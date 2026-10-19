Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллиондан ошди: Қайси ҳудудларда аҳоли сони энг кўп?

·0·Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолиси 39,5 миллиондан ошди: Қайси ҳудудларда аҳоли сони энг кўп?

Ўзбекистон Республикасининг доимий аҳолиси сони бўйича янгиланган расмий демографик кўрсаткичлар эълон қилинди. 2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, мамлакатимизнинг доимий аҳолиси сони (рўйхатга олиш натижаларини ҳисобга олган ҳолда) 39 миллион 535 минг 225 нафарга етди.

Ушбу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан таққосланганда аҳоли сони бир йил ичида 692,2 минг кишига ёки 1,8 фоизга кўпайганини кўрсатмоқда.

Ҳудудлар бўйича тақсимот: Ким пешқадам?

Аҳолининг жойлашуви ва зичлиги бўйича республика ҳудудлари орасида анъанавий тарзда Самарқанд ва Фарғона вилоятлари етакчиликни сақлаб қолмоқда.

2026 йил 1 октябрь ҳолатига ҳудудлар кесимидаги тўлиқ кўрсаткичлар қуйидагича шаклланди:

  • Самарқанд вилояти — 4 462 783 киши;

  • Фарғона вилояти — 4 293 001 киши;

  • Тошкент вилояти — 3 799 043 киши;

  • Қашқадарё вилояти — 3 746 228 киши;

  • Андижон вилояти — 3 574 464 киши;

  • Тошкент шаҳри — 3 278 512 киши;

  • Наманган вилояти — 3 190 767 киши;

  • Сурхондарё вилояти — 3 030 030 киши;

  • Қорақалпоғистон Республикаси — 2 166 044 киши;

  • Хоразм вилояти — 2 162 068 киши;

  • Бухоро вилояти — 2 125 129 киши;

  • Жиззах вилояти — 1 545 176 киши;

  • Навоий вилояти — 1 196 559 киши;

  • Сирдарё вилояти — 965 421 киши.

Демографик ўсиш суръатлари нимани кўрсатмоқда?

Маълумотлардан кўриниб турибдики, юртимизнинг 8 та ҳудудида аҳоли сони 3 миллиондан, шундан 2 та йирик вилоятда эса 4 миллиондан ортиқни ташкил қилмоқда.

Республика бўйича йиллик 1,8 фоизлик барқарор ўсиш суръати сақланиб қолаётгани Ўзбекистоннинг Марказий Осиёдаги энг йирик ва тез ўсувчи демографик салоҳиятга эга мамлакат мақомини янада мустаҳкамлаётганини англатади.

Ўзбекистон аҳоли сони 2026Самарқанд аҳоли сониФарғона аҳоли сониДемографик ўсиш суръати
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?2 август 20:51«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари12 сентябр 15:07Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди: фарқ қаердан чиқди?1 июл 13:22Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...29 июн 15:16Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда экани очиқландиЎзбекистонда энг кўп аҳоли қайси ҳудудда экани очиқланди30 апрел 14:06Марко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиМарко Рубио Регистонда: Ўзбекистон–АҚШ ҳамкорлигининг янги босқичи муҳокама қилиндиБугун 13:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?
Ўзбекистонда кимлар энг кўп маош олади ва ўртача даромад қанча?