Фарғона вилоятида зилзила 2–3 баллгача сезилди

·33·Ўзбекистон
Фарғона вилоятида зилзила 2–3 баллгача сезилди

Қирғиз Республикасининг Баткен ҳудудида 2026 йил 14 октябрь куни зилзила қайд этилди. Ер силкиниши соат 13:50:05 да содир бўлган.

Зилзиланинг магнитудаси 3,4 баллни, чуқурлиги эса 10 километрни ташкил этган. Эпицентр Қирғизистоннинг Баткен ҳудудида, 40,16 шимолий кенглик ва 71,82 шарқий узунлик координаталарида жойлашган.

Зилзила эпицентридан Тошкентгача бўлган масофа 251 километрни ташкил этган. Эпицентр пойтахтдан жануби-шарқ томонда жойлашган.

Ер силкинишлари Ўзбекистоннинг Фарғона вилоятида ҳам сезилган. Хусусан:

• Фарғона туманида 2–3 балл, 18 километр;
• Қувасой шаҳрида 2–3 балл, 20 километр;
• Фарғона шаҳрида 2 балл, 25 километр;
• Марғилон шаҳрида 2 балл, 34 километр.

Зилзила оқибатида жабрланганлар ёки етказилган зарар ҳақида маълумот берилмаган.

Қирғиз РеспубликасиБаткен ҳудудизилзилаФарғона вилояти
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...28 сентябр 09:13Афғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилдиАфғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилди1 октябр 06:47Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилдиҚирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилди1 октябр 15:20Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди15 сентябр 09:46Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилди31 август 21:40Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди27 июн 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?