Ҳоланд 90+5-дақиқада Норвегияни қутқарди: Португалия Уэльсда голлар шоусини кўрсатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Эрлинг Ҳоланд 90+5-дақиқада пеналтини аниқ амалга ошириб, Норвегияга Дания устидан 3:2 ҳисобидаги ғалаба ва плей-офф йўлланмасини тақдим этди.
- Португалия терма жамоаси ҳам Уелс майдонида кечган баҳсда 3:2 ҳисобида зафар қучди.
- Гуруҳ босқичи якунларига кўра, Португалия 15 очко билан биринчи, Дания 10 очко билан иккинчи, Норвегия 7 очко билан учинчи ва Уелс 3 очко билан тўртинчи ўринни эгаллади.
Миллатлар лигасида гуруҳ босқичининг сўнгги учрашувлари мухлисларга ҳақиқий футбол драмасини тақдим этди. Норвегия Данияга қарши Скандинавия дербисида икки марта ортда бораётганига қарамай, 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди. Эрлинг Ҳоланд эса 90+5-дақиқада пенальтини аниқ амалга ошириб, жамоасига плей-офф йўлланмасини олиб берди. Португалия ҳам Уэльс майдонида осон бўлмаган баҳсда ғалаба қозонди.
Ҳоланднинг сўнгги дақиқадаги зарбаси Норвегияга плей-офф йўлланмасини берди
Куннинг энг кескин учрашуви Дания ва Норвегия терма жамоалари ўртасида кечди. Скандинавия дербиси нафақат принципиал рақобат, балки плей-офф тақдири ҳал бўладиган муҳим беллашувга ҳам айланди.
Данияликлар учрашувни жуда ишончли бошлади. Расмус Ҳойлунд 11-дақиқада ҳисобни очган бўлса, орадан уч дақиқа ўтиб Пьер-Эмил Ҳёйберг фарқни иккитага етказди. Норвегия учун вазият анча мураккаблашди.
Бироқ меҳмонлар таслим бўлишни истамади. 37-дақиқада Эрлинг Ҳоланд жамоасининг умидини сақлаб қолди — 2:1.
Иккинчи бўлимда Норвегия ҳисобни тенглаштириш учун бор кучини ишга солди. Уларнинг саъй-ҳаракатлари 83-дақиқада самара берди: Мартин Эдегор муҳим голни киритиб, таблода мувозанатни тиклади.
Аммо учрашувнинг энг драматик лаҳзалари ҳали олдинда эди. Асосий вақтга қўшиб берилган 90+5-дақиқада Норвегия пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди. Масъулиятни Эрлинг Ҳоланд ўз зиммасига олди ва имкониятни қўлдан бой бермади.
Ҳоланднинг аниқ зарбаси Норвегияга 3:2 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди. Энг муҳими, бу гол жамоага плей-офф йўлланмасини ҳам олиб келди. Данияликлар эса сўнгги дақиқалардаги драмадан кейин муҳим очколарни бой беришди.
Дания — Норвегия — 2:3
Голлар: Ҳойлунд (11), Ҳёйберг (14) — Ҳоланд (37, 90+5 — пенальти), Эдегор (83).
Португалия Уэльсда беш голли триллерда ғалаба қозонди
Португалия терма жамоаси ҳам гуруҳ босқичининг сўнгги учрашувида мухлисларга ҳаяжонли беллашув тақдим этди. Жорже Жезуш шогирдлари Уэльс меҳмони бўлиб, рақибини 3:2 ҳисобида мағлуб этди.
Учрашувдаги голлар ҳисоби 11-дақиқада очилди. Бруну Фернандеш Португалияни олдинга олиб чиқди. Бироқ мезбонлар тезда жавоб қайтарди: 13-дақиқада Дэвид Брукс ҳисобни тенглаштирди.
40-дақиқада Томас Уэльсни олдинга олиб чиқди. Шу тариқа биринчи бўлимнинг катта қисми мезбонлар устунлигида ўтди. Аммо танаффусга яқин Португалия яна бир бор зарба берди: 43-дақиқада Педру Нету ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди.
Иккинчи бўлимда эса ғалаба голи муаллифи аниқланди. 70-дақиқада Форбс Португалиянинг учинчи голини киритиб, жамоасига муҳим устунликни тақдим этди.
Орадан тўрт дақиқа ўтиб, Нету четлатилди ва Португалия ўйиннинг қолган қисмини бир киши кам бўлиб ўтказишга мажбур бўлди. Уэльс футболчилари сон жиҳатидан устунликдан фойдаланиб, ҳисобни тенглаштиришга уринди. Бироқ португалияликлар ғалабани сақлаб қолишди.
Уэльс — Португалия — 2:3
Голлар: Брукс (13), Томас (40) — Фернандеш (11), Нету (43), Форбс (70).
Миллатлар лигасидаги натижалар
Учрашув
Ҳисоб
Уэльс — Португалия
2:3
Дания — Норвегия
2:3
Гуруҳ босқичи қандай якунланди?
Тақдим этилган маълумотларга кўра, Португалия 15 очко билан гуруҳда биринчи ўринни эгаллаган. Дания 10 очко билан иккинчи, Норвегия эса 7 очко билан учинчи бўлган. Уэльс уч очко билан тўртинчи поғонадан жой олган.
Португалия гуруҳ босқичини ғалаба билан якунлаган бўлса, Норвегия учун ҳал қилувчи лаҳза Ҳоланднинг сўнгги дақиқадаги пенальтиси бўлди. Дания эса икки голлик устунликни сақлаб қола олмагани учун афсусланишига тўғри келади.
Шу тариқа, Миллатлар лигасининг ушбу тури икки драматик ғалаба билан эсда қолди. Айниқса, Ҳоланднинг 90+5-дақиқадаги голи футболда охирги ҳуштак чалинмагунча ҳеч нарса ҳал бўлмаслигини яна бир бор исботлади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…