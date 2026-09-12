«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари
Ўзбекистоннинг замонавий демографик ва иқтисодий тарихида муҳим давр бошланди. Мамлакат бўйлаб ўтказилган аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирларининг дастлабки ҳайратланарли натижалари расман маълум қилинди. Унга кўра, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони расман 39 миллион 47 минг 321 нафарни ташкил этди. Бироқ энг муҳим янгилик фақатгина рақамларнинг ўсишида эмас: давлат раҳбарининг фармонига мувофиқ, ушбу кўрсаткичлар шунчаки архивда қолиб кетувчи бир марталик ҳисобот бўлиб қолмайди, балки 2027 йил якунига қадар реал вақт режимида мунтазам янгиланиб борувчи рақамли миллий регистрларга айлантирилади. Хўш, республикада эркаклар кўпми ёки аёллар, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси нисбати қандай ўзгарди ҳамда янги статистик регистрлар давлат бошқаруви ва оддий фуқаролар ҳаётига қандай таъсир кўрсатади?
39 миллионлик довон: Дастлабки натижаларнинг аниқ тақсимоти
Рўйхатга олиш натижалари мамлакатнинг бугунги аниқ ижтимоий ва ҳудудий қиёфасини намойиш этди:
Умумий доимий аҳоли: Ўзбекистон аҳолиси расман 39 047 321 нафарга етди ва Марказий Осиёдаги энг йирик демографик куч мақомини янада мустаҳкамлади;
Гендер мувозанати — эркаклар устунлиги:
Эркаклар — 19 766 166 нафар (умумий аҳолининг 50,6 фоизи);
Аёллар — 19 281 155 нафар (49,4 фоиз);
Урбанизация тўлқини — шаҳарлар етакчи:
Шаҳар аҳолиси — 21 276 729 нафар бўлиб, мамлакат аҳолисининг мутлақ кўпчилигини, яъни 54,5 фоизини ташкил этмоқда;
Қишлоқ аҳолиси — 17 770 592 нафарни (45,5 фоиз) ташкил этиб, аграр ҳудудлардаги барқарор салмоқни кўрсатмоқда.
2027 йилгача инқилобий қадам: Иккита стратегик статистик регистр
Президент Фармони билан мамлакатда маълумотларни бошқаришнинг мутлақо янги миллий экотизими шакллантирилмоқда:
Аҳолининг статистик регистри: Ҳар бир фуқаро, оилалар ва демографик динамикани қамраб олувчи ягона марказлашган реестр ишга туширилади;
Қишлоқ хўжалигининг статистик регистри: Ер майдонлари, экин турлари, чорва моллари сони ва аграр ресурсларни аниқ ҳисобга олувчи рақамли база тузилади;
Давлат идоралари базалари билан тўлиқ интеграция: Янги регистрлар барча вазирлик ва ташкилотларнинг электрон тизимлари билан боғланиб, ҳар бир туғилиш, кўчиш, ер тақсимоти ва иқтисодий ўзгаришларни автоматик акс эттириб боради.
«Бир марталик қоғоз ҳисоботлар даври тугади»: Бу ислоҳот нима беради?
Эски усулда рўйхатга олиш натижалари маълум йиллар ўтиб ўз долзарблигини йўқотар эди. Янги механизм эса қуйидаги туб ўзгаришларни таъминлайди:
Маълумотларнинг доимий долзарблиги: Аҳоли ва қишлоқ хўжалигига оид ўзгаришларни 5-10 йиллаб кутмасдан, ҳар ой ва ҳар кунлик таҳлиллар асосида кузатиб бориш имкони яратилади;
Аниқ манзилли режалаштириш: Янги боғчалар, мактаблар, шифохоналар, йўллар ва саноат корхоналарини қуриш қаерда аҳоли кўпаяётганига қараб, юқори аниқликда амалга оширилади;
Озиқ-овқат хавфсизлиги ва аграр таҳлил: Қишлоқ хўжалиги маълумотларининг узлуксиз янгиланиши қайси маҳсулот танқис ёки кўплигини олдиндан прогноз қилиш ва нархлар барқарорлигини таъминлашга хизмат қилади.
39 миллионлик аҳоли салоҳияти Ўзбекистоннинг улкан кучидир. Бу рақамларнинг узлуксиз янгиланиб турувчи рақамли регистрга айланиши эса давлат бошқарувини сунъий тахминлардан соф, аниқ ва илмий маълумотларга асосланган стратегик тизимга олиб чиқади.
Сизнингча, Ўзбекистон аҳолисининг 39 миллиондан ортиб, шаҳарлашув даражасининг 54,5 фоизга етиши пойтахт ва вилоят марказларидаги инфратузилмага қандай янги талабларни қўймоқда? Аҳоли ва аграр маълумотларнинг реал вақт режимида онлайн янгиланиши коррупция ва кўзбўямачиликни қанчалик қисқартиради? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиз демографиясидаги ушбу тарихий натижалар таҳлилини барча юртдошларимизга улашинг!
…