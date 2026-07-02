Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтди
Алишер Қодиров Ўзбекистон миллий терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштирокини баҳолаб, футболчиларга миннатдорлик билдирди.
Депутатнинг сўзларига кўра, жамоа кучли рақибларга қарши қийин ўйинларда майдонга тушган ва катта босим остида ҳаракат қилган. Шунга қарамай, футболчиларнинг курашчанлиги ва иродаси яққол кўринган.
У мамлакат тараққиёти мисолида футболдаги мақсадлар ҳам доим ўсиб боришини тушунтирди. Қодиров 10 йил аввал Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 50 миллиард доллар бўлганини, олти йилда 150 миллиард долларга етганини ва 250 миллиард долларлик марра кўзланаётганини айтди.
Шундан келиб чиқиб, у терма жамоага қўйилаётган талаб ҳам ўзгарганини билдирди. Илгари Жаҳон чемпионатига чиқиш асосий мақсад бўлган бўлса, энди турнирда натижа кўрсатиш талаб этилишини таъкидлади.
"Биз йигитларнинг фақат Осиёда қолиб кетаётганидан норози эдик. Жаҳон чемпионатига чиқишсин дедик. Энди бу билан ҳам тўхтамаймиз, муваффақият кутамиз. Кейинги Жаҳон чемпионатида улар катта шижоат билан ғалаба учун курашади", деди Алишер Қодиров.
…