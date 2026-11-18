Данияга қарши ўйиндаги муҳим ғалаба ва Ҳоланддан яна бир рекорд: Тафсилотлар қандай?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Норвегия миллий жамоаси УЕФА Миллатлар лигасининг 6-турида Дания устидан 3:2 ҳисобида иродали ғалаба қозониб, плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди.
- Учрашув давомида 0:2 ҳисобида ортда бораётган норвегияликлар сафида Эрлинг Ҳоланд дубл қайд этди, Мартин Эдегор эса битта голга муаллифлик қилди.
- Ўйиннинг 90+5-дақиқасида пеналтидан гол урган Эрлинг Ҳоланд терма жамоадаги голлари сонини 61 та ўйинда 68 тага етказди.
УЕФА Миллатлар лигаси гуруҳ босқичининг сўнгги 6-турида мухлислар чинакам драма ва голларга бой ўйиннинг гувоҳи бўлишди. Сафарда Дания меҳмони бўлган Норвегия миллий жамоаси матонат кўрсатиб, рақибини 3:2 ҳисобида мағлуб этди ва мусобақанинг плей-офф босқичига йўлланмани қўлга киритди.
Драматик учрашув ва ҳал қилувчи пеналти
Ўйин норвегияликлар учун жуда оғир бошланди. Даниялик футболчилар Расмус Ҳойлунд ва Пьер-Эмиль Хейбьергнинг голларидан сўнг мезбонлар 2:0 ҳисобида олдинга чиқиб олишган эди. Бироқ «викинглар» синмади:
Биринчи гол: Биринчи бўлим охирида Эрлинг Ҳоланд дарвозабоннинг хатосидан фойдаланиб, ҳисобни қисқартирди.
Мувозанат: Баҳснинг 83-дақиқасида жамоа сардори Мартин Эдегор ҳисобни тенглаштирди.
Ғалаба голи: Учрашув асосий вақтига қўшиб берилган бешинчи дақиқада (90+5) белгиланган пеналтидан совуққонлик билан фойдаланган Эрлинг Ҳоланд ўйин тақдирини ҳал қилди ва жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.
Учрашув кўрсаткичлари
Тафсилотлар
Мусобақа
УЕФА Миллатлар лигаси (6-тур)
Натижа
Дания — Норвегия 2:3
Ҳал қилувчи гол
Эрлинг Ҳоланд (90+5, пеналти)
Натижаси
Норвегия плей-офф (чорак финал) йўлланмасини қўлга киритди
Ҳоланднинг голлари ва жаҳон рекордлари контексти
Ушбу ўйинда дубл қайд этган Эрлинг Ҳоланднинг Норвегия миллий жамоаси сафидаги умумий голлари сони 68 тага етди. Эътиборли жиҳати, ушбу сермаҳсул кўрсаткичга эришиши учун ҳужумчи бор-йўғи 61 та баҳсда майдонга тушган холос.
Маълумот учун, миллий жамоалар тарихида энг кўп гол урган футболчи ҳисобланган португалиялик Криштиану Роналду фаолияти давомида терма жамоа сафида жами 146 та гол киритган. Ҳоланднинг ёш бўлишига қарамай кўрсатаётган бундай юқори натижалари келажакда улкан рекордларни янгилаши мумкинлигидан далолат беради.
Сизнингча, Эрлинг Ҳоланд келажакда миллий жамоалар миқёсида энг кўп гол уриш бўйича рекордларни янгилай оладими? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…