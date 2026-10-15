Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tesla kompaniyasi 15-oktyabr kuni yangi avlod Roadster elektr sportkarining rasmiy taqdimotini o‘tkazadi.
- Ushbu modelning ilk konsepsiyasi 2017-yilda taqdim etilgan bo‘lib, u 1,9 soniyada 97 km/soat tezlikka erishishi va 1000 km masofani bosib o‘tishi kutilgan edi.
- Maxsus SpaceX paketi bilan jihozlangan versiyasi esa raketa texnologiyalaridan foydalanishi mumkin.
- Taqdimot ob-havo sababli 1-oktyabrdan 15-oktyabrga ko‘chirilgan va ochiq havoda o‘tkaziladi.
AQSHning elektromobillar giganti Tesla kompaniyasi bugun, 15 oktyabr kuni o‘zining eng shov-shuvli va uzoq kutilgan loyihasi — yangi avlod Roadster elektr sportkarining rasmiy taqdimotini o‘tkazadi. Mazkur tadbir model ilk bor ommaga ko‘rsatilganidan salkam to‘qqiz yil o‘tib, bir necha yillik kechikishlardan so‘ng nihoyat haqiqatga aylanmoqda.
Dastlab seriyali ishlab chiqarilishi 2020 yildayoq yo‘lga qo‘yilishi va’da qilingan mazkur giperkar taqdimoti avtomobilsozlik va yuqori texnologiyalar ishqibozlari tomonidan yilning eng asosiy voqealaridan biri sifatida kutilmoqda.
To‘qqiz yillik tarix: Ilk va’dalar va fantastik ko‘rsatkichlar
Tesla Roadster'ning ikkinchi avlodi konsepsiyasi ilk marta 2017 yilning noyabr oyida taqdim etilgan edi. O‘shanda e’lon qilingan ko‘rsatkichlar haqiqiy sensatsiyaga aylangan:
0 dan 97 km/soatgacha: Atigi 1,9 soniya ichida tezlanish;
Maksimal tezlik: Soatiga 400 kilometrdan yuqori tezlik qayd etish imkoniyati;
Bir quvvat bilan masofa: Akkumulatorning bitta to‘liq quvvati bilan qariyb 1 000 km (998 km) masofani bosib o‘tish salohiyati.
Shunday bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkichlar prototip e’lon qilingan davrga tegishli bo‘lib, bugungi seriyali model uchun yakuniy xususiyatlar taqdimot davomida aniqlashtirilishi kutilmoqda.
SpaceX paketi: Raketa texnologiyasiga ega avtomobil
Loyihaning eng muhokamali va intrigaga boy jihati — Ilon Maskning ikkinchi yirik kompaniyasi — SpaceX texnologiyalari bilan jihozlanadigan maxsus versiya hisoblanadi:
Gaz dvigatellari: Ilon Mask avvalroq ushbu sportkarga kichik tortish kuchiga ega sovuq gaz reaktiv dvigatellari o‘rnatilishi mumkinligini ochiqlagan edi. Ushbu mexanizm mashinaning tezlanishi, burilishi va hatto qisqa muddatli sakrashlari uchun misli ko‘rilmagan dinamika bag‘ishlaydi;
Odatiy taqdimot chegarasidan tashqarida: Namoyish standart avto-taqdimotlar formatidan butunlay farq qilishi va haqiqiy texnologik shouga aylanishi kutilmoqda.
Taqdimot nega kechikdi va namoyish nega ochiq havoda?
Tadbirga tayyorgarlik jarayoni ham muddatlarning surilishi bilan kechdi:
Ochiq osmon talabi: Taqdimot aslida 1 oktyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq Tesla noqulay ob-havo prognozi sababli uni 15 oktyabrga ko‘chirdi;
Sababi: Kompaniya namoyish elementlarini yopiq pavilonda emas, balki faqat ochiq havoda to‘liq ko‘rsatish mumkinligini ta’kidlagan, bu esa SpaceX raketa tizimlarining amaliy namoyishi bo‘lishiga yana bir ishoradir.
Seriyali ishlab chiqarish qachon boshlanadi?
Taqdimot o‘tkazilishining o‘zi xaridorlar mashinani ertagayoq qabul qilib oladi degani emas. Ko‘p yillik kutishlardan so‘ng asosiy savol ochiq qolmoqda:
Konveyer muddati: Tesla sportkarning ommaviy ishlab chiqarilishini qachon boshlaydi va avvaldan buyurtma berib qo‘ygan mijozlarga qachon yetkazib beradi?
Imtihon lahzasi: Bugungi namoyish Tesla 2017 yilgi fantastik va’dalarini qanchalik real hayotga ko‘chira olganini ko‘rsatib beruvchi bosh sinov bo‘ladi. Barcha tafsilotlar va avtomobilning asl imkoniyatlari tadbir yakunida oydinlashadi.
Izohlar 0
…