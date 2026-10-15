Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)

·34·Avto
Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tesla kompaniyasi 15-oktyabr kuni yangi avlod Roadster elektr sportkarining rasmiy taqdimotini o‘tkazadi.
  • Ushbu modelning ilk konsepsiyasi 2017-yilda taqdim etilgan bo‘lib, u 1,9 soniyada 97 km/soat tezlikka erishishi va 1000 km masofani bosib o‘tishi kutilgan edi.
  • Maxsus SpaceX paketi bilan jihozlangan versiyasi esa raketa texnologiyalaridan foydalanishi mumkin.
  • Taqdimot ob-havo sababli 1-oktyabrdan 15-oktyabrga ko‘chirilgan va ochiq havoda o‘tkaziladi.

AQSHning elektromobillar giganti Tesla kompaniyasi bugun, 15 oktyabr kuni o‘zining eng shov-shuvli va uzoq kutilgan loyihasi — yangi avlod Roadster elektr sportkarining rasmiy taqdimotini o‘tkazadi. Mazkur tadbir model ilk bor ommaga ko‘rsatilganidan salkam to‘qqiz yil o‘tib, bir necha yillik kechikishlardan so‘ng nihoyat haqiqatga aylanmoqda.

Dastlab seriyali ishlab chiqarilishi 2020 yildayoq yo‘lga qo‘yilishi va’da qilingan mazkur giperkar taqdimoti avtomobilsozlik va yuqori texnologiyalar ishqibozlari tomonidan yilning eng asosiy voqealaridan biri sifatida kutilmoqda.

Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)

To‘qqiz yillik tarix: Ilk va’dalar va fantastik ko‘rsatkichlar

Tesla Roadster'ning ikkinchi avlodi konsepsiyasi ilk marta 2017 yilning noyabr oyida taqdim etilgan edi. O‘shanda e’lon qilingan ko‘rsatkichlar haqiqiy sensatsiyaga aylangan:

  • 0 dan 97 km/soatgacha: Atigi 1,9 soniya ichida tezlanish;

  • Maksimal tezlik: Soatiga 400 kilometrdan yuqori tezlik qayd etish imkoniyati;

  • Bir quvvat bilan masofa: Akkumulatorning bitta to‘liq quvvati bilan qariyb 1 000 km (998 km) masofani bosib o‘tish salohiyati.

Shunday bo‘lsa-da, bu ko‘rsatkichlar prototip e’lon qilingan davrga tegishli bo‘lib, bugungi seriyali model uchun yakuniy xususiyatlar taqdimot davomida aniqlashtirilishi kutilmoqda.

Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)

SpaceX paketi: Raketa texnologiyasiga ega avtomobil

Loyihaning eng muhokamali va intrigaga boy jihati — Ilon Maskning ikkinchi yirik kompaniyasi — SpaceX texnologiyalari bilan jihozlanadigan maxsus versiya hisoblanadi:

  • Gaz dvigatellari: Ilon Mask avvalroq ushbu sportkarga kichik tortish kuchiga ega sovuq gaz reaktiv dvigatellari o‘rnatilishi mumkinligini ochiqlagan edi. Ushbu mexanizm mashinaning tezlanishi, burilishi va hatto qisqa muddatli sakrashlari uchun misli ko‘rilmagan dinamika bag‘ishlaydi;

  • Odatiy taqdimot chegarasidan tashqarida: Namoyish standart avto-taqdimotlar formatidan butunlay farq qilishi va haqiqiy texnologik shouga aylanishi kutilmoqda.

Taqdimot nega kechikdi va namoyish nega ochiq havoda?

Tadbirga tayyorgarlik jarayoni ham muddatlarning surilishi bilan kechdi:

  • Ochiq osmon talabi: Taqdimot aslida 1 oktyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq Tesla noqulay ob-havo prognozi sababli uni 15 oktyabrga ko‘chirdi;

  • Sababi: Kompaniya namoyish elementlarini yopiq pavilonda emas, balki faqat ochiq havoda to‘liq ko‘rsatish mumkinligini ta’kidlagan, bu esa SpaceX raketa tizimlarining amaliy namoyishi bo‘lishiga yana bir ishoradir.

Tesla bugun Ilon Mask va’da qilgan yangi Roadster sportkarini namoyish qiladi (foto)

Seriyali ishlab chiqarish qachon boshlanadi?

Taqdimot o‘tkazilishining o‘zi xaridorlar mashinani ertagayoq qabul qilib oladi degani emas. Ko‘p yillik kutishlardan so‘ng asosiy savol ochiq qolmoqda:

  • Konveyer muddati: Tesla sportkarning ommaviy ishlab chiqarilishini qachon boshlaydi va avvaldan buyurtma berib qo‘ygan mijozlarga qachon yetkazib beradi?

  • Imtihon lahzasi: Bugungi namoyish Tesla 2017 yilgi fantastik va’dalarini qanchalik real hayotga ko‘chira olganini ko‘rsatib beruvchi bosh sinov bo‘ladi. Barcha tafsilotlar va avtomobilning asl imkoniyatlari tadbir yakunida oydinlashadi.

TeslaRoadsterSpaceXElon_Musk
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidiIlon Mask bir kunda 30 milliard dollar boyidi8 oktabr 17:30SpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqdaSpaceX va Tesla koinotda quyosh energiyasini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda2 oktabr 13:55Tesla 1,1 soniyada tezlashuvchi Roadster modelini taqdim etadiTesla 1,1 soniyada tezlashuvchi Roadster modelini taqdim etadi26 aprel 03:18Tesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildiTesla va SpaceX'ning ulkan Terafab sirlari ochildi10 avgust 08:50SpaceX Texasdagi Terafab zavodi uchun quyosh panelidan emas, gaz stansiyalaridan foydalanadiSpaceX Texasdagi Terafab zavodi uchun quyosh panelidan emas, gaz stansiyalaridan foydalanadi7 avgust 19:57SpaceX va Tesla dunyodagi eng yirik Terafab chip zavodini qurmoqdaSpaceX va Tesla dunyodagi eng yirik Terafab chip zavodini qurmoqda7 avgust 01:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Geely kompaniyasining ilk yirik yoʻltanlamasi bir soatda 43 mingdan ortiq buyurtma oldi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin