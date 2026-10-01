Афғонистондаги зилзила Сурхондарёда 2 балл сезилди
1 октябрь куни соат 06:29 да Афғонистоннинг Бағлон ҳудудида 5 магнитудали зилзила қайд этилди. Зилзила ўчоғи 128 километр чуқурликда жойлашган.
Ер силкинишлари Ўзбекистоннинг Сурхондарё вилоятида ҳам сезилган. Ҳудудда зилзила кучи 2 баллни ташкил этган. Эпицентргача бўлган масофа 180 километр деб қайд этилган.
Зилзила эпицентри Тошкентдан 589 километр жануби-ғарбий йўналишда жойлашган. Эпицентр координаталари 35,99 N ва 68,56 E ни ташкил қилган.
Зилзила вақти 1 октябрь соат 06:29:19 деб қайд этилган.
Изоҳлар 0
…