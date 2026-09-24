Ўзбекистонликлар уй-жойни рекорд даражада харид қилмоқда: Қайси ҳудудларда сотув ошди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 2026 йилнинг саккиз ойида Ўзбекистонда 222,5 мингта уй-жой олди-сотди шартномаси расмийлаштирилиб, бу ўтган йилга нисбатан 18,4 фоизга кўпдир.
- Январ–август ойлари давомида энг юқори талаб Тошкент шаҳри (27,5%), Сирдарё вилояти (25,4%) ва Андижон вилоятида (23,8%) кузатилди.
Ўзбекистон кўчмас мулк бозорида 2026 йилнинг саккиз ойи якунларига кўра мислсиз фаоллик ва рекорд даражадаги ўсиш кўрсаткичлари қайд этилди. Расмий таҳлилий маълумотларга қараганда, 2026 йилнинг январь–август ойлари давомида мамлакатимиз бўйлаб нақ 222,5 мингта уй-жой олди-сотди шартномаси расмийлаштирилди. Бу кўрсаткич ўтган 2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда 18,4 фоизга кўпроқ демакдир. Биргина август ойининг ўзида фуқаролар томонидан 25,1 мингта турар жой харид қилинган бўлиб, ўтган йилги август кўрсаткичларидан ҳам юқорироқ натижа қайд этилди (0,2 фоизлик ўсиш).
Пойтахт Тошкент шаҳрида эса август ойида 7,4 мингта битим тузилиб, йиллик ўсиш 2,2 фоизни ташкил қилди. Январь–август ойлари кесимида ҳудудлар бўйича энг юқори талаб ва суръат Тошкент шаҳри (27,5%), Сирдарё вилояти (25,4%) ҳамда Андижон вилоятида (23,8%) кузатилди. Аҳолининг уй-жойга бўлган талабининг бу қадар кескин ошиши ипотека дастурларининг кенгайиши, янги массивлар ва қурилиш ҳажмларининг жадаллашуви ҳамда кўчмас мулкни ишончли капитал сифатида сақлаш интилиши билан бевосита боғлиқдир.
Хўш, қайси омиллар ҳудудларда уй-жой харидининг кескин кўпайишига сабаб бўлди, нархлар динамикаси йил охиригача қандай ўзгаради ва Тошкентдаги юқори фаоллик вилоятларга қандай таъсир кўрсатмоқда?
«222,5 мингта битим, пойтахт етакчилиги ва Сирдарё сюрпризи»: Кўчмас мулк бозорининг 5 та асосий нуқтаси
2026 йилги 8 ойлик ҳисоботдан энг муҳим статистик рақамлар ва фактлар:
8 ойда 18,4 фоизлик сакраш: Январь–август ойларида 222,5 мингта уй-жой олди-сотди битими имзоланиб, бозор ўтган йилги кўрсаткичларни катта фарқ билан ортда қолдирди;
Август ойида 25,1 минг битим: Биргина август ойининг ўзида 25,1 минг оила янги хонадон эгасига айланди (йиллик ўсиш +0,2%);
Пойтахт бозоридаги устунлик: Тошкент шаҳрида августда 7,4 мингта уй-жой сотилиб, ўсиш суръати 2,2 фоизга етди;
Топ-3 етакчи ҳудуд: 8 ой давомида битимлар ўсиши бўйича энг юқори натижани Тошкент шаҳри (27,5%), Сирдарё (25,4%) ва Андижон (23,8%) вилоятлари кўрсатди;
Аҳоли талабининг юксалиши: Ипотека кредитлари ва янги турар жой мажмуалари таклифи фуқароларнинг кўчмас мулк харид қилиш иштиёқини кескин оширмоқда.
Ўзбекистон кўчмас мулк бозори: 2026 йил январь–август кўрсаткичлари таҳлили
Уй-жой савдосининг ҳудудий динамикаси ва ўсиш параметрлари қиёсий таққоси:
Кўрсаткичлар ва ҳудудлар
Расмийлаштирилган битимлар ҳажми
Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати
Бозордаги асосий тенденция
Республика бўйича (январь–август)
222,5 мингта битим
+18,4%
Мамлакат бўйлаб уй-жой харидининг барқарор юқори суръати
Республика бўйича (август ойи)
25,1 мингта битим
+0,2%
Одатдаги ёз мавсуми якунидаги мувозанатли фаоллик
Тошкент шаҳри (август ойи)
7,4 мингта битим
+2,2%
Пойтахтда талаб ва савдо айланмасининг юқорилиги
Тошкент шаҳри (январь–август)
—
+27,5%
Республика бўйича энг юқори сакраш ва фаоллик маркази
Сирдарё вилояти (январь–август)
—
+25,4%
Ҳудудий инвестициялар ва шаҳарсозлик фаоллиги натижаси
Андижон вилояти (январь–август)
—
+23,8%
Аҳоли зичлиги ва ипотека бозорининг тез ривожланиши
Иқтисодий экспертиза ва таҳлил: Нега ўзбекистонликлар кўпроқ уй сотиб олишга ўтди?
Кўчмас мулк бозори мутахассислари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:
Инфляциядан ҳимоя ва энг ишончли инвестиция: Бугунги иқтисодий шароитда аҳоли ва хусусий инвесторлар ўз жамғармаларини кўчмас мулкка йўналтиришни энг барқарор актив деб билмоқда; ижара бозорининг даромадлилиги ва хонадонлар қийматининг ошиши капитални кўпайтириш учун қулай муҳит яратмоқда;
Давлат ипотека дастурлари ва субсидиялар: Банклар томонидан ажратилаётган қулай ипотека шартлари, бирламчи бозор учун берилаётган имтиёзли кредитлар оилаларнинг янги уйга кўчиб ўтиш имкониятини кенгайтирди;
Сирдарё ва Андижон эффекти: Тошкент шаҳри анъанавий равишда бозор етакчиси бўлиб келаётган бўлса-да, Сирдарё (+25,4%) ва Андижонда (+23,8%) кузатилган катта сакраш — вилоятларда янги саноат лойиҳалари ишга тушаётгани, даромадлар ошаётгани ҳамда замонавий кўп қаватли массивларнинг кўпайиши билан изоҳланади;
Йил якуни бўйича прогнозлар: Куз-қиш мавсумида одатда кўчмас мулк бозорида навбатдаги фаоллашув палласи бошланади; мутахассислар фикрича, 2026 йил якунига қадар олди-сотди битимлари сони бўйича мутлақ тарихий рекорд ўрнатилиши эҳтимоли жуда юқори.
Ўзбекистонда уй-жой савдосининг 18,4 фоизга ортиши халқнинг тўлов қобилияти ва қурилиш индустрияси мамлакат иқтисодиётининг асосий двигателларидан бирига айланганини кўрсатмоқда.
Сизнингча, Ўзбекистонда уй-жой сотиб олиш ҳажмининг кескин ошишига қайси омил кўпроқ сабаб бўлмоқда — қулай ипотека кредитларими ёки кўчмас мулкнинг энг ишончли инвестиция эканими? Сиз яшаётган ҳудудда хонадон нархлари ва харид фаоллиги қандай ўзгармоқда? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва мамлакатимиз кўчмас мулк бозоридаги ушбу муҳим таҳлилий мақолани яқинларингиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…