Тошкент туманларидаги янги прокурорлар кимлар?
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек, Яккасарой, Олмазор, Яшнобод, Чилонзор, Юнусобод, Сергели ва Миробод туманларига янги прокурорлар тайинланди. Тайинловлар Бош прокурорнинг тегишли буйруқлари асосида амалга оширилди, деб хабар беради Gazeta.
Янги лавозимларни эгаллаган прокурорлар ва уларнинг аввалги иш жойлари қуйидагича:
• Яхё Абдураҳмонов Абдуғаниевич Мирзо Улуғбек тумани прокурори этиб тайинланди. У бунга қадар Юнусобод тумани прокурори бўлиб ишлаган.
• Ахрор Ахунов Ганиевич Яккасарой тумани прокурори бўлди. У аввал Олмазор тумани прокурори лавозимида ишлаган.
• Абдурахим Мухиддинов Акрамжон ўғли Олмазор тумани прокурори этиб тайинланди. У тайинловга қадар Бош прокуратуранинг ёқилғи-энергетика соҳасида қонунчилик ижроси устидан назорат бошқармаси бошлиғи бўлган.
• Ойбек Шамуратов Ражаббой ўғли Яшнобод тумани прокурори лавозимини эгаллади. У бунгача Қорақалпоғистон Республикаси прокурорининг биринчи ўринбосари бўлиб ишлаган.
• Сарвар Базаров Тухтамуродович Чилонзор тумани прокурори этиб тайинланди. У аввал Самарқанд вилояти прокурорининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаган.
• Иброхим Расулов Асатович Юнусобод тумани прокурори бўлди. У тайинловга қадар Бухоро вилояти прокурорининг ўринбосари бўлган.
• Сирожиддин Файзиев Бўриевич Сергели тумани прокурори этиб тайинланди. У аввал Қашқадарё вилояти прокурорининг биринчи ўринбосари лавозимида ишлаган.
• Кобилжон Ахмаджанов Нумонович Миробод тумани прокурори бўлди. У бунга қадар Наманган вилояти прокурорининг ўринбосари бўлиб ишлаган.
Шунингдек, аввалроқ Нилуфар Аллабергенова Тошкент шаҳри прокурорининг ўринбосари лавозимига тайинланган эди.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…