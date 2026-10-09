Ўзбекистонда дам олиш кунлари ёмғир ва илиқ ҳаво кутилмоқда

·41·Ўзбекистон
Ўзбекистонда дам олиш кунлари ёмғир ва илиқ ҳаво кутилмоқда

Дам олиш кунлари Ўзбекистонда илиқ ва асосан қуруқ об-ҳаво кузатилади. Бироқ айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ўзгидромет хабар берди.

Маълум қилинишича, кечалари ҳаво ҳарорати 10–15 даража, кундузи эса 25–27 даража атрофида бўлади. Жанубий ҳудудлар ва чўл зоналарининг айрим жойларида ҳарорат 29–32 даражагача кўтарилиши мумкин.

10 октябрь куни кечқурун ғарбий ҳудудларга нам ҳаво массалари кириб кела бошлайди. Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятининг баъзи жойларида ёмғир ёғиши эҳтимоли бор.

11 октябрь куни ёғингарчилик республика ҳудудларининг бошқа қисмларига ҳам тарқалади. Қорақалпоғистон, Хоразм, куннинг иккинчи ярмида чўл ҳудудлари ва жанубда, кечқурун эса марказий вилоятларнинг айрим жойларида ёмғир кутилмоқда. Тошкент вилояти ва Фарғона водийсида ёғингарчилик бўлмайди.

Ҳудудларнинг аксариятида илиқ ҳаво сақланиб қолади. Фақат мамлакатнинг шимоли-ғарбида ҳарорат 18–23 даражагача пасайиши мумкин. Шамол йўналишини шарқдан ғарбга ўзгартириб, сониясига 7–12 метр тезликда эсади.

Тоғли ҳудудларда 9–11 октябрь кунлари баъзи жойларда ёмғир ёғади. 11 октябрь куни тоғ олди ва тоғли ҳудудларда сел ҳамда сув тошқини юзага келиши хавфи бор.

Тошкентда эса бугун ва дам олиш кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Шамол шарқдан сониясига 3–8 метр тезликда эсади. Пойтахтда кечалари ҳарорат 13–15 даража, кундузи эса 25–27 даража бўлиши прогноз қилинган.

ЎзгидрометҚорақалпоғистон РеспубликасиХоразмТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилинди8 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилиндиКеча 10:3217 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?17 сентябрь куни Тошкентда об-ҳаво қандай бўлади?16 сентябр 23:32Ўзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқдаЎзгидромет: Бугун айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда5 октябр 11:043 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?3 октябрь куни Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?3 октябр 00:07Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?Эртага қайси ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда?30 сентябр 15:2015 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда15 сентябрь куни Ўзбекистонда ҳаво исиши кутилмоқда14 сентябр 21:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари