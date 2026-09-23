Шавкат Мирзиёев «Eco Cotton» фабрикасидаги технологиялар мўъжизасини кўздан кечирди
Ўзбекистон енгил саноати ва тўқимачилик индустриясида келажак технологиялари реал амалиётга кўчиб, жаҳон бозорини ҳайратга солувчи мисли кўрилмаган технологик инқилоб юз берди. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилоятига ташрифи доирасида Андижон туманида янги барпо этилган, юқори технологияли трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи «Eco Cotton» корхонаси фаолияти билан шахсан танишди. Давлатимиз раҳбарининг 2026 йил 29 июндаги пахта толасини чуқур қайта ишлашни рағбатлантиришга қаратилган тарихий қарори ижроси доирасида қад ростлаган ушбу мажмуага тадбиркор томонидан 10 миллион доллар тўғридан-тўғри сармоя киритилди ва 1 мингта янги доимий иш ўрни яратилди. Корхонанинг энг ҳайратланарли жиҳати — ишлаб чиқариш конвейерига сунъий интеллект (СИ) бошқарувидаги ақлли тикув дастгоҳлари ҳамда синов тариқасида ҳақиқий гуманоид роботларнинг жалб этилгани бўлди.
Сунъий интеллект матонинг тури, қалинлиги ва эгилувчанлигини сониялар ичида таҳлил қилиб, тикув чокларини реал вақт режимида нуқсонсиз ва микроскопик аниқликда созлаб беради. Корхона йилига қиймати 135,3 миллиард сўмлик 30 турдаги 9,4 миллион дона трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш қувватига эга бўлиб, тўлиқ қувватга чиққач, давлат бюджетига йилига 25 миллиард сўм тушум келтиради. Шунингдек, корхонада 10,5 миллион долларлик йиллик экспорт салоҳияти яратилиб, Андижон трикотажи Европа ва МДҲ мамлакатлари — Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Руминия ва Молдова бозорларига чиқарилмоқда.
Хўш, сунъий интеллект ва гуманоид роботлар ўзбек тўқимачилиги таннархини қандай арзонлаштиради, «Eco Cotton» Хитой, Туркия ва Вьетнам текстиль гигантлари билан рақобатда қандай устунликка эга бўлади ҳамда дуал таълим ёшлар келажагини қандай ўзгартиради?
«Гуманоид роботлар, 10 млн долларлик инвестиция ва Европа бозори»: Корхонанинг 5 та асосий нуқтаси
Андижондаги инновацион тўқимачилик кластеридан энг муҳим факт ва рақамлар:
Сунъий интеллект ва гуманоид роботлар: Фабрикада тикув чокларини реал вақтда созловчи ақлли тизимлар ҳамда синов режимидаги одамсимон гуманоид роботлар жорий этилди;
10 миллион долларлик сармоя ва 1 000 иш ўрни: Лойиҳа хусусий тадбиркор томонидан молиялаштирилиб, 1000 нафар маҳаллий аҳоли доимий ва юқори маошли иш билан таъминланди;
10,5 миллион долларлик экспорт географияси: Корхона маҳсулотлари МДҲ давлатларидан ташқари Европа Иттифоқи аъзоси Руминия ва Молдова бозорларига етказиб берилмоқда;
Йилига 9,4 млн дона маҳсулот: Фабрикада 135,3 миллиард сўмлик 30 турдаги тайёр трикотаж маҳсулотлари экологик тоза стандартлар асосида ишлаб чиқарилади;
Дуал таълим ва 25 млрд сўмлик солиқ тушуми: Корхона тўлиқ қувватга кирганда бюджетга йилига 25 млрд сўм тўлайди ва назария билан амалиётни бирлаштирган кадрлар тайёрлаш тизимини юритади.
«Eco Cotton» корхонасининг иқтисодий ва технологик кўрсаткичлари таҳлили
Инновацион тўқимачилик фабрикасининг асосий техник-иқтисодий параметрлари:
Кўрсаткичлар ва йўналишлар
«Eco Cotton» корхонасининг расмий параметрлари
Лойиҳага киритилган жами инвестиция
10 миллион АҚШ доллари
Яратилган доимий иш ўринлари сони
1 000 та иш ўрни (маҳаллий ёшлар ва хотин-қизлар)
Қўлланилган илғор технологиялар
Сунъий интеллектли дастгоҳлар, гуманоид роботлар, Хитой рақамли конвейерлари
Йиллик ишлаб чиқариш ҳажми
30 турдаги 9,4 миллион дона трикотаж маҳсулоти
Ишлаб чиқарилган маҳсулотлар қиймати
135,3 миллиард сўм
Йиллик экспорт салоҳияти
10,5 миллион АҚШ доллари
Асосий экспорт бозорлари
Россия, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Руминия ва Молдова
Давлат бюджетига йиллик тушум
25 миллиард сўм
Кадрлар тайёрлаш модели
Дуал таълим тизими (назария ва ишлаб чиқариш амалиёти уйғунлиги)
Экологик сиёсат
Чиқиндисиз «яшил» қайта ишлаш ва халқаро экологик стандартлар
Саноат ва юқори технологиялар экспертизаси: Нега «Eco Cotton» миллий саноат учун намуна?
Иқтисодий таҳлилчилар ва тўқимачилик муҳандисларининг хулосалари:
Сунъий интеллект ва рақамлаштириш инқилоби: Тўқимачиликда маҳсулот таннархининг ортишига ва сифатсиз чиқишига кўпинча инсон омили (нотўғри чок, матонинг тортилиши) сабаб бўлади; СИ бошқарувидаги датчиклар матонинг микроструктурасини кўриб, ип таранглигини миллисонияларда тўғрилайди — бу брак (нуқсонли) маҳсулотлар улушини деярли нолга туширади;
Гуманоид роботлар — тўқимачилик келажаги: Одамсимон роботларнинг синов тариқасида конвейерга қўйилиши Ўзбекистон саноати оддий хомашё етказиб берувчи эмас, балки Industry 4.0 («Тўртинчи саноат инқилоби») стандартларига ўтганидан далолат беради;
Туркия, Хитой ва Вьетнам билан тенгма-тенг рақобат: Автоматлаштирилган конвейер ва маҳаллий хомашё ҳисобига таннархни кескин пасайтириш эвазига Андижон корхонаси Осиё ва Европанинг текстиль гигантлари билан бемалол баҳслаша олади;
Хом пахтадан тайёр брендгача: Мамлакатимизда пахта толасини 100 фоиз юртимизда қайта ишлаш бўйича кўрилаётган чоралар мана шундай қўшилган қиймати юқори бўлган, Европа Иттифоқига чиқа оладиган рақобатбардош брендларни шакллантирмоқда;
Дуал таълимнинг амалий кучи: Ёшларнинг назарий ўқиш билан бир вақтда роботлашган фабрикада ишлаши малакали замонавий муҳандис ва операторлар синфини тарбиялаб беради.
Президент Шавкат Мирзиёев кўздан кечирган «Eco Cotton» корхонаси юқори интеллект ва инновациялар миллий саноатни дунё бозорида етакчига айлантиришининг ёрқин намунаси бўлди.
Сизнингча, Ўзбекистон енгил саноатида сунъий интеллект ва гуманоид роботлардан фойдаланиш миллий маҳсулотларимизнинг жаҳон бозоридаги мавқеини қанчалик оширади? Бошқа вилоятлардаги корхоналар ҳам бундай ақлли автоматлаштиришга тўлиқ ўтиши керак деб ҳисоблайсизми? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз саноатидаги ушбу технологик ютуққа бағишланган мақолани барча дўстларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…