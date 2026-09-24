Ўзбекистонликлар уй-жойни рекорд даражада харид қилмоқда: Қайси ҳудудларда сотув ошди?

·11·Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар уй-жойни рекорд даражада харид қилмоқда: Қайси ҳудудларда сотув ошди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 2026 йилнинг саккиз ойида Ўзбекистонда 222,5 мингта уй-жой олди-сотди шартномаси расмийлаштирилиб, бу ўтган йилга нисбатан 18,4 фоизга кўпдир.
  • Январ–август ойлари давомида энг юқори талаб Тошкент шаҳри (27,5%), Сирдарё вилояти (25,4%) ва Андижон вилоятида (23,8%) кузатилди.

Ўзбекистон кўчмас мулк бозорида 2026 йилнинг саккиз ойи якунларига кўра мислсиз фаоллик ва рекорд даражадаги ўсиш кўрсаткичлари қайд этилди. Расмий таҳлилий маълумотларга қараганда, 2026 йилнинг январь–август ойлари давомида мамлакатимиз бўйлаб нақ 222,5 мингта уй-жой олди-сотди шартномаси расмийлаштирилди. Бу кўрсаткич ўтган 2025 йилнинг мос даври билан таққослаганда 18,4 фоизга кўпроқ демакдир. Биргина август ойининг ўзида фуқаролар томонидан 25,1 мингта турар жой харид қилинган бўлиб, ўтган йилги август кўрсаткичларидан ҳам юқорироқ натижа қайд этилди (0,2 фоизлик ўсиш).

Пойтахт Тошкент шаҳрида эса август ойида 7,4 мингта битим тузилиб, йиллик ўсиш 2,2 фоизни ташкил қилди. Январь–август ойлари кесимида ҳудудлар бўйича энг юқори талаб ва суръат Тошкент шаҳри (27,5%), Сирдарё вилояти (25,4%) ҳамда Андижон вилоятида (23,8%) кузатилди. Аҳолининг уй-жойга бўлган талабининг бу қадар кескин ошиши ипотека дастурларининг кенгайиши, янги массивлар ва қурилиш ҳажмларининг жадаллашуви ҳамда кўчмас мулкни ишончли капитал сифатида сақлаш интилиши билан бевосита боғлиқдир.

Хўш, қайси омиллар ҳудудларда уй-жой харидининг кескин кўпайишига сабаб бўлди, нархлар динамикаси йил охиригача қандай ўзгаради ва Тошкентдаги юқори фаоллик вилоятларга қандай таъсир кўрсатмоқда?

«222,5 мингта битим, пойтахт етакчилиги ва Сирдарё сюрпризи»: Кўчмас мулк бозорининг 5 та асосий нуқтаси

2026 йилги 8 ойлик ҳисоботдан энг муҳим статистик рақамлар ва фактлар:

  • 8 ойда 18,4 фоизлик сакраш: Январь–август ойларида 222,5 мингта уй-жой олди-сотди битими имзоланиб, бозор ўтган йилги кўрсаткичларни катта фарқ билан ортда қолдирди;

  • Август ойида 25,1 минг битим: Биргина август ойининг ўзида 25,1 минг оила янги хонадон эгасига айланди (йиллик ўсиш +0,2%);

  • Пойтахт бозоридаги устунлик: Тошкент шаҳрида августда 7,4 мингта уй-жой сотилиб, ўсиш суръати 2,2 фоизга етди;

  • Топ-3 етакчи ҳудуд: 8 ой давомида битимлар ўсиши бўйича энг юқори натижани Тошкент шаҳри (27,5%), Сирдарё (25,4%) ва Андижон (23,8%) вилоятлари кўрсатди;

  • Аҳоли талабининг юксалиши: Ипотека кредитлари ва янги турар жой мажмуалари таклифи фуқароларнинг кўчмас мулк харид қилиш иштиёқини кескин оширмоқда.

Ўзбекистон кўчмас мулк бозори: 2026 йил январь–август кўрсаткичлари таҳлили

Уй-жой савдосининг ҳудудий динамикаси ва ўсиш параметрлари қиёсий таққоси:

Кўрсаткичлар ва ҳудудлар

Расмийлаштирилган битимлар ҳажми

Ўтган йилга нисбатан ўсиш суръати

Бозордаги асосий тенденция

Республика бўйича (январь–август)

222,5 мингта битим

+18,4%

Мамлакат бўйлаб уй-жой харидининг барқарор юқори суръати

Республика бўйича (август ойи)

25,1 мингта битим

+0,2%

Одатдаги ёз мавсуми якунидаги мувозанатли фаоллик

Тошкент шаҳри (август ойи)

7,4 мингта битим

+2,2%

Пойтахтда талаб ва савдо айланмасининг юқорилиги

Тошкент шаҳри (январь–август)

+27,5%

Республика бўйича энг юқори сакраш ва фаоллик маркази

Сирдарё вилояти (январь–август)

+25,4%

Ҳудудий инвестициялар ва шаҳарсозлик фаоллиги натижаси

Андижон вилояти (январь–август)

+23,8%

Аҳоли зичлиги ва ипотека бозорининг тез ривожланиши

Иқтисодий экспертиза ва таҳлил: Нега ўзбекистонликлар кўпроқ уй сотиб олишга ўтди?

Кўчмас мулк бозори мутахассислари ва молиявий таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Инфляциядан ҳимоя ва энг ишончли инвестиция: Бугунги иқтисодий шароитда аҳоли ва хусусий инвесторлар ўз жамғармаларини кўчмас мулкка йўналтиришни энг барқарор актив деб билмоқда; ижара бозорининг даромадлилиги ва хонадонлар қийматининг ошиши капитални кўпайтириш учун қулай муҳит яратмоқда;

  • Давлат ипотека дастурлари ва субсидиялар: Банклар томонидан ажратилаётган қулай ипотека шартлари, бирламчи бозор учун берилаётган имтиёзли кредитлар оилаларнинг янги уйга кўчиб ўтиш имкониятини кенгайтирди;

  • Сирдарё ва Андижон эффекти: Тошкент шаҳри анъанавий равишда бозор етакчиси бўлиб келаётган бўлса-да, Сирдарё (+25,4%) ва Андижонда (+23,8%) кузатилган катта сакраш — вилоятларда янги саноат лойиҳалари ишга тушаётгани, даромадлар ошаётгани ҳамда замонавий кўп қаватли массивларнинг кўпайиши билан изоҳланади;

  • Йил якуни бўйича прогнозлар: Куз-қиш мавсумида одатда кўчмас мулк бозорида навбатдаги фаоллашув палласи бошланади; мутахассислар фикрича, 2026 йил якунига қадар олди-сотди битимлари сони бўйича мутлақ тарихий рекорд ўрнатилиши эҳтимоли жуда юқори.

Ўзбекистонда уй-жой савдосининг 18,4 фоизга ортиши халқнинг тўлов қобилияти ва қурилиш индустрияси мамлакат иқтисодиётининг асосий двигателларидан бирига айланганини кўрсатмоқда.

Сизнингча, Ўзбекистонда уй-жой сотиб олиш ҳажмининг кескин ошишига қайси омил кўпроқ сабаб бўлмоқда — қулай ипотека кредитларими ёки кўчмас мулкнинг энг ишончли инвестиция эканими? Сиз яшаётган ҳудудда хонадон нархлари ва харид фаоллиги қандай ўзгармоқда? Ўз шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва мамлакатимиз кўчмас мулк бозоридаги ушбу муҳим таҳлилий мақолани яқинларингиз билан баҳам кўринг!

ТошкентСирдарёАндижонипотека дастурлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этдиСирдарёда даҳшатли ЙТҲ: Captiva ёниб кетди, 3 киши воқеа жойида вафот этди10 август 11:29«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди«Президент оиласига яқинман»: жиноий схема тузган уюшган гуруҳга ҳукм ўқилди18 июл 15:35Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишди16 июл 14:12Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?Андижонда зилзила: қайси туманларда ер қимирлаши кучлироқ сезилди?9 август 12:03Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлдиАббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди9 июл 12:10Ўзбекистонда уй-жой бозори кескин жонландиЎзбекистонда уй-жой бозори кескин жонланди7 июл 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари
Тошкент–Андижон йўналишида янги тезюрар поезд қатнови бошланди: жадвал ва чипта нархлари