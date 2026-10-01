Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилди

·0·Ўзбекистон
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилди

Бугун, 1 октябрь куни Қирғизистоннинг Жалолобод вилоятида ер силкиниши қайд этилди. Зилзила Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ҳам сезилган. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази маълум қилди.

Марказ хабар беришича, ер қимирлаши соат 13:17 да содир бўлган. Қайд этилган зилзиланинг магнитудаси 4,3 ни ташкил этган, ўчоқ чуқурлиги эса 10 километр бўлган.

Маълумотларга кўра, зилзила эпицентри Тошкент шаҳрига нисбатан 333 километр шимолий-шарқда, Қирғизистоннинг Жалолобод вилояти ҳудудида жойлашган.

Зилзиланинг географик координаталари 41,39 даража шимолий кенглик ва 73,2 даража шарқий узунлик сифатида кўрсатилган.

Ер силкиниши Ўзбекистон ҳудудининг айрим нуқталарида 2 балл куч билан сезилган.

Хусусан, зилзила таъсири қуйидаги ҳудудларда қайд этилган:

  • Хонобод туманида — 2 балл, эпицентрдан 68 километр;

  • Қўрғонтепа туманида — 2 балл, 75 километр;

  • Пахтаобод туманида — 2 балл, 80 километр;

  • Жалақудуқ туманида — 2 балл, 88 километр.

Шу тариқа, Қирғизистондаги ер силкиниши Ўзбекистоннинг мазкур тўрт ҳудудида енгил даражада сезилган.

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 17 сентябрь куни ҳам Қирғизистон ҳудудида зилзила содир бўлгани ҳақида хабар берилган эди.

Киргизстан зилзилаЖалолобод вилоятиТошкентСейсмопрогностик мониторинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди«20 та от ва 100 грамм тиллага қоламан»: Ўзбек қизи ва қирғиз йигити мулоқоти тармоқларни ёндирди16 сентябр 19:11Қирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилдиҚирғизистондаги 3,7 магнитудали зилзила Ўзбекистоннинг икки туманида сезилди17 сентябр 11:48Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...28 сентябр 09:13Афғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилдиАфғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилдиБугун 06:47Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди15 сентябр 09:46Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилди31 август 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди