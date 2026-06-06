Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?
Жонажон ва шиддат билан ўсиб бораётган Ўзбекистонимиз демографик жиҳатдан нақадар улкан салоҳиятга эга эканлиги сир эмас. Мамлакатимиз нафақат фуқаролар сони, балки уларнинг ёш таркиби, хусусан, меҳнат бозоридаги фаоллиги бўйича ҳам минтақада мутлақ етакчилардан бири ҳисобланади. Хўш, бугунги кунда юртимиз аҳолисининг қанча қисмини куч-қувватга тўлган ёшлар ва меҳнат фаоллари ташкил этади?
Ушбу қизиқарли саволларга Миллий статистика агентлиги томонидан эълон қилинган энг сўнгги демографик ҳисобот аниқ ва батафсил жавоб берди. Расмий маълумотларга қараганда, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига кўра, Ўзбекистон Республикасининг жами доимий аҳоли сони нақд 38,2 миллион нафарга етган.
Меҳнатга лаёқатли қатлам — иқтисодиётимизнинг бош драйвери
Эълон қилинган рақамларнинг ичида энг қувонарли ва эътиборга лойиқ жиҳати — юртимизда иқтисодий фаол, яъни меҳнат қилиш ёшидаги фуқароларнинг улуши жуда юқори эканлигидир. Статистикага кўра, юртимиз аҳолисининг қарийб 56 фоизини айнан мана шундай куч-қувватга тўлган қатлам ташкил қилмоқда:
Асосий суянч — меҳнат ёшидагилар: Юртимизда айни пайтда меҳнатга лаёқатли ёшдаги аҳоли сони 21,3 миллион кишини ташкил этмоқда. Бу умумий аҳолининг нақд 55,8 фоизи демакдир.
Келажак пойдевори — болажонлар: Меҳнатга лаёқатли ёшдан кичиклар, яъни болалар ва ўсмирлар сони 12,3 миллион кишига (32,1 фоиз) етган. Бу рақам яқин йилларда мамлакатимизда янги ва янада кучли ишчи кучи шаклланишидан далолат беради.
Табаррук кексаларимиз: Меҳнатга лаёқатли ёшдан катта бўлган нуроний отахон ва онахонларимиз эса умумий аҳолининг 12,1 фоизини, яъни 4,6 миллион кишини ташкил қилмоқда.
Ўзбекистон аҳолисининг ёш таркиби (Рақамлар ва фоизларда)
Мамлакатимизнинг бугунги демографик суратини янада тиниқроқ тасаввур қилишингиз учун агентлик маълумотлари асосида тайёрланган махсус жадвални тақдим этамиз:
Аҳолининг ёш тоифалари
Жами сони (млн киши)
Умумий улуши (фоизда)
Демографик аҳамияти
Ёшдан кичиклар (Болалар)
12,3 млн
32,1 %
Юртимизнинг яқин келажакдаги энг катта инсон капитали.
Меҳнат ёшидагилар (Ишчи кучи)
21,3 млн
55,8 %
Бугунги иқтисодий юксалиш ва фаровонликни таъминловчи куч.
Ёшдан катталар (Нуронийлар)
4,6 млн
12,1 %
Дуогўй ва тажрибали ҳаётий мактаб эгалари.
Жами доимий аҳоли
38,2 млн
100 %
Марказий Осиёдаги энг йирик ва бой демографик салоҳият.
Мамлакатимиз демографияси, ижтимоий ҳаётдаги энг сўнгги расмий янгиликлар ва кундалик турмушимизга оид муҳим таҳлилий маълумотларни ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…