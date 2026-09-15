Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди

·0·Ўзбекистон
Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди

15 сентябрь куни эрталаб Қирғизистон Республикаси ҳудудида зилзила содир бўлди. Зилзила Ўзбекистоннинг Андижон вилоятидаги айрим ҳудудларда ҳам сезилган. Бу ҳақда Фавқулодда вазиятлар вазирлиги маълум қилди.

Зилзила соат 06:55:31 да қайд этилган. Унинг магнитудаси 3,2 балл, чуқурлиги 6 километрни ташкил этган.

Зилзила эпицентри Қирғизистоннинг Ош ҳудудида жойлашган. У Тошкентдан 334 километр жануби-шарқда қайд этилган. Эпицентр координаталари 40,81 шимолий кенглик ва 73,15 шарқий узунликни ташкил қилади.

Ўзбекистон ҳудудида ер силкинишлари Хонобод туманида 2–3 балл, эпицентрдан 14 километр масофада сезилган.

Қўрғонтепа туманида эса зилзиланинг сезилиш кучи 2 баллни ташкил қилган. Бу ҳудуд эпицентрдан 24 километр масофада жойлашган.

Ҳозирча зилзила оқибатида вайронагарчилик ёки жабрланганлар ҳақида маълумот келтирилмаган.

ҚирғизистонАндижонЗилзила
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Талабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиТалабалар дарсга қайтди: Тошкент метросида йўловчилар сони 228 мингдан ошдиБугун, 00:47Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?Coca-Cola’дан учта “ноль”га эга янги ичимлик: Ўзбекистонда ҳам сотиладими?Бугун, 00:44Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён иштирокида тарихий битимлар имзоландиКеча, 23:48Сеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиСеулда Шавкат Мирзиёев ва Ли Чже Мён музокаралари муваффақиятли якунландиКеча, 23:39Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)Шавкат Мирзиёевни Кореяда тантанали кутиб олиш маросими бўлиб ўтди (видео)Кеча, 23:32«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошланди«Сеулдаги тарихий эҳтиром: Шавкат Мирзиёевнинг Корея Республикасига ташрифи бошландиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди