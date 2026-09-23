Шавкат Мирзиёев Андижондаги «Ипак йўли» халқаро техникуми талабалари билан учрашди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Андижондаги «Ипак йўли» эркин саноат зонаси ҳудудида жойлашган «Андижон-Ҳуаня» халқаро техникуми фаолияти билан танишди.
- Ушбу 15 миллион долларлик техникумда дуал таълим модели йўлга қўйилган бўлиб, талабалар назарий билимларни аудиторияларда, амалий кўникмаларни эса саноат корхоналарида ўзлаштирмоқда.
Ўзбекистон саноати жадал суръатларда модернизация қилинаётган бир даврда олий ва ўрта махсус таълим тизимида мисли кўрилмаган сифат ўзгариши юз берди: эндиликда назария фабрика ва заводлардан ажралган ҳолда эмас, балки айнан саноат гигантларининг қоқ марказида ўргатилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига амалий ташрифи доирасида Андижон туманидаги «Ипак йўли» эркин саноат зонаси ҳудудида жойлашган, замонавий кадрлар тайёрлашга ихтисослашган «Андижон-Ҳуаня» халқаро техникуми фаолияти билан шахсан танишди. Умумий қиймати 15 миллион АҚШ долларини ташкил этган ва тўлиқ тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳисобига барпо этилган ушбу йирик муассасада 150 та янги доимий иш ўрни яратилди. 4 гектарлик кенг майдонда қад ростлаган кампус 5 минг нафар ўқувчини сиғдириш имкониятига эга.
Муассасанинг асосий моҳияти — «Ипак йўли» саноат зонасидаги юқори технологияли машинасозлик, тўқимачилик, электротехника ва микроэлектроника корхоналари учун зарур бўлган муҳандис ва операторларни тайёрлашдир. Техникумда илғор дуал таълим модели тўлиқ йўлга қўйилган: ёшлар назарий дарсларни аудиторияларда тингласа, амалий кўникмаларни бевосита қўшни завод ва цехлардаги сўнгги русумдаги рақамли дастгоҳларда ўзлаштирмоқда. Жорий йилнинг июнь ойида фаолиятини бошлаган даргоҳда ҳозирда 210 нафар талаба таҳсил олмоқда; 2030 йилга бориб эса йиллик қабул 1 минг 800 нафарга, умумий ўқувчилар сони 4 минг нафарга, таълим йўналишлари эса 20 тага етказилади.
Хўш, заводлар ичида қурилган ушбу 15 миллион долларлик таълим даргоҳи «битирувчи — ишсиз» муаммосига қандай барҳам беради, Хитой ва хорижий инвесторлар талабига мос муҳандислар қандай тайёрланади ва ушбу тажриба бутун республикага қандай ёйилади?
«15 млн доллар, дуал таълим ва 5 минг талаба»: «Андижон-Ҳуаня» техникумининг 5 та асосий нуқтаси
Янги халқаро техникум лойиҳасидан энг муҳим факт ва рақамлар:
15 миллион долларлик тўлиқ хорижий сармоя: Лойиҳа 100 фоиз чет эл инвестицияси ҳисобига амалга оширилиб, 150 та доимий иш ўрни яратилди;
5 минг ўринли замонавий кампус: 4 гектар майдонда улкан ўқув биноси қурилди; навбатдаги босқичда замонавий лабораториялар, ётоқхона, ошхона ва спорт мажмуаси қад ростлайди;
Саноат зонаси билан тўлиқ интеграция: Муассаса бевосита «Ипак йўли» эркин саноат зонасида жойлашган бўлиб, тўқимачилик, машинасозлик ва электротехника тармоқлари учун мутахассис етказиб беради;
Немис-хитой дуал таълим модели: Ўқувчилар бир вақтнинг ўзида назарияни ўрганиб, амалиётни реал саноат линияларида олиб боради ва талабалик давридаёқ тайёр мутахассисга айланади;
2030 йилгача улкан мақсадлар: Йиллик қабул 1 800 нафарга, талабалар контингенти 4 мингга, ихтисослашган йўналишлар сони эса 20 тага етказилади.
«Андижон-Ҳуаня» халқаро техникуми: Лойиҳанинг стратегик ва техник таснифи
Янги таълим муассасасининг ривожланиш босқичлари ва параметрлари:
Мезонлар ва параметрлар
«Андижон-Ҳуаня» техникумининг расмий кўрсаткичлари
Лойиҳанинг умумий қиймати
15 миллион АҚШ доллари (100% тўғридан-тўғри хорижий инвестиция)
Эгаллаган умумий майдони
4 гектар
Бинонинг умумий сиғими
5 000 нафар ўқувчига мўлжалланган
Яратилган янги иш ўринлари
150 та доимий педагог ва техник иш ўрни
Жорий ҳолат (2026 йил)
Июнь ойида ишга туширилган, 210 нафар талаба таҳсил олмоқда
2030 йилгача бўлган стратегик режа
Йиллик қабул: 1 800 нафар, жами талабалар: 4 000 нафар
Таълим йўналишлари сони
20 тагача кенгайтирилади
Устувор саноат йўналишлари
Машинасозлик, тўқимачилик, электротехника, юқори технологияли ускуналар
Таълим методикаси
Дуал таълим (назария ва корхоналардаги амалиёт бирлиги)
Инфратузилманинг 2-босқичи
Замонавий лаборатория биноси, ётоқхона, спорт майдончаси, яшил хиёбон
Таълим ва саноат интеграцияси экспертизаси: Нега бу модель мамлакат иқтисодиёти учун инқилобий ечим?
Таълим тизими экспертлари ва саноат таҳлилчиларининг хулосалари:
«Битирувчи дипломи бор, лекин тажрибаси йўқ» муаммосининг тугатилиши: Ўзбекистондаги кўплаб касб-ҳунар мактабларининг энг катта камчилиги — эскирган назарий билимлар ва замонавий станокларнинг йўқлиги эди; саноат зонасининг ичида жойлашган техникум ёшларни биринчи курсданоқ заводлардаги реал роботлашган ва рақамли конвейерларда ишлашга ўргатади;
Хорижий инвесторлар учун кафолатланган кадрлар: «Ипак йўли» каби ҳудудларга Хитой, Туркия ва Жанубий Кореядан келаётган сармоядорлар кўпинча малакали оператор ва муҳандис топишда қийналарди; ушбу техникум инвестор талаб қилган стандартлар бўйича «буюртма асосида» кадр етказиб берувчи фабрикага айланади;
Касб танлашда прагматик ёндашув: 20 та йўналишнинг йўлга қўйилиши водий ёшларини хорижга оддий қора ишчи бўлиб эмас, балки юқори маошли, халқаро сертификатга эга техник муҳандис ва юқори тоифали мутахассис сифатида чиқиши ёки ўз юртимизда катта ойлик олишини таъминлайди;
Таълим кампусининг комплекс модели: Лаборатория ва ётоқхоналарнинг бўлиши нафақат Андижон, балки қўшни вилоятлар (Фарғона, Наманган) ва ҳатто қўшни республикалардан ҳам иқтидорли ёшларни жалб этиш имкониятини яратади.
Президент Шавкат Мирзиёев танишган «Андижон-Ҳуаня» техникуми таълим ва ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий уйғунлиги мамлакат индустриал қудратининг асосий пойдевори эканини амалда кўрсатди.
Сизнингча, мактаб битирувчиларининг олийгоҳлар билан бир қаторда саноат зоналаридаги мана шундай дуал таълим техникумларида касб эгаллаши уларнинг келажакда юқори маош олишига қанчалик ёрдам беради? Ҳар бир вилоятда йирик заводлар ёнида шундай техникумлар қурилишини қўллаб-қувватлайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз ёшлари келажагига бағишланган ушбу муҳим таҳлилни барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…