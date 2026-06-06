Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?

·46·Ўзбекистон
Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?

Жонажон ва шиддат билан ўсиб бораётган Ўзбекистонимиз демографик жиҳатдан нақадар улкан салоҳиятга эга эканлиги сир эмас. Мамлакатимиз нафақат фуқаролар сони, балки уларнинг ёш таркиби, хусусан, меҳнат бозоридаги фаоллиги бўйича ҳам минтақада мутлақ етакчилардан бири ҳисобланади. Хўш, бугунги кунда юртимиз аҳолисининг қанча қисмини куч-қувватга тўлган ёшлар ва меҳнат фаоллари ташкил этади?

Ушбу қизиқарли саволларга Миллий статистика агентлиги томонидан эълон қилинган энг сўнгги демографик ҳисобот аниқ ва батафсил жавоб берди. Расмий маълумотларга қараганда, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикасининг жами доимий аҳоли сони нақд 38,2 миллион нафарга етган.

Меҳнатга лаёқатли қатлам — иқтисодиётимизнинг бош драйвери

Эълон қилинган рақамларнинг ичида энг қувонарли ва эътиборга лойиқ жиҳати — юртимизда иқтисодий фаол, яъни меҳнат қилиш ёшидаги фуқароларнинг улуши жуда юқори эканлигидир. Статистикага кўра, юртимиз аҳолисининг қарийб 56 фоизини айнан мана шундай куч-қувватга тўлган қатлам ташкил қилмоқда:

  • Асосий суянч — меҳнат ёшидагилар: Юртимизда айни пайтда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сони 21,3 миллион кишини ташкил этмоқда. Бу умумий аҳолининг нақд 55,8 фоизи демакдир.

  • Келажак пойдевори — болажонлар: Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар, яъни болалар ва ўсмирлар сони 12,3 миллион кишига (32,1 фоиз) етган. Бу рақам яқин йилларда мамлакатимизда янги ва янада кучли ишчи кучи шаклланишидан далолат беради.

  • Табаррук кексаларимиз: Меҳнатга лаёқатли ёшдан катта бўлган нуроний отахон ва онахонларимиз эса умумий аҳолининг 12,1 фоизини, яъни 4,6 миллион кишини ташкил қилмоқда.

Ўзбекистон аҳолисининг ёш таркиби (Рақамлар ва фоизларда)

Мамлакатимизнинг бугунги демографик суратини янада тиниқроқ тасаввур қилишингиз учун агентлик маълумотлари асосида тайёрланган махсус жадвални тақдим этамиз:

Аҳолининг ёш тоифалари

Жами сони (млн киши)

Умумий улуши (фоизда)

Демографик аҳамияти

Ёшдан кичиклар (Болалар)

12,3 млн

32,1 %

Юртимизнинг яқин келажакдаги энг катта инсон капитали.

Меҳнат ёшидагилар (Ишчи кучи)

21,3 млн

55,8 %

Бугунги иқтисодий юксалиш ва фаровонликни таъминловчи куч.

Ёшдан катталар (Нуронийлар)

4,6 млн

12,1 %

Дуогўй ва тажрибали ҳаётий мактаб эгалари.

Жами доимий аҳоли

38,2 млн

100 %

Марказий Осиёдаги энг йирик ва бой демографик салоҳият.

Мамлакатимиз демографияси, ижтимоий ҳаётдаги энг сўнгги расмий янгиликлар ва кундалик турмушимизга оид муҳим таҳлилий маълумотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

ЎзбекистонСтатистика агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиБугун, 13:27Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Бугун, 10:20Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиБугун, 10:14Эски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиЭски кўп квартирали уйларда хона режасини ўзгартиришга рухсат берилмайдиБугун, 07:45Ўзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиЎзбекистон қурилиш соҳасига сунъий интеллект жорий этиладиБугун, 07:30Кўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКўп қаватли уйларни расмийлаштиришда янги рақамли тартиб жорий этилдиКеча, 17:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Ўзбекистонда иссиқ ҳаво ўрнини кучли ёмғир ва салқинлик эгаллайди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди