Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)

·1·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университети фаолияти ва ўқув-илмий жараёнлари билан танишди.
  • У юртимиз шаҳарларини ривожлантиришда замонавий шаҳарсозлик, экологик барқарорлик ва янги фикрлайдиган кадрлар тайёрлаш муҳимлигини таъкидлади.
  • Университетда 10 мингга яқин талаба таҳсил олади ва бу ерда рақамли технологиялар ҳамда дуал таълим тизими жорий этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университети фаолияти ҳамда олийгоҳда олиб борилаётган ўқув-илмий жараёнлар билан яқиндан танишди. Саида Мирзиёева ўзининг расмий саҳифасида ташриф тафсилотлари билан ўртоқлашар экан, юртимиз шаҳарларини ривожлантиришда замонавий шаҳарсозлик, экологик барқарорлик ва янги фикрлайдиган кадрлар тайёрлашнинг аҳамиятига алоҳида тўхталди.

Мазкур ташриф олий таълим масканида амалга оширилаётган чуқур технологик ва амалий ўзгаришларни намоён этди.

Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)

Таълимдаги инновациялар: Рақамлаштириш ва дуал тизим

Ҳозирги кунда мазкур нуфузли олийгоҳда 4 та асосий таълим йўналиши бўйича 10 мингга яқин талаба-ёшлар таҳсил олмоқда. Университетда жараёнлар замонавий талабларга тўлиқ мослаштирилмоқда:

  • Рақамли технологиялар интеграцияси: Муассасада маъмурий бошқарув, ўқув машғулотлари ва илмий-тадқиқот жараёнларига замонавий ахборот технологиялари кенг жорий этилмоқда;

  • Дуал таълимнинг ривожланиши: Назария ва амалиёт бирлаштирилиб, талабаларнинг илмий ишланмалари аниқ тижорат лойиҳаларига айлантирилмоқда;

  • Инновациялар полигони: Талабалар шаҳарчаси (кампус) шунчаки ўқиш жойи эмас, балки илғор архитектура ва муҳандислик ечимлари синовдан ўтказиладиган маконга айлантирилмоқда.

Саида Мирзиёева Тошкент архитектура-қурилиш университетига ташриф буюрди (фото)

«Юртимиз шаҳарлари ўз-ўзидан яшил маконга айланиб қолмайди»

Саида Мирзиёева олийгоҳ жамоаси ва соҳа мутасаддилари билан суҳбатда мамлакат урбанизацияси олдида турган муҳим стратегик вазифани аниқ кўрсатиб ўтди:

«Юртимиз шаҳарлари замонавий ва яшил маконга ўз-ўзидан айланиб қолмайди. Бунинг учун кенг фикрлайдиган, ноанъанавий ғояларни илгари сурадиган, экологик барқарор архитектура ва муҳандислик ечимларини ишлаб чиқадиган ҳамда уларни амалиётга татбиқ эта оладиган янги авлод архитекторлари, лойиҳачилари ва муҳандисларини тарбиялаш жуда муҳим».

Шу боис, бугунги кунда архитекторлар тайёрлаш тизимига шунчаки бино лойиҳаловчиларни эмас, балки глобал экологик муаммоларни ҳисобга олган ҳолда шаҳар муҳитини яратадиган чинакам ижодкор мутахассисларни шакллантириш бош мақсад қилиб қўйилмоқда.

Саида МирзиёеваТошкент архитектура-қурилиш университетидуал таълимёшил шаҳарлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилиндиТошкентнинг икки туманида совуқ сув ўчирилди: қачон қайта берилиши маълум қилинди28 сентябр 15:59Талабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланадиТалабалар учун тарихий ислоҳот: 185 минг йигит-қизга ўқиш пайтида ойлик тўланади29 сентябр 13:40Шавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талабиШавкат Мирзиёевдан мактаб таълими мутасаддиларига кескин эътироз — дуал таълим талаби24 сентябр 15:00АТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этиладиАТ ва сунъий интеллект талабалари учун янги стипендиялар жорий этилади30 июн 15:10Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)Абу-Дабида юксак қабул: Саида Мирзиёева БАА Президенти билан учрашди (видео)28 сентябр 12:36Ўзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашдиЎзбекистонда YouTube монетизацияси ишга тушади: Саида Мирзиёева Google вице-президенти билан учрашди23 сентябр 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
Айрим ишчилар пенсияга эртароқ чиқиши мумкин
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади