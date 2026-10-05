Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университети фаолияти ва ўқув-илмий жараёнлари билан танишди.
- У юртимиз шаҳарларини ривожлантиришда замонавий шаҳарсозлик, экологик барқарорлик ва янги фикрлайдиган кадрлар тайёрлаш муҳимлигини таъкидлади.
- Университетда 10 мингга яқин талаба таҳсил олади ва бу ерда рақамли технологиялар ҳамда дуал таълим тизими жорий этилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университети фаолияти ҳамда олийгоҳда олиб борилаётган ўқув-илмий жараёнлар билан яқиндан танишди. Саида Мирзиёева ўзининг расмий саҳифасида ташриф тафсилотлари билан ўртоқлашар экан, юртимиз шаҳарларини ривожлантиришда замонавий шаҳарсозлик, экологик барқарорлик ва янги фикрлайдиган кадрлар тайёрлашнинг аҳамиятига алоҳида тўхталди.
Мазкур ташриф олий таълим масканида амалга оширилаётган чуқур технологик ва амалий ўзгаришларни намоён этди.
Таълимдаги инновациялар: Рақамлаштириш ва дуал тизим
Ҳозирги кунда мазкур нуфузли олийгоҳда 4 та асосий таълим йўналиши бўйича 10 мингга яқин талаба-ёшлар таҳсил олмоқда. Университетда жараёнлар замонавий талабларга тўлиқ мослаштирилмоқда:
Рақамли технологиялар интеграцияси: Муассасада маъмурий бошқарув, ўқув машғулотлари ва илмий-тадқиқот жараёнларига замонавий ахборот технологиялари кенг жорий этилмоқда;
Дуал таълимнинг ривожланиши: Назария ва амалиёт бирлаштирилиб, талабаларнинг илмий ишланмалари аниқ тижорат лойиҳаларига айлантирилмоқда;
Инновациялар полигони: Талабалар шаҳарчаси (кампус) шунчаки ўқиш жойи эмас, балки илғор архитектура ва муҳандислик ечимлари синовдан ўтказиладиган маконга айлантирилмоқда.
«Юртимиз шаҳарлари ўз-ўзидан яшил маконга айланиб қолмайди»
Саида Мирзиёева олийгоҳ жамоаси ва соҳа мутасаддилари билан суҳбатда мамлакат урбанизацияси олдида турган муҳим стратегик вазифани аниқ кўрсатиб ўтди:
«Юртимиз шаҳарлари замонавий ва яшил маконга ўз-ўзидан айланиб қолмайди. Бунинг учун кенг фикрлайдиган, ноанъанавий ғояларни илгари сурадиган, экологик барқарор архитектура ва муҳандислик ечимларини ишлаб чиқадиган ҳамда уларни амалиётга татбиқ эта оладиган янги авлод архитекторлари, лойиҳачилари ва муҳандисларини тарбиялаш жуда муҳим».
Шу боис, бугунги кунда архитекторлар тайёрлаш тизимига шунчаки бино лойиҳаловчиларни эмас, балки глобал экологик муаммоларни ҳисобга олган ҳолда шаҳар муҳитини яратадиган чинакам ижодкор мутахассисларни шакллантириш бош мақсад қилиб қўйилмоқда.
Изоҳлар 0
…