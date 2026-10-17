Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлари

·26·Ўзбекистон
Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда — Президент қарори тафсилотлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда енгил саноат, дизайн ва мода индустрияси учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш мақсадида Тошкент халқаро мода академияси ташкил этилмоқда.
  • Ушбу давлат олий таълим ташкилоти Париж халқаро мода академияси билан йўлга қўйилган қўшма таълим дастури негизида шакллантирилади ва 2026/2027 ўқув йилидан ўз фаолиятини бошлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан енгил саноат, дизайн ва мода индустрияси учун юқори малакали кадрлар тайёрлаш тизимини янги босқичга олиб чиқувчи «Тошкент халқаро мода академиясини ташкил этиш тўғрисида»ги муҳим қарор қабул қилинди.

Янги муассаса давлат олий таълим ташкилоти мақомига эга бўлиб, Енгил саноатни ривожлантириш агентлиги тизимида фаолият олиб боради.

Париж билан ҳамкорлик ва янги таълим мақоми

Академия Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институтининг Париж халқаро мода академияси билан йўлга қўйилган қўшма таълим дастури негизида шакллантирилади:

  • Талабалар ўқиши кўчирилади: Қўшма таълим дастурида таҳсил олаётган барча талабалар ўқишини бевосита академияда давом эттиради ва битирувчиларга ушбу янги академия дипломи берилади;

  • Ўқув жараёни старти: Машғулотлар 2026/2027 ўқув йилидан бошланади, қабул жараёнлари эса умумий белгиланган тартибда амалга оширилади;

  • Шахсий дастурлар: Қўшма дастурлардан ташқари, академия ўз таълим дастурлари асосида бакалавриат ва магистратура бўйича мустақил кадрлар тайёрлайди.

Дуал таълим ва техникум битирувчилари учун имтиёз

Қарорда ишлаб чиқариш билан интеграцияга ҳамда ўрта махсус таълимни давом эттиришга катта урғу берилган:

  • 2027/2028 ўқув йилидан дуал таълим: Тўқимачилик, тикувчилик, трикотаж ва чарм-пойабзал соҳаларидаги корхоналар буюртмаси асосида талабалар ҳам ўқиб, ҳам бевосита корхоналарда амалиёт ўтайдиган дуал тизим жорий этилади;

  • 3-босқичга тўғридан-тўғри қабул: Соҳа техникумларини муваффақиятли тамомлаган, ўртача бали белгиланган меъёрдан паст бўлмаган битирувчилар бакалавриатнинг 3-босқичидан ўқишни тўлов-контракт асосида давом эттиришлари мумкин бўлади;

  • Миллий дизайн ва давлат буюртмаси: Академия базасида турли ташкилотлар, махсус хизматлар учун кийим-бош дизайнлари яратилади ва янги миллий брендларни ривожлантириш йўлга қўйилади.

400 ўринли ётоқхона ва инфратузилма режаси

Талабалар учун қулай яшаш шароитларини яратиш бўйича аниқ дастур тасдиқланди:

  • Давлат-хусусий шериклик: 2028 йил якунига қадар академия талабалари учун 400 ўринли замонавий талабалар турар жойи қуриб, фойдаланишга топширилади;

  • Вақтинчалик жойлашув: Янги ётоқхона битказилгунга қадар, институтдан академияга ўтказиладиган талабалар Тўқимачилик ва енгил саноат институтининг мавжуд талабалар турар жойларидан одатий тартибда фойдаланадилар.

Ушбу академиянинг ташкил этилиши миллий енгил саноат тармоғини замонавий дизайнерлар, модельерлар ва халқаро даражадаги мутахассислар билан мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Тошкент халқаро мода академиясиЕнгил саноатни ривожлантириш агентлигиПариж халқаро мода академиясидуал таълим
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)5 октябр 21:48Талабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланадиТалабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланади29 сентябр 13:40Шавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талабиШавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талаби24 сентябр 15:00АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этилади30 июн 15:10Беҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлдиБеҳзод Мусаев «Ватандошлар» жамоат фондига раҳбар бўлди23 сентябр 07:56Тадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгарадиТадбиркорлар учун янги имкониятлар: ер аукциони ва маҳалла тизими ўзгаради9 сентябр 22:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?