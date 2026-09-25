Ўзбекистонда «Демографик дивиденд — 2050» стратегияси ишлаб чиқилади

·22·Ўзбекистон
Ўзбекистонда «Демографик дивиденд — 2050» стратегияси ишлаб чиқилади

Ўзбекистон аҳолисининг ўсиши энди фақат демографик кўрсаткич сифатида эмас, мамлакатнинг келгуси тараққиёти учун муҳим ресурс сифатида баҳоланади. Саида Мирзиёева БМТ Аҳолишунослик жамғармаси раҳбари Диене Кейта билан учрашувда шу йўналишдаги янги режаларни маълум қилди.

Демографик прогнозлаш тизими йўлга қўйилади

Учрашувда демографик барқарорлик, инсон капитали ва аҳоли фаровонлигини ошириш масалалари муҳокама қилинди.

Саида Мирзиёева Ўзбекистоннинг асосий капитали ёш авлод эканини таъкидлаб, демографик салоҳиятдан самарали фойдаланиш учун инсон, айниқса, аёллар ва болаларнинг саломатлиги, таълими ҳамда хавфсизлигига инвестиция киритиш муҳимлигини билдирди.

Унинг маълум қилишича, Ўзбекистонда демографик прогнозлаш тизими йўлга қўйилмоқда. Шунингдек, «Демографик дивиденд — 2050» стратегиясини ишлаб чиқиш режалаштирилган.

Ўзбекистонда «Демографик дивиденд — 2050» стратегияси ишлаб чиқилади

Масала фақат аҳоли сони билан чекланмайди

Томонлар демографик барқарорликни аҳоли сони билан боғлиқ кўрсаткич сифатида эмас, балки таълим, тиббиёт, бандлик, ижтимоий ҳимоя ва оилаларни қўллаб-қувватлашни қамраб оладиган узоқ муддатли тараққиёт масаласи сифатида кўриш зарурлигини қайд этди.

Бунда демографик маълумотлар ва прогнозлар асосида қарор қабул қилиш, инсон капиталига инвестицияларни кучайтириш ҳамда ижтимоий хизматлар сифатини ошириш асосий йўналишлардан бири бўлади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон демографик ўзгаришларни олдиндан баҳолаш ва аҳоли салоҳиятидан келгуси ўн йилликларда самарали фойдаланишга қаратилган узоқ муддатли ёндашувни шакллантирмоқда.

Ўзбекистонда «Демографик дивиденд — 2050» стратегияси ишлаб чиқилади
Саида МирзиёеваБМТ Аҳолишунослик жамғармасиДиене КейтаДемографик дивиденд — 2050
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда туғилиш нега пасаймоқда: демографик сабаблар очиқландиЎзбекистонда туғилиш нега пасаймоқда: демографик сабаблар очиқланди2 май 19:39«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари«Ўзбекистон аҳолиси 39 миллиондан ошди!»: Рўйхатга олишнинг шов-шувли илк рақамлари12 сентябр 15:07Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?6 июн 17:02Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?Ўзбекистон аҳолиси 38,5 миллиондан ошди: рақамлар нимани кўрсатди?2 август 20:51Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди6 июн 15:14Ўзбекистонда 70 ёшдан ошган 14 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда 70 ёшдан ошган 14 нафар эркак ота бўлди26 май 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади