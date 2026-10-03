3 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 3-октябр куни Ўзбекистоннинг аксарият ҳудудларида ҳаво ўзгарувчан бўлиб, ёғингарчилик кутилмайди.
- Қорақалпоғистон, Хоразм ва Навоий вилоятларида, шунингдек, республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида айрим жойларда ёмғир ёғиши мумкин.
- Кундузги ҳарорат жанубий вилоятларда 30-35 даражагача кўтарилса, шимолий ҳудудларда 20-25 даража атрофида бўлади.
Ўзгидромет эртага, 3 октябрь куни Ўзбекистон ҳудудларида кузатиладиган об-ҳаво прогнозини маълум қилди. Кун давомида айрим ҳудудларда ҳаво ўзгарувчан бўлиши, баъзи жойларда эса ёғингарчилик кузатилиши кутилмоқда.
Тошкент шаҳрида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шарқдан эсадиган шамолнинг тезлиги 3-8 м/с ни ташкил этади. Ҳарорат кечаси 15-17 даража, кундузи эса 29-31 даража бўлиши прогноз қилинган.
Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши мумкин. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 13-18 даража, кундузи 20-25 даража атрофида бўлади.
Бухоро ва Навоий вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлиши кутилмоқда. Бухоро вилоятида ёғингарчилик кузатилмайди, Навоий вилоятининг баъзи жойларида эса ёмғир ёғиши эҳтимоли бор. Шамол шарқдан 9-14 м/с тезликда эсади. Кечаси ҳарорат 13-18 даража, кундузи 28-33 даража бўлади.
Тошкент, Сирдарё, Жиззах ва Самарқанд вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Бу ҳудудларда ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 7-12 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 13-18 даража, кундузи 27-32 даражагача кўтарилади.
Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди, ҳаво ўзгарувчан бўлади. Шарқдан 7-12 м/с тезликда шамол эсади. Кечаси ҳарорат 15-20 даража, кундузи эса 30-35 даража бўлиши прогноз қилинган.
Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятларида ҳаво ўзгарувчан бўлади, ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан 5-10 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 10-15 даража, кундузи 25-30 даража бўлиши кутилмоқда.
Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида ҳам ҳаво ўзгарувчан бўлади. Ёғингарчилик кутилмайди, бироқ айрим ҳудудларда сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин. Шамол шарқдан 9-14 м/с тезликда эсади. Ҳарорат кечаси 7-12 даража, кундузи 17-22 даража бўлади.
Шу тариқа, 3 октябрь куни мамлакатнинг аксарият ҳудудларида илиқ ва ўзгарувчан об-ҳаво кузатилиши кутилмоқда. Айрим шимолий ҳудудлар ҳамда Навоий вилоятида ёмғир ёғиши мумкин бўлса, жанубий вилоятларда кундузги ҳарорат 35 даражагача кўтарилади.
Изоҳлар 0
…