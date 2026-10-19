Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллиондан ошди: Қайси ҳудудларда аҳоли сони энг кўп?
Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони бўйича янгиланган расмий демографик кўрсаткичлар эълон қилинди. 2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, мамлакатимизнинг доимий аҳолиси сони (рўйхатга олиш натижаларини ҳисобга олган ҳолда) 39 миллион 535 минг 225 нафарга етди.
Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан таққосланганда аҳоли сони бир йил ичида 692,2 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайганини кўрсатмоқда.
Ҳудудлар бўйича тақсимот: Ким пешқадам?
Аҳолининг жойлашуви ва зичлиги бўйича республика ҳудудлари орасида анъанавий тарзда Самарқанд ва Фарғона вилоятлари етакчиликни сақлаб қолмоқда.
2026 йил 1 октябрь ҳолатига ҳудудлар кесимидаги тўлиқ кўрсаткичлар қуйидагича шаклланди:
Самарқанд вилояти — 4 462 783 киши;
Фарғона вилояти — 4 293 001 киши;
Тошкент вилояти — 3 799 043 киши;
Қашқадарё вилояти — 3 746 228 киши;
Андижон вилояти — 3 574 464 киши;
Тошкент шаҳри — 3 278 512 киши;
Наманган вилояти — 3 190 767 киши;
Сурхондарё вилояти — 3 030 030 киши;
Қорақалпоғистон Республикаси — 2 166 044 киши;
Хоразм вилояти — 2 162 068 киши;
Бухоро вилояти — 2 125 129 киши;
Жиззах вилояти — 1 545 176 киши;
Навоий вилояти — 1 196 559 киши;
Сирдарё вилояти — 965 421 киши.
Демографик ўсиш суръатлари нимани кўрсатмоқда?
Маълумотлардан кўриниб турибдики, юртимизнинг 8 та ҳудудида аҳоли сони 3 миллиондан, шундан 2 та йирик вилоятда эса 4 миллиондан ортиқни ташкил қилмоқда.
Республика бўйича йиллик 1,8 фоизлик барқарор ўсиш суръати сақланиб қолаётгани Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги энг йирик ва тез ўсувчи демографик салоҳиятга эга мамлакат мақомини янада мустаҳкамлаётганини англатади.
Изоҳлар 0
…