Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда енгил саноат, дизайн ва мода индустрияси учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш мақсадида Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда.
- Ушбу давлат олий таълим ташкилоти Париж халқаро мода академияси билан йўлга қўйилган қўшма таълим дастури негизида шакллантирилади ва 2026/2027 ўқув йилидан ўз фаолиятини бошлайди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан енгил саноат, дизайн ва мода индустрияси учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янги босқичга олиб чиқувчи «Тошкент халқаро мода академиясини ташкил этиш тўғрисида»ги муҳим қарор қабул қилинди.
Янги муассаса давлат олий таълим ташкилоти мақомига эга бўлиб, Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги тизимида фаолият олиб боради.
Париж билан ҳамкорлик ва янги таълим мақоми
Академия Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг Париж халқаро мода академияси билан йўлга қўйилган қўшма таълим дастури негизида шакллантирилади:
Талабалар ўқиши кўчирилади: Қўшма таълим дастурида таҳсил олаётган барча талабалар ўқишини бевосита академияда давом эттиради ва битирувчиларга ушбу янги академия дипломи берилади;
Ўқув жараёни старти: Машғулотлар 2026/2027 ўқув йилидан бошланади, қабул жараёнлари эса умумий белгиланган тартибда амалга оширилади;
Шахсий дастурлар: Қўшма дастурлардан ташқари, академия ўз таълим дастурлари асосида бакалавриат ва магистратура бўйича мустақил кадрлар тайёрлайди.
Дуал таълим ва техникум битирувчилари учун имтиёз
Қарорда ишлаб чиқариш билан интеграцияга ҳамда ўрта махсус таълимни давом эттиришга катта урғу берилган:
2027/2028 ўқув йилидан дуал таълим: Тўқимачилик, тикувчилик, трикотаж ва чарм-пойабзал соҳаларидаги корхоналар буюртмаси асосида талабалар ҳам ўқиб, ҳам бевосита корхоналарда амалиёт ўтайдиган дуал тизим жорий этилади;
3-босқичга тўғридан-тўғри қабул: Соҳа техникумларини муваффақиятли тамомлаган, ўртача бали белгиланган меъёрдан паст бўлмаган битирувчилар бакалавриатнинг 3-босқичидан ўқишни тўлов-контракт асосида давом эттиришлари мумкин бўлади;
Миллий дизайн ва давлат буюртмаси: Академия базасида турли ташкилотлар, махсус хизматлар учун кийим-бош дизайнлари яратилади ва янги миллий брендларни ривожлантириш йўлга қўйилади.
400 ўринли ётоқхона ва инфратузилма режаси
Талабалар учун қулай яшаш шароитларини яратиш бўйича аниқ дастур тасдиқланди:
Давлат-хусусий шериклик: 2028 йил якунига қадар академия талабалари учун 400 ўринли замонавий талабалар турар жойи қуриб, фойдаланишга топширилади;
Вақтинчалик жойлашув: Янги ётоқхона битказилгунга қадар, институтдан академияга ўтказиладиган талабалар Тўқимачилик ва енгил саноат институтининг мавжуд талабалар турар жойларидан одатий тартибда фойдаланадилар.
Ушбу академиянинг ташкил этилиши миллий енгил саноат тармоғини замонавий дизайнерлар, модельерлар ва халқаро даражадаги мутахассислар билан мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Изоҳлар 0
…