Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлди

·62·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ҳафта давомида қандай об-ҳаво кузатилиши маълум бўлди

Ўзгидромет мамлакат бўйлаб ҳафта давомида кутилayotgan об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

Маълум қилинишича, бугун, 12 октябрь куни Ўзбекистон ҳудудида ҳаво ўзгарувчан бўлади. Айрим ҳудудларда ёмғир ёғиши кутилмоқда. Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилоятида эса ёғингарчилик бўлмайди.

Кундузи ҳаво ҳарорати асосан 18–21 даража илиқни ташкил этади. Мамлакатнинг шимолий ва жанубий ҳудудларида эса ҳарорат 23–26 даражагача кўтарилади.

Эртага 13 октябрь куни Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятларида, шунингдек кечаси ва эрталаб Фарғона водийси вилоятларида ёмғир ёғиши сақланиб туради. Жорий йилнинг 14-16 октябрь кунлари республиканинг барча ҳудудларида ёғингарчилик кутилмайди. Кундузги ҳарорат 22-25 даража, жанубда 27-30 даража бўлади.

Шамол 7-12 м/с тезликда эсади. Республиканинг тоғ олди ва тоғли ҳудудларида вақти-вақти билан ёмғир ёғади, 12-13 октябрда кучли бўлиши мумкин. Баланд тоғларда ёғингарчилик (ёмғир, қор) кузатилади. 12 октябрь куни тоғ олди ва тоғли ҳудудларда сел-сув тошқин ҳодисалари юзага келиши мумкин.

Тошкентда бугун кундузи вақти-вақти билан ёмғир ёғади. Ҳарорат 19-21 даража бўлади. 13-16 октябрь кунлари ёғингарчилик кутилмайди. Ҳарорат кечалари 12-15 даража, кундуз кунлари 22-25 даража бўлади. Шамол шарқдан 3-8 м/с тезликда эсади.

Ўзгидромет12 октябрьҚорақалпоғистон РеспубликасиТошкент
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?Кеча 15:56Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Ўзбекистонда 12 октябрь куни қандай об-ҳаво кузатилади?Кеча 14:4912 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеалар12 октябрь тарихда қандай из қолдирган? Содир бўлган бурилиш ясаган воқеаларБугун 08:11Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилдиЎзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди9 октябр 19:20Ўзбекистонда дам олиш кунлари ёмғир ва илиқ ҳаво кутилмоқдаЎзбекистонда дам олиш кунлари ёмғир ва илиқ ҳаво кутилмоқда9 октябр 12:418 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилинди8 октябрь учун об-ҳаво прогнози эълон қилинди8 октябр 10:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)