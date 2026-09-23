Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

·0·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

Ўзбекистон енгил саноати ва тўқимачилик индустриясида келажак технологиялари реал амалиётга кўчиб, жаҳон бозорини ҳайратга солувчи мисли кўрилмаган технологик инқилоб юз берди. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига ташрифи доирасида Андижон туманида янги барпо этилган, юқори технологияли трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи «Eco Cotton» корхонаси фаолияти билан шахсан танишди. Давлатимиз раҳбарининг 2026 йил 29 июндаги пахта толасини чуқур қайта ишлашни рағбатлантиришга қаратилган тарихий қарори ижроси доирасида қад ростлаган ушбу мажмуага тадбиркор томонидан 10 миллион доллар тўғридан-тўғри сармоя киритилди ва 1 мингта янги доимий иш ўрни яратилди. Корхонанинг энг ҳайратланарли жиҳати — ишлаб чиқариш конвейерига сунъий интеллект (СИ) бошқарувидаги ақлли тикув дастгоҳлари ҳамда синов тариқасида ҳақиқий гуманоид роботларнинг жалб этилгани бўлди.

Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

Сунъий интеллект матонинг тури, қалинлиги ва эгилувчанлигини сониялар ичида таҳлил қилиб, тикув чокларини реал вақт режимида нуқсонсиз ва микроскопик аниқликда созлаб беради. Корхона йилига қиймати 135,3 миллиард сўмлик 30 турдаги 9,4 миллион дона трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш қувватига эга бўлиб, тўлиқ қувватга чиққач, давлат бюджетига йилига 25 миллиард сўм тушум келтиради. Шунингдек, корхонада 10,5 миллион долларлик йиллик экспорт салоҳияти яратилиб, Андижон трикотажи Европа ва МДҲ мамлакатлари — Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Руминия ва Молдова бозорларига чиқарилмоқда.

Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

Хўш, сунъий интеллект ва гуманоид роботлар ўзбек тўқимачилиги таннархини қандай арзонлаштиради, «Eco Cotton» Хитой, Туркия ва Вьетнам текстиль гигантлари билан рақобатда қандай устунликка эга бўлади ҳамда дуал таълим ёшлар келажагини қандай ўзгартиради?

«Гуманоид роботлар, 10 млн долларлик инвестиция ва Европа бозори»: Корхонанинг 5 та асосий нуқтаси

Андижондаги инновацион тўқимачилик кластеридан энг муҳим факт ва рақамлар:

  • Сунъий интеллект ва гуманоид роботлар: Фабрикада тикув чокларини реал вақтда созловчи ақлли тизимлар ҳамда синов режимидаги одамсимон гуманоид роботлар жорий этилди;

  • 10 миллион долларлик сармоя ва 1 000 иш ўрни: Лойиҳа хусусий тадбиркор томонидан молиялаштирилиб, 1000 нафар маҳаллий аҳоли доимий ва юқори маошли иш билан таъминланди;

  • 10,5 миллион долларлик экспорт географияси: Корхона маҳсулотлари МДҲ давлатларидан ташқари Европа Иттифоқи аъзоси Руминия ва Молдова бозорларига етказиб берилмоқда;

  • Йилига 9,4 млн дона маҳсулот: Фабрикада 135,3 миллиард сўмлик 30 турдаги тайёр трикотаж маҳсулотлари экологик тоза стандартлар асосида ишлаб чиқарилади;

  • Дуал таълим ва 25 млрд сўмлик солиқ тушуми: Корхона тўлиқ қувватга кирганда бюджетга йилига 25 млрд сўм тўлайди ва назария билан амалиётни бирлаштирган кадрлар тайёрлаш тизимини юритади.

Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

«Eco Cotton» корхонасининг иқтисодий ва технологик кўрсаткичлари таҳлили

Инновацион тўқимачилик фабрикасининг асосий техник-иқтисодий параметрлари:

Кўрсаткичлар ва йўналишлар

«Eco Cotton» корхонасининг расмий параметрлари

Лойиҳага киритилган жами инвестиция

10 миллион АҚШ доллари

Яратилган доимий иш ўринлари сони

1 000 та иш ўрни (маҳаллий ёшлар ва хотин-қизлар)

Қўлланилган илғор технологиялар

Сунъий интеллектли дастгоҳлар, гуманоид роботлар, Хитой рақамли конвейерлари

Йиллик ишлаб чиқариш ҳажми

30 турдаги 9,4 миллион дона трикотаж маҳсулоти

Ишлаб чиқарилган маҳсулотлар қиймати

135,3 миллиард сўм

Йиллик экспорт салоҳияти

10,5 миллион АҚШ доллари

Асосий экспорт бозорлари

Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Руминия ва Молдова

Давлат бюджетига йиллик тушум

25 миллиард сўм

Кадрлар тайёрлаш модели

Дуал таълим тизими (назария ва ишлаб чиқариш амалиёти уйғунлиги)

Экологик сиёсат

Чиқиндисиз «яшил» қайта ишлаш ва халқаро экологик стандартлар

Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

Саноат ва юқори технологиялар экспертизаси: Нега «Eco Cotton» миллий саноат учун намуна?

Иқтисодий таҳлилчилар ва тўқимачилик муҳандисларининг хулосалари:

  • Сунъий интеллект ва рақамлаштириш инқилоби: Тўқимачиликда маҳсулот таннархининг ортишига ва сифатсиз чиқишига кўпинча инсон омили (нотўғри чок, матонинг тортилиши) сабаб бўлади; СИ бошқарувидаги датчиклар матонинг микроструктурасини кўриб, ип таранглигини миллисонияларда тўғрилайди — бу брак (нуқсонли) маҳсулотлар улушини деярли нолга туширади;

  • Гуманоид роботлар — тўқимачилик келажаги: Одамсимон роботларнинг синов тариқасида конвейерга қўйилиши Ўзбекистон саноати оддий хомашё етказиб берувчи эмас, балки Industry 4.0 («Тўртинчи саноат инқилоби») стандартларига ўтганидан далолат беради;

  • Туркия, Хитой ва Вьетнам билан тенгма-тенг рақобат: Автоматлаштирилган конвейер ва маҳаллий хомашё ҳисобига таннархни кескин пасайтириш эвазига Андижон корхонаси Осиё ва Европанинг текстиль гигантлари билан бемалол баҳслаша олади;

  • Хом пахтадан тайёр брендгача: Мамлакатимизда пахта толасини 100 фоиз юртимизда қайта ишлаш бўйича кўрилаётган чоралар мана шундай қўшилган қиймати юқори бўлган, Европа Иттифоқига чиқа оладиган рақобатбардош брендларни шакллантирмоқда;

  • Дуал таълимнинг амалий кучи: Ёшларнинг назарий ўқиш билан бир вақтда роботлашган фабрикада ишлаши малакали замонавий муҳандис ва операторлар синфини тарбиялаб беради.

Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди

Президент Шавкат Мирзиёев кўздан кечирган «Eco Cotton» корхонаси юқори интеллект ва инновациялар миллий саноатни дунё бозорида етакчига айлантиришининг ёрқин намунаси бўлди.

Сизнингча, Ўзбекистон енгил саноатида сунъий интеллект ва гуманоид роботлардан фойдаланиш миллий маҳсулотларимизнинг жаҳон бозоридаги мавқеини қанчалик оширади? Бошқа вилоятлардаги корхоналар ҳам бундай ақлли автоматлаштиришга тўлиқ ўтиши керак деб ҳисоблайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз саноатидаги ушбу технологик ютуққа бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!

Eco CottonАндижонсунъий интеллектгуманоид роботлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда21 август 15:23Хитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритдиХитой гуманоид роботлар бозорида мутлақ етакчиликни қўлга киритди10 август 23:54Агилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичдаАгилитй Роботикс биржага чиқмоқда: Гуманоид роботлар бозори янги босқичда6 июл 11:22Хитойнинг Xynova компанияси инсонникига ўхшаш робот қўлни тақдим этдиХитойнинг Xynova компанияси инсонникига ўхшаш робот қўлни тақдим этди14 май 23:58Meta гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи ARI стартапини сотиб олдиMeta гуманоид роботлар ишлаб чиқарувчи ARI стартапини сотиб олди2 май 03:30Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)18 сентябр 18:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари