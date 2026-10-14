Фарғона водийсида кузатилган зилзила тафсилотлари...

·3·Жамият
Фарғона водийсида кузатилган зилзила тафсилотлари...

Қирғизистон ҳудудида содир бўлган навбатдаги зилзила тўлқинлари Ўзбекистоннинг Фарғона вилояти аҳоли пунктларида ҳам сезилди. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази маълумотларига кўра, ер силкиниши кучи Фарғона водийсининг айрим ҳудудларида 2–3 баллгача етган.

Маълум қилинишича, табиий ҳодиса оқибатида бино ва иншоотларга ҳеч қандай талафот етмаган, жабрланганлар қайд этилмаган.

Зилзила координаталари ва эпицентр кўрсаткичлари

Сейсмологлар томонидан қайд этилган асосий параметрлар қуйидагича:

  • Магнитуда: Эпицентрда зилзила кучи 3,4 магнитудани ташкил этди;

  • Эпицентр жойлашуви: Ер силкиниши маркази қўшни Қирғизистон Республикасининг Боткен вилояти ҳудудида жойлашган;

  • Масофа: Зилзила ўчоғи Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳридан 251 километр жануби-шарқда қайд этилган.

Ўзбекистон ҳудудларида сезилиш кучи

Ер ости силкинишлари Фарғона вилоятининг чегарадош туман ва шаҳарларида аҳоли томонидан турли даражада ҳис этилган:

  • Фарғона тумани: Эпицентрдан 18 км масофада жойлашган бўлиб, сезилиш кучи 2–3 баллни ташкил этди;

  • Қувасой шаҳри: Эпицентрдан 20 км узоқликда, ер силкиниши кучи 2–3 балл атрофида сезилди;

  • Фарғона шаҳри: Эпицентрдан 25 км масофада бўлиб, тебраниш кучи 2 балл сифатида қайд этилди;

  • Марғилон шаҳри: Эпицентрдан 34 км масофада, силкиниш кучи 2 баллни ташкил қилди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2–3 баллик ер тебранишлари одатда биноларнинг юқори қаватларида ва тинч ҳолатда бўлган аҳоли томонидан билинадиган, хавф туғдирмайдиган микрозилзилалар тоифасига киради. Вазият тўлиқ сейсмик станциялар назоратида бўлиб турибди.

ҚирғизистонФарғона вилоятиСейсмопрогностик мониторинг республика марказиЗилзила
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарғона вилоятида зилзила 2–3 баллгача сезилдиФарғона вилоятида зилзила 2–3 баллгача сезилдиБугун 13:54Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди15 сентябр 09:46Қирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиҚирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилди17 сентябр 11:48Фарғона вилоятида зилзила содир бўлдиФарғона вилоятида зилзила содир бўлди24 июн 22:06Афғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилдиАфғонистондаги кучли зилзила Ўзбекистоннинг 12 ҳудудида сезилди27 июн 19:13Бухорода зилзила қайд этилди: айрим ҳудудларда сезилдиБухорода зилзила қайд этилди: айрим ҳудудларда сезилди21 май 13:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?