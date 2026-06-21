21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун

·0·Ўзбекистон
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун

Бугун, 21 июн куни Шимолий яримшарда йилнинг энг узун куни кузатилади. Бу ҳодиса астрономияда ёзги қуёш туриши деб аталади. Айнан шу кунда Қуёш осмонда энг узоқ вақт давомида кўриниб туради, натижада кун максимал даражада узаяди, тун эса йил давомида энг қисқа бўлади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу ҳодиса Ернинг Қуёш атрофида айланиши ва унинг ўз ўқига тахминан 23,5 даража оғган ҳолда жойлашгани билан боғлиқ. Шу сабабли йил давомида Қуёш нурлари Ерга турлича бурчак остида тушади ва фасллар алмашади.

Қизиқ жиҳати шундаки, айни пайтда Жанубий яримшарда бунинг мутлақо акси кузатилади. У ерда кун энг қисқа, тун эса энг узун бўлиб, қиш мавсуми расман бошланади.

Астрономларнинг айтишича, ёзги қуёш туриши ҳар йили 20–22 июн оралиғида содир бўлади ва бу сана табиатдаги кўплаб жараёнларга, жумладан, иқлим ва биологик ритмларга ҳам таъсир кўрсатади.

Шундан сўнг эса кунлар аста-секин қисқариб боради ва кузги тенгкунликка қадар давом этади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиЎзбекистон банклари қанча пулни айлантираётгани маълум бўлдиКеча, 20:42Жалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаЖалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказидаКеча, 18:02Ўзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилдиЎзбекистон дунёнинг энг тинч давлатлари қаторида 37-ўринга кўтарилдиКеча, 17:18Тарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қиладиТарихий воқеа: Ўзбекистон Олий судига илк бор аёл киши раҳбарлик қиладиКеча, 16:39Ўзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкинЎзбекистонда 2040 йилга бориб сув танқислиги кучайиши мумкинКеча, 16:15Ўзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиЎзбекистонда 1-синфга онлайн қабул расман бугундан бошландиКеча, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Қурбон ҳайити намози вақтлари маълум қилинди
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма