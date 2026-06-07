Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди

·26·Ўзбекистон
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди

Юртимиз ҳайдовчилари ва автотранспорт эгалари учун ёқилғи бозоридаги ўзгаришлар ҳар доим энг долзарб ва эътибор марказидаги мавзулардан бири бўлиб келган. Айниқса, суюлтирилган газ (пропан) истеъмолчилари учун охирги ҳафталар анча жиддий синовларга бой бўлмоқда. Республика бўйлаб суюлтирилган газнинг чакана сотилиш баҳосида сезиларли ўсиш кузатила бошлади. Олиб борилган таҳлилларга кўра, атиги сўнгги бир ой ичида Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархлари ўртача 20 фоиз атрофида юқорилади.

Бундай кескин қимматлашув мамлакатимизнинг барча ҳудудларидаги газ қуйиш шохобчаларида яққол кўзга ташланмоқда.

Ҳудудлар кесимида суюлтирилган газ баҳоси

Автомобилларга газ қуйиш шохобчаларидаги (АГҚШ) янги нархлар юртимизнинг турли вилоят ва шаҳарларида турлича шакллантирилган. Айни пайтдаги амалий ҳолат қуйидаги махсус интеграциялашган жадвалда акс этган:

Ҳудуд номи

Бир литр пропаннинг жорий нархи

Бозордаги умумий ҳолат

Тошкент шаҳри

7 200 – 7 300 сўм

Пойтахт ёқилғи шохобчаларида нархлар шу оралиқда барқарорлашган.

Фарғона водийси

7 400 – 7 500 сўм

Водий вилоятларида ёқилғи баҳоси республика бўйича энг юқори нуқтага чиқди.

Республика бўйича

Ўртача +20% ўсиш

Бир ой ичидаги умумий нарх қимматлашуви кўрсаткичи.

Нарх навонинг кўтарилишига нима сабаб бўлди?

Суюлтирилган газ нархининг бу қадар шиддат билан кўтарилиши ортида фақатгина тадбиркорларнинг хоҳиши эмас, балки товар-хомашё биржасидаги жиддий иқтисодий омиллар ётибди. Энг асосий муаммо — биржа савдоларига чиқарилаётган маҳсулот ҳажми (таклиф)нинг кескин камайиб кетгани бўлди.

Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак, биржадаги кунлик пропан савдоси ҳажми қарийб уч баробарга қисқариб, 2 230 тоннадан атиги 866 тоннагача тушиб кетган. Бозорда таклифнинг бундай кескин камайиши, ўз-ўзидан маҳсулотга бўлган талабни ошириб юборди ва чакана нархларнинг қимматлашишига олиб келди.

Истеъмолчилар ва юк ташиш бозоридаги аҳвол

Ушбу вазият ҳайдовчилар учун кутилмаган зарба бўлди, дейиш мумкин. Зеро, пропан нархининг ошиши яқиндагина мамлакатимизда сиқилган газ (метан) учун белгиланган максимал чакана нархларнинг юқорилаши фонида юз бермоқда.

Ҳар икки асосий муқобил ёқилғи турининг қимматлашуви оддий истеъмолчилар, айниқса кунлик даромади транспорт воситаси билан боғлиқ бўлган киракашлар ҳамда ички юк ташиш (логистика) бозори вакилларига бўлган молиявий юкламани ва харажатларни сезиларли даражада ошириб юборди.

Замин шарҳи: Автомобиль ёқилғиси, айниқса пропан ва метан нархларининг ўсиши занжирли реакция ҳосил қилиб, бозорлардаги бошқа маҳсулотлар ва кўрсатиладиган хизматлар баҳосига ҳам бевосита таъсир ўтказиши сир эмас. Биржада маҳсулот ҳажмининг 2230 тоннадан 866 тоннага тушиб кетиши сунъий тақчилликни юзага келтирган кўринади. Умид қиламизки, масъул вазирлик ва идоралар томонидан биржага чиқарилаётган пропан ҳажми яқин кунларда қайта тикланади ва нархлар яна ўз маромига қайтади. Акс ҳолда, бу ҳолат йўлкира ва юк ташиш нархларининг ҳам кўтарилишига сабаб бўлиши мумкин.

Юртимиз ёқилғи бозоридаги энг сўнгги ўзгаришлар, биржа савдоларидаги янги нархлар ва иқтисодиётга оид энг ишончли, қайноқ янгиликларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонТошкентФарғона водийсипропан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиБугун, 07:56Ўзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаЎзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқдаБугун, 07:38Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди