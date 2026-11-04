Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг учта вилоятида сезилди

·73·Ўзбекистон
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг учта вилоятида сезилди

2026 йил 4 ноябрь куни соат 02:34:15 да Қирғизистон Республикасининг Ўш ҳудудида зилзила содир бўлди. Ер силкинишининг магнитудаси 5,2 ни ташкил этган, ўчоқ 10 километр чуқурликда жойлашган. Зилзила Ўзбекистоннинг бир нечта вилоятида ҳам сезилган.

Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълумотига кўра, ер силкинишининг Ўзбекистон ҳудудидаги сезилиш даражаси қуйидагича бўлган:

• Андижон вилоятида: 2–3 балл, эпицентрдан 134 километр масофада.

• Фарғона вилоятида: 2–3 балл, эпицентрдан 136 километр масофада.

• Наманган вилоятида: 2 балл, эпицентрдан 185 километр масофада.

Зилзила эпицентри Тошкент шаҳрининг жануби-шарқида, пойтахтдан 373 километр узоқликда жойлашган. Ўчоқ координаталари 39,84 шимолий кенглик ва 73,21 шарқий узунликни ташкил этган.

ҚирғизистонЗилзилаАндижонФарғонаНаманган
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эртага уч вилоятда ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқдаЭртага уч вилоятда ёмғир ва момақалдироқ кутилмоқда23 сентябр 13:52Темур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирдиТемур Кападзе дербидаги ғалаба, трансферлар ва тақвим муаммолари ҳақида гапирди1 ноябр 07:37Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилдиСурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди25 октябр 23:25Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди15 сентябр 09:46Фарғона водийсида кузатилган зилзила тафсилотлари...Фарғона водийсида кузатилган зилзила тафсилотлари...14 октябр 16:11Дам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам борДам олиш кунлари 42 даража иссиқ кутилмоқда: сел келиш хавфи ҳам бор24 июл 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда ноябрь ойида қор ёғиши кутилмоқда
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
Ўзбекистонда аҳоли учун газ лимити 5 баробарга оширилди
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
1 ноябрдан ҳайдовчилар учун икки муҳим ўзгариш кучга киради
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Кучли ёғингарчилик: 4–5 ноябрь кунлари қайси ҳудудлар аҳолиси эҳтиёт бўлиши керак?
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди