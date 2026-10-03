3 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?

·12·Ўзбекистон
3 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 3-октябр куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди.
  • Қорақалпоғистон, Хоразм ва Навоий вилоятларида, шунингдек, республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин.
  • Кундузги ҳарорат жанубий вилоятларда 30-35 даражагача кўтарилса, шимолий ҳудудларда 20-25 даража атрофида бўлади.

Ўзгидромет эртага, 3 октябрь куни Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво прогнозини маълум қилди. Кун давомида айрим ҳудудларда ҳаво ўзгарувчан бўлиши, баъзи жойларда эса ёғингарчилик кузатилиши кутилмоқда.

Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқдан эсадиган шамолнинг тезлиги 3-8 м/с ни ташкил этади. Ҳарорат кечаси 15-17 даража, кундузи эса 29-31 даража бўлиши прогноз қилинган.

Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 13-18 даража, кундузи 20-25 даража атрофида бўлади.

Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Бухоро вилоятида ёғингарчилик кузатилмайди, Навоий вилоятининг баъзи жойларида эса ёмғир ёғиши эҳтимоли бор. Шамол шарқдан 9-14 м/с тезликда эсади. Кечаси ҳарорат 13-18 даража, кундузи 28-33 даража бўлади.

Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Бу ҳудудларда ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 13-18 даража, кундузи 27-32 даражагача кўтарилади.

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди, ҳаво ўзгарувчан бўлади. Шарқдан 7-12 м/с тезликда шамол эсади. Кечаси ҳарорат 15-20 даража, кундузи эса 30-35 даража бўлиши прогноз қилинган.

Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 5-10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 10-15 даража, кундузи 25-30 даража бўлиши кутилмоқда.

Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди, бироқ айрим ҳудудларда сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин. Шамол шарқдан 9-14 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7-12 даража, кундузи 17-22 даража бўлади.

Шу тариқа, 3 октябрь куни мамлакатнинг аксарият ҳудудларида илиқ ва ўзгарувчан об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда. Айрим шимолий ҳудудлар ҳамда Навоий вилоятида ёмғир ёғиши мумкин бўлса, жанубий вилоятларда кундузги ҳарорат 35 даражагача кўтарилади.

Ўзгидромет3 октябрьТошкентҚорақалпоғистон Республикаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?30 сентябр 15:2017 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?17 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?16 сентябр 23:3215 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда15 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда14 сентябр 21:43Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкинЭртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин1 октябр 15:25Октябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқдаОктябрь совуқ келадими? Ўзбекистонда ҳарорат кескин пасайиши кутилмоқда1 октябр 10:53Ўзгидромет шошилинч огоҳлантириш бердиЎзгидромет шошилинч огоҳлантириш берди29 сентябр 10:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади