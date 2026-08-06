Tesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradi

·46·Texno
Tesla va SpaceX Texasda 16,8 milliard dollarlik "Terafab" zavodini quradi
Qisqacha

Tesla va SpaceX AQShning Texas shtatida 16,8 milliard dollarlik, dunyodagi eng yirik ilg'or mikrochiplar fabrikasi — "Terafab" loyihasini boshlaydi. Zavod Xyuston yaqinidagi Grayms okrugida qurilib, ishlab chiqarish maydoni 100 million kvadrat futdan oshishi va kamida 3 ming kishini ish bilan ta'minlashi rejalashtirilgan.

Tesla va SpaceX kompaniyalari AQShning Texas shtatida dunyodagi eng yirik ilg‘or mikrochiplar fabrikasi — "Terafab" loyihasini amalga oshirishni boshlashini eʼlon qildi. Dastlabki bosqichda mazkur qo‘shma loyihaga 16,8 milliard dollar miqdorida sarmoya kiritilishi rejalashtirilgan bo‘lib, bu kelgusida global yarimo‘tkazgichlar tanqisligini bartaraf etish hamda sunʼiy intellekt ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, gigant zavod Xyuston shahri yaqinidagi Grayms okrugida bunyod etiladi. Kompaniyalar rahbari Ilon Mask o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bu inshoot Yer yuzidagi eng yirik va qimmatbaho binoga aylanishini taʼkidladi. SpaceX maʼlumotlariga ko‘ra, ishlab chiqarish maydoni 100 million kvadrat futdan oshishi ko‘zda tutilgan va loyiha hududdagi kamida 3 ming kishini ish bilan taʼminlaydi.

Kelajak texnologiyalari uchun ulkan hisoblash quvvati

Loyihaning asosiy maqsadi Ilon Maskning kelajak tasavvurlarini ro‘yobga chiqarish uchun zarur bo‘lgan ulkan hisoblash quvvatini yaratishdir. Kelgusida millionlab robotlar inson mehnatini egallashi, robotataksilar to‘liq avtonom tarzda harakatlanishi va sunʼiy intellektni o‘qitish uchun sunʼiy yo‘ldoshlar maʼlumotlar markazlariga aylanishi kutilmoqda. Hozirgi ishlab chiqarish surʼatlari esa bu kabi ulkan talablarni qondira olmaydi.

SpaceX taqdim etgan moliyaviy hujjatlarga ko‘ra, ko‘p bosqichli qurilish ishlari doirasida umumiy xarajatlar 119 milliard dollargacha yetishi mumkin. Shuningdek, Intel kompaniyasi ham mazkur ulkan loyihaga o‘z hissasini qo‘shishini bildirgan, biroq uning aniq ishtiroki hozircha sir saqlanmoqda.

Vertikal integratsiyalashgan yondashuv

Yangi majmua chip ishlab chiqarish, qadoqlash va sinovdan o‘tkazish jarayonlarini bir joyning o‘zida jamlaydigan vertikal integratsiyalashgan korxona bo‘ladi. Bu esa texnologik jarayonlarni sezilarli darajada tezlashtiradi va yangi hisoblash tizimlarini jadal joriy etish imkonini beradi.

  • Tesla kompaniyasining Optimus humanoid robotlari va o‘zi boshqariladigan Cybercab mashinalari uchun mo‘ljallangan qirrali hisoblash (edge computing) chiplari
  • SpaceX fazoviy maʼlumotlar markazlarini boshqarishga mo‘ljallangan yuqori quvvatli protsessorlar
  • Keng ko‘lamli mantiqiy va xotira qurilmalari

Ekologik masalalarga ham alohida eʼtibor qaratilib, SpaceX mahalliy yer osti suvlaridan foydalanmaslikni, balki hududdagi Gibbons Creek suv ombori suvini ishlatishni rejalashtirayotganini maʼlum qildi. Ushbu majmuaning qurilishi global texnologiya bozorida yangi burilish yasashi kutilmoqda.

TeslaSpaceXIlon MaskTerafabChip zavodi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Galaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiGalaxy S23 smartfonlari uchun oxirgi yirik yangilanish maʼlum qilindiBugun, 08:59OpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiOpenAI xavfsizlik sababli Astra modeli ustidagi ishlarni toʻxtatdiBugun, 03:50Xitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiXitoyda dengizga oʻrnatilgan ulkan 16 MW quvvatli shamol turbinasi ishga tushdiBugun, 03:26Rippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiRippling sunʼiy intellekt xarajatlarini nazorat qiluvchi vositani taqdim etdiBugun, 02:50Polsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiPolsha kiberxavfsizligidagi jiddiy zaifliklar fosh etildiBugun, 02:29Sony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaSony afsonaviy WH-1000XM4 quloqchinlarini qaytadan sotuvga chiqarmoqdaBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi