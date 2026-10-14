Фарғона водийсида кузатилган зилзила тафсилотлари...
Қирғизистон ҳудудида содир бўлган навбатдаги зилзила тўлқинлари Ўзбекистоннинг Фарғона вилояти аҳоли пунктларида ҳам сезилди. Фавқулодда вазиятлар вазирлиги Сейсмопрогностик мониторинг республика маркази маълумотларига кўра, ер силкиниши кучи Фарғона водийсининг айрим ҳудудларида 2–3 баллгача етган.
Маълум қилинишича, табиий ҳодиса оқибатида бино ва иншоотларга ҳеч қандай талафот етмаган, жабрланганлар қайд этилмаган.
Зилзила координаталари ва эпицентр кўрсаткичлари
Сейсмологлар томонидан қайд этилган асосий параметрлар қуйидагича:
Магнитуда: Эпицентрда зилзила кучи 3,4 магнитудани ташкил этди;
Эпицентр жойлашуви: Ер силкиниши маркази қўшни Қирғизистон Республикасининг Боткен вилояти ҳудудида жойлашган;
Масофа: Зилзила ўчоғи Ўзбекистон пойтахти Тошкент шаҳридан 251 километр жануби-шарқда қайд этилган.
Ўзбекистон ҳудудларида сезилиш кучи
Ер ости силкинишлари Фарғона вилоятининг чегарадош туман ва шаҳарларида аҳоли томонидан турли даражада ҳис этилган:
Фарғона тумани: Эпицентрдан 18 км масофада жойлашган бўлиб, сезилиш кучи 2–3 баллни ташкил этди;
Қувасой шаҳри: Эпицентрдан 20 км узоқликда, ер силкиниши кучи 2–3 балл атрофида сезилди;
Фарғона шаҳри: Эпицентрдан 25 км масофада бўлиб, тебраниш кучи 2 балл сифатида қайд этилди;
Марғилон шаҳри: Эпицентрдан 34 км масофада, силкиниш кучи 2 баллни ташкил қилди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, 2–3 баллик ер тебранишлари одатда биноларнинг юқори қаватларида ва тинч ҳолатда бўлган аҳоли томонидан билинадиган, хавф туғдирмайдиган микрозилзилалар тоифасига киради. Вазият тўлиқ сейсмик станциялар назоратида бўлиб турибди.
Изоҳлар 0
…