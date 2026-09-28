Тошкент вилоятида зилзила қайд этилди: кучи маълум...
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 28 сентябр куни соат 09:03 да Тошкент вилоятида магнитудаси 3,6 бўлган зилзила қайд этилди.
- Зилзиланинг эпицентри Пискент туманида, ўчоғи эса 15 километр чуқурликда жойлашган.
- Ер силкиниши Олмалиқ шаҳрида 3 балл, Пискент туманида 2–3 балл, Оҳангарон, Нурафшон ва Ангрен шаҳарларида эса 2 балл даражасида сезилган.
Бугун, 28 сентябрь куни эрталаб Тошкент вилояти ҳудудида зилзила қайд этилди. Сейсмик ҳодиса соат 09:03 да содир бўлган, унинг магнитудаси 3,6 ни ташкил этган.
Зилзиланинг эпицентри Пискент тумани ҳудудида жойлашган бўлиб, ўчоқ 15 километр чуқурликда қайд этилган. Ер силкиниши вилоятнинг бир нечта ҳудудларида турли даражада сезилган.
Зилзила қаерда содир бўлди?
Маълумотларга кўра, зилзиланинг эпицентри Тошкент вилоятининг Пискент туманида жойлашган.
Сейсмик ҳодиса ўчоғининг чуқурлиги 15 километр бўлган.
Эпицентр Тошкент шаҳри марказидан тахминан 66 километр жануби-шарқда жойлашган.
Зилзила магнитудаси 3,6 даражани ташкил этган.
Қайси ҳудудларда сезилди?
Ер силкиниши Тошкент вилоятининг бир нечта шаҳар ва туманларида сезилган.
Сейсмик таъсир қайд этилган ҳудудлар:
Олмалиқ шаҳрида — 3 балл;
Пискент туманида — 2–3 балл;
Оҳангарон туманида — 2 балл;
Нурафшон шаҳрида — 2 балл;
Ангрен шаҳрида — 2 балл.
Демак, зилзиланинг энг кучли сезилган нуқталаридан бири Олмалиқ шаҳри бўлган.
Эпицентрга энг яқин ҳудуд — Пискент
Зилзиланинг эпицентри Пискент туманида жойлашгани сабабли ушбу ҳудудда ер силкиниши 2–3 балл даражасида сезилган.
Олмалиқда эса сезилиш кучи 3 баллга етган. Оҳангарон, Нурафшон ва Ангренда зилзила 2 балл даражасида қайд этилган.
Зилзиланинг магнитудаси ва унинг аҳоли яшаш ҳудудларида сезилиш даражаси бир хил тушунча эмас. Магнитуда зилзила ўчоғида ажралган энергияни ифодаласа, балл ер силкинишининг муайян ҳудудда қай даражада сезилганини англатади.
Тошкент шаҳрига қанча масофада?
Маълумотларга кўра, зилзила эпицентри Тошкент шаҳрига нисбатан 66 километр жануби-шарқда жойлашган.
Шу сабабли сейсмик ҳодиса Тошкент вилоятининг эпицентрга яқин ҳудудларида сезилган.
Ҳозирча тақдим этилган маълумотларда зилзила оқибатида вайронагарчилик ёки жабрланганлар ҳақида маълумот келтирилмаган.
Зилзила яна бир бор сейсмик хавф масаласини эслатди
Тошкент вилояти сейсмик фаол ҳудудлардан бири ҳисобланади. Шу боис ҳар қандай ер силкиниши, ҳатто нисбатан кучсиз бўлса ҳам, аҳоли эътиборини тортади.
28 сентябрь куни қайд этилган 3,6 магнитудали зилзила ҳам бир нечта ҳудудларда сезилди. Эпицентрнинг Пискент туманида, ўчоқнинг эса 15 километр чуқурликда жойлашгани маълум қилинди.
Энг муҳими, бундай хабарларда магнитуда билан бир қаторда зилзиланинг қаерда ва қанча балл куч билан сезилгани ҳам аҳоли учун муҳим ахборот ҳисобланади.
Тақдим этилган маълумотларга кўра, 28 сентябрь куниги зилзила Тошкент вилоятининг Пискент, Олмалиқ, Оҳангарон, Нурафшон ва Ангрен ҳудудларида сезилган.
Изоҳлар 0
…