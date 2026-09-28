Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...

·30·Ўзбекистон
Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 28 сентябр куни соат 09:03 да Тошкент вилоятида магнитудаси 3,6 бўлган зилзила қайд этилди.
  • Зилзиланинг эпицентри Пискент туманида, ўчоғи эса 15 километр чуқурликда жойлашган.
  • Ер силкиниши Олмалиқ шаҳрида 3 балл, Пискент туманида 2–3 балл, Оҳангарон, Нурафшон ва Ангрен шаҳарларида эса 2 балл даражасида сезилган.

Бугун, 28 сентябрь куни эрталаб Тошкент вилояти ҳудудида зилзила қайд этилди. Сейсмик ҳодиса соат 09:03 да содир бўлган, унинг магнитудаси 3,6 ни ташкил этган.

Зилзиланинг эпицентри Пискент тумани ҳудудида жойлашган бўлиб, ўчоқ 15 километр чуқурликда қайд этилган. Ер силкиниши вилоятнинг бир нечта ҳудудларида турли даражада сезилган.

Зилзила қаерда содир бўлди?

Маълумотларга кўра, зилзиланинг эпицентри Тошкент вилоятининг Пискент туманида жойлашган.

Сейсмик ҳодиса ўчоғининг чуқурлиги 15 километр бўлган.

Эпицентр Тошкент шаҳри марказидан тахминан 66 километр жануби-шарқда жойлашган.

Зилзила магнитудаси 3,6 даражани ташкил этган.

Қайси ҳудудларда сезилди?

Ер силкиниши Тошкент вилоятининг бир нечта шаҳар ва туманларида сезилган.

Сейсмик таъсир қайд этилган ҳудудлар:

  • Олмалиқ шаҳрида — 3 балл;

  • Пискент туманида — 2–3 балл;

  • Оҳангарон туманида — 2 балл;

  • Нурафшон шаҳрида — 2 балл;

  • Ангрен шаҳрида — 2 балл.

Демак, зилзиланинг энг кучли сезилган нуқталаридан бири Олмалиқ шаҳри бўлган.

Эпицентрга энг яқин ҳудуд — Пискент

Зилзиланинг эпицентри Пискент туманида жойлашгани сабабли ушбу ҳудудда ер силкиниши 2–3 балл даражасида сезилган.

Олмалиқда эса сезилиш кучи 3 баллга етган. Оҳангарон, Нурафшон ва Ангренда зилзила 2 балл даражасида қайд этилган.

Зилзиланинг магнитудаси ва унинг аҳоли яшаш ҳудудларида сезилиш даражаси бир хил тушунча эмас. Магнитуда зилзила ўчоғида ажралган энергияни ифодаласа, балл ер силкинишининг муайян ҳудудда қай даражада сезилганини англатади.

Тошкент шаҳрига қанча масофада?

Маълумотларга кўра, зилзила эпицентри Тошкент шаҳрига нисбатан 66 километр жануби-шарқда жойлашган.

Шу сабабли сейсмик ҳодиса Тошкент вилоятининг эпицентрга яқин ҳудудларида сезилган.

Ҳозирча тақдим этилган маълумотларда зилзила оқибатида вайронагарчилик ёки жабрланганлар ҳақида маълумот келтирилмаган.

Зилзила яна бир бор сейсмик хавф масаласини эслатди

Тошкент вилояти сейсмик фаол ҳудудлардан бири ҳисобланади. Шу боис ҳар қандай ер силкиниши, ҳатто нисбатан кучсиз бўлса ҳам, аҳоли эътиборини тортади.

28 сентябрь куни қайд этилган 3,6 магнитудали зилзила ҳам бир нечта ҳудудларда сезилди. Эпицентрнинг Пискент туманида, ўчоқнинг эса 15 километр чуқурликда жойлашгани маълум қилинди.

Энг муҳими, бундай хабарларда магнитуда билан бир қаторда зилзиланинг қаерда ва қанча балл куч билан сезилгани ҳам аҳоли учун муҳим ахборот ҳисобланади.

Тақдим этилган маълумотларга кўра, 28 сентябрь куниги зилзила Тошкент вилоятининг Пискент, Олмалиқ, Оҳангарон, Нурафшон ва Ангрен ҳудудларида сезилган.

Тошкент вилоятиПискент туманизилзила
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 3,6 магнитудали зилзила қайд этилдиЎзбекистонда 3,6 магнитудали зилзила қайд этилдиБугун 09:30Ошдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилдиОшдаги зилзила Ўзбекистон ҳудудида ҳам сезилди15 сентябр 09:46Бухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилдиБухоро вилоятида ер силкинди: Сейсмологлар зилзила кучини маълум қилди31 август 21:40Ўзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилдиЎзбекистон ҳудудида навбатдаги ер силкиниши қайд этилди31 август 15:07Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилдиТошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди27 июн 19:00Тошкент яқинида зилзила содир бўлдиТошкент яқинида зилзила содир бўлди31 июл 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади