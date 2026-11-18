Миллатлар лигасида плей-оффга чиққан 8 жамаоа: Португалия титулини ҳимоя қила оладими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- УЕФА Миллатлар лигасининг 2026/27 йилги мавсумида гуруҳ босқичи якунланиб, чоракфиналга чиққан саккизта терма жамоа номи маълум бўлди.
- Франсия, Белгия, Германия, Нидерландия, Англия, Испания, Норвегия ва амалдаги чемпион Португалия жамоалари мусобақанинг кейинги босқичида курашни давом эттиради.
- Чоракфинал жуфтликларини аниқлаб берувчи қуръа ташлаш маросими 20 ноябр кунига белгиланган.
УЕФА Миллатлар лигасининг 2026/27 йилги мавсумида гуруҳ босқичи якунланди. Энди Европа футболидаги саккизта кучли терма жамоа чемпионлик учун курашни давом эттиради. Улар орасида амалдаги ғолиб Португалия ҳам бор. Бироқ унинг йўлида Франция, Испания, Англия ва Германия каби жиддий рақиблар турибди.
Плей-оффга чиққан саккизта терма жамоа
Гуруҳ босқичи натижаларига кўра, қуйидаги миллий жамоалар чоракфиналга йўл олди:
Франция;
Белгия;
Германия;
Нидерландия;
Англия;
Испания;
Норвегия;
Португалия.
Бу рўйхатда Европа футболида ўз сўзига эга жамоалар жамланган. Айниқса, Эрлинг Ҳоланд бошчилигидаги Норвегиянинг кейинги босқичга чиққани эътиборга молик.
Қуръа қачон ташланади?
Чоракфинал босқичига қуръа ташлаш маросими 20 ноябрь куни бўлиб ўтади. Шундан сўнг терма жамоаларнинг рақиблари маълум бўлади.
Чоракфиналнинг илк учрашувлари 2027 йил 25–27 март кунлари, жавоб баҳслари эса 28–30 мартда ўтказилади.
Мусобақанинг ҳал қилувчи финал босқичи 2027 йил 9–13 июнь кунларига белгиланган.
Амалдаги чемпион — Португалия
Миллатлар лигасининг амалдаги ғолиби Португалия терма жамоаси ҳисобланади. Ўтган мавсум финалида португалияликлар Испания билан асосий вақтда 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаган, пеналтилар сериясида эса 5:3 ҳисобида ғалаба қозонган эди.
Энди жамоа чемпионлик унвонини ҳимоя қилишга ҳаракат қилади. Бироқ бунинг учун Португалияга Европа футболидаги энг кучли рақиблар қаршилигини енгишга тўғри келади.
Миллатлар лигаси Евро-2028 учун ҳам муҳим
Мусобақа натижалари 2028 йилги Европа чемпионати саралаш босқичи билан ҳам боғлиқ. Шу боис терма жамоалар учун Миллатлар лигасидаги натижалар нафақат соврин, балки Евро-2028 йўлидаги имкониятлар нуқтаи назаридан ҳам аҳамиятли.
20 ноябрь куниги қуръа эса чоракфиналдаги жуфтликларни белгилаб беради. Футбол мухлисларини энди битта савол қизиқтирмоқда: Португалия яна чемпион бўладими ёки бу сафар кубок бошқа жамоага насиб этадими?
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…