«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари

·52·Ўзбекистон
«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари

Ўзбекистоннинг замонавий демографик ва иқтисодий тарихида муҳим давр бошланди. Мамлакат бўйлаб ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирларининг дастлабки ҳайратланарли натижалари расман маълум қилинди. Унга кўра, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони расман 39 миллион 47 минг 321 нафарни ташкил этди. Бироқ энг муҳим янгилик фақатгина рақамларнинг ўсишида эмас: давлат раҳбарининг фармонига мувофиқ, ушбу кўрсаткичлар шунчаки архивда қолиб кетувчи бир марталик ҳисобот бўлиб қолмайди, балки 2027 йил якунига қадар реал вақт режимида мунтазам янгиланиб борувчи рақамли миллий регистрларга айлантирилади. Хўш, республикада эркаклар кўпми ёки аёллар, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси нисбати қандай ўзгарди ҳамда янги статистик регистрлар давлат бошқаруви ва оддий фуқаролар ҳаётига қандай таъсир кўрсатади?

39 миллионлик довон: Дастлабки натижаларнинг аниқ тақсимоти

Рўйхатга олиш натижалари мамлакатнинг бугунги аниқ ижтимоий ва ҳудудий қиёфасини намойиш этди:

  • Умумий доимий аҳоли: Ўзбекистон аҳолиси расман 39 047 321 нафарга етди ва Марказий Осиёдаги энг йирик демографик куч мақомини янада мустаҳкамлади;

  • Гендер мувозанати — эркаклар устунлиги:

    • Эркаклар — 19 766 166 нафар (умумий аҳолининг 50,6 фоизи);

    • Аёллар — 19 281 155 нафар (49,4 фоиз);

  • Урбанизация тўлқини — шаҳарлар етакчи:

    • Шаҳар аҳолиси — 21 276 729 нафар бўлиб, мамлакат аҳолисининг мутлақ кўпчилигини, яъни 54,5 фоизини ташкил этмоқда;

    • Қишлоқ аҳолиси — 17 770 592 нафарни (45,5 фоиз) ташкил этиб, аграр ҳудудлардаги барқарор салмоқни кўрсатмоқда.

2027 йилгача инқилобий қадам: Иккита стратегик статистик регистр

Президент Фармони билан мамлакатда маълумотларни бошқаришнинг мутлақо янги миллий экотизими шакллантирилмоқда:

  • Аҳолининг статистик регистри: Ҳар бир фуқаро, оилалар ва демографик динамикани қамраб олувчи ягона марказлашган реестр ишга туширилади;

  • Қишлоқ хўжалигининг статистик регистри: Ер майдонлари, экин турлари, чорва моллари сони ва аграр ресурсларни аниқ ҳисобга олувчи рақамли база тузилади;

  • Давлат идоралари базалари билан тўлиқ интеграция: Янги регистрлар барча вазирлик ва ташкилотларнинг электрон тизимлари билан боғланиб, ҳар бир туғилиш, кўчиш, ер тақсимоти ва иқтисодий ўзгаришларни автоматик акс эттириб боради.

«Бир марталик қоғоз ҳисоботлар даври тугади»: Бу ислоҳот нима беради?

Эски усулда рўйхатга олиш натижалари маълум йиллар ўтиб ўз долзарблигини йўқотар эди. Янги механизм эса қуйидаги туб ўзгаришларни таъминлайди:

  • Маълумотларнинг доимий долзарблиги: Аҳоли ва қишлоқ хўжалигига оид ўзгаришларни 5-10 йиллаб кутмасдан, ҳар ой ва ҳар кунлик таҳлиллар асосида кузатиб бориш имкони яратилади;

  • Аниқ манзилли режалаштириш: Янги боғчалар, мактаблар, шифохоналар, йўллар ва саноат корхоналарини қуриш қаерда аҳоли кўпаяётганига қараб, юқори аниқликда амалга оширилади;

  • Озиқ-овқат хавфсизлиги ва аграр таҳлил: Қишлоқ хўжалиги маълумотларининг узлуксиз янгиланиши қайси маҳсулот танқис ёки кўплигини олдиндан прогноз қилиш ва нархлар барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.

39 миллионлик аҳоли салоҳияти Ўзбекистоннинг улкан кучидир. Бу рақамларнинг узлуксиз янгиланиб турувчи рақамли регистрга айланиши эса давлат бошқарувини сунъий тахминлардан соф, аниқ ва илмий маълумотларга асосланган стратегик тизимга олиб чиқади.

Сизнингча, Ўзбекистон аҳолисининг 39 миллиондан ортиб, шаҳарлашув даражасининг 54,5 фоизга етиши пойтахт ва вилоят марказларидаги инфратузилмага қандай янги талабларни қўймоқда? Аҳоли ва аграр маълумотларнинг реал вақт режимида онлайн янгиланиши коррупция ва кўзбўямачиликни қанчалик қисқартиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз демографиясидаги ушбу тарихий натижалар таҳлилини барча юртдошларимизга улашинг!

Ўзбекистон аҳоли рўйхатиДемографик регистрПрезидент фармониҚишлоқ хўжалиги статистикаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишди8 қаватли “ақлли” парковка: Президент Қичқириқ маҳалласидаги янги қиёфа билан танишдиБугун, 14:56Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Шавкат Мирзиёев «Ёшлик» талабалар шаҳарчасидаги янги вазиятлар марказида бўлди (фото)Бугун, 14:46Шавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиШавкат Мирзиёев Тошкентни тубдан ўзгартирувчи улкан режаларни эълон қилдиБугун, 14:37Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Шавкат Мирзиёев янги «ТошТеч» университетида бўлди — президентнинг муҳим даъвати!Бугун, 14:302500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтириш2500 сўмгача: Тошкентда жамоат транспорти нархини ошириш бўйича расмий тушунтиришБугун, 13:58Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиБугун, 08:41
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Янги Тошкентдаги фаввора "энг баланд мусиқали фаввора" сифатида Гиннес рекордини қайд этди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди