan oshishi ko‘zda tutilgan va loyiha hududdagi kamida 3 ming kishini ish bilan taʼminlaydi.
Kelajak texnologiyalari uchun ulkan hisoblash quvvatiLoyihaning asosiy maqsadi Ilon Maskning kelajak tasavvurlarini ro‘yobga chiqarish uchun zarur bo‘lgan ulkan hisoblash quvvatini yaratishdir. Kelgusida millionlab robotlar inson mehnatini egallashi, robotataksilar to‘liq avtonom tarzda harakatlanishi va sunʼiy intellektni o‘qitish uchun sunʼiy yo‘ldoshlar maʼlumotlar markazlariga aylanishi kutilmoqda. Hozirgi ishlab chiqarish surʼatlari esa bu kabi ulkan talablarni qondira olmaydi.
SpaceX taqdim etgan moliyaviy hujjatlarga ko‘ra, ko‘p bosqichli qurilish ishlari doirasida umumiy xarajatlar 119 milliard dollargacha yetishi mumkin. Shuningdek, Intel kompaniyasi ham mazkur ulkan loyihaga o‘z hissasini qo‘shishini bildirgan, biroq uning aniq ishtiroki hozircha sir saqlanmoqda.
Vertikal integratsiyalashgan yondashuvYangi majmua chip ishlab chiqarish, qadoqlash va sinovdan o‘tkazish jarayonlarini bir joyning o‘zida jamlaydigan vertikal integratsiyalashgan korxona bo‘ladi. Bu esa texnologik jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtiradi va yangi hisoblash tizimlarini jadal joriy etish imkonini beradi.
- Tesla kompaniyasining Optimus humanoid robotlari va o‘zi boshqariladigan Cybercab mashinalari uchun mo‘ljallangan qirrali hisoblash (edge computing) chiplari
- SpaceX fazoviy maʼlumotlar markazlarini boshqarishga mo‘ljallangan yuqori quvvatli protsessorlar
- Keng ko‘lamli mantiqiy va xotira qurilmalari
Ekologik masalalarga ham alohida eʼtibor qaratilib, SpaceX mahalliy yer osti suvlaridan foydalanmaslikni, balki hududdagi Gibbons Creek suv ombori suvini ishlatishni rejalashtirayotganini maʼlum qildi. Ushbu majmuaning qurilishi global texnologiya bozorida yangi burilish yasashi kutilmoqda.
…