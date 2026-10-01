Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг тўрт ҳудудида сезилди
Бугун, 1 октябрь куни Қирғизистоннинг Жалолобод вилоятида ер силкиниши қайд этилди. Зилзила Ўзбекистоннинг айрим ҳудудларида ҳам сезилган. Бу ҳақда Сейсмопрогностик мониторинг Республика маркази маълум қилди.
Марказ хабар беришича, ер қимирлаши соат 13:17 да содир бўлган. Қайд этилган зилзиланинг магнитудаси 4,3 ни ташкил этган, ўчоқ чуқурлиги эса 10 километр бўлган.
Маълумотларга кўра, зилзила эпицентри Тошкент шаҳрига нисбатан 333 километр шимолий-шарқда, Қирғизистоннинг Жалолобод вилояти ҳудудида жойлашган.
Зилзиланинг географик координаталари 41,39 даража шимолий кенглик ва 73,2 даража шарқий узунлик сифатида кўрсатилган.
Ер силкиниши Ўзбекистон ҳудудининг айрим нуқталарида 2 балл куч билан сезилган.
Хусусан, зилзила таъсири қуйидаги ҳудудларда қайд этилган:
Хонобод туманида — 2 балл, эпицентрдан 68 километр;
Қўрғонтепа туманида — 2 балл, 75 километр;
Пахтаобод туманида — 2 балл, 80 километр;
Жалақудуқ туманида — 2 балл, 88 километр.
Шу тариқа, Қирғизистондаги ер силкиниши Ўзбекистоннинг мазкур тўрт ҳудудида енгил даражада сезилган.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 17 сентябрь куни ҳам Қирғизистон ҳудудида зилзила содир бўлгани ҳақида хабар берилган эди.
Изоҳлар 0
…