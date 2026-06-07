Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди

·41·Ўзбекистон
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди

Сайёрамиздаги энг йирик очиқ олтин кони қаерда жойлашганини биласизми?

Қизилқум саҳроси бағрида жойлашган машҳур Мурунтов очиқ олтин кони нафақат мамлакатимиз, балки бутун дунё кончилик саноатидаги ноёб ва бетакрор иншоотлардан бири ҳисобланади.

Ушбу кон ўзининг улкан захиралари ва кенг кўламли қазиб олиш ишлари билан халқаро даражада тан олинган. Мурунтов кони йиллар давомида Ўзбекистон иқтисодиётида ҳам муҳим ўрин тутиб келмоқда.

Қизилқумнинг чексиз саҳролари бағрида жойлашган бу мўъжиза табиат ва инсон меҳнатининг уйғунлигини намоён этади. У нафақат иқтисодий аҳамиятга эга, балки кончилик соҳасидаги энг йирик лойиҳалардан бири сифатида ҳам эътироф этилган.

Бугунги кунда Мурунтов кони дунёдаги энг йирик очиқ олтин конларидан бири сифатида ўз мавқеини сақлаб келмоқда.

МурунтауҚизилқумЎзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаТошкентда поезд ва автобуслар учун ягона тарифлар жорий этилмоқдаБугун, 13:411-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?1-синф қабули бошланмоқда: ота-оналар нималарни билиши керак?Бугун, 13:13Ўзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиЎзбекистон солиқ тизими 2030 йилгача тўлиқ рақамлаштириладиБугун, 10:58Сентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиСентябрдан автобусларда йўл ҳақини тўлашнинг янги тартиби кучга кирадиБугун, 10:50Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди