Ўзбекистонда никоҳлар сони нега кетма-кет 4 йилдан бери камаймоқда?

·56·Ўзбекистон
Ўзбекистонда никоҳлар сони нега кетма-кет 4 йилдан бери камаймоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда никоҳлар сони 2022 йилдан бошлаб кетма-кет қисқариб бормоқда ва 2026 йилнинг биринчи ярмида 92,3 мингта никоҳ қайд этилди.
  • Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025 йилда никоҳлар сони 267,1 мингтани ташкил этиб, пасайиш тенденсияси давом этди.
  • Мамлакат тарихидаги энг юқори кўрсаткич 2018 йилда 311,4 мингта никоҳ билан қайд этилган бўлса, энг паст натижалар 1995 ҳамда 2000 йилларга тўғри келади.

Ўзбекистонда никоҳлар сони сўнгги йилларда изчил камайиб бормоқда. 2026 йилнинг биринчи ярмида мамлакат бўйича 92,3 мингта никоҳ расман қайд этилди. Бу кўрсаткич оила қуриш билан боғлиқ статистикадаги пасайиш давом этаётганини кўрсатади.

Статистика агентлиги маълумотларига кўра, никоҳлар сони 2022 йилдан буён ҳар йили қисқариб келмоқда. Агар 2021 йилда 305,2 мингта никоҳ қайд этилган бўлса, 2022 йилда бу рақам 296,7 мингтани ташкил қилган.

2023 йилда 283,8 мингта никоҳ расмийлаштирилган. 2024 йилда кўрсаткич 271,8 мингтага, 2025 йилда эса 267,1 мингтага тушган.

Никоҳлар сони қайси йилларда энг юқори бўлган?

Мустақиллик йиллари давомида никоҳлар бўйича энг юқори кўрсаткич 2018 йилда кузатилган. Ўша йили 311,4 мингта никоҳ қайд этилган. 2021 йилда ҳам бу рақам 305,2 мингтага етган.

Энг паст кўрсаткичлар эса 1995–2000 йилларга тўғри келади. Жумладан, 1995 йилда 170,8 мингта, 2000 йилда эса 168,9 мингта никоҳ расмийлаштирилган.

Йиллар бўйича никоҳлар сони:

  • 1991 йил — 270,3 мингта;

  • 1995 йил — 170,8 мингта;

  • 2000 йил — 168,9 мингта;

  • 2005 йил — 184 мингта;

  • 2010 йил — 292,3 мингта;

  • 2015 йил — 287,6 мингта;

  • 2018 йил — 311,4 мингта;

  • 2020 йил — 296,8 мингта;

  • 2021 йил — 305,2 мингта;

  • 2022 йил — 296,7 мингта;

  • 2023 йил — 283,8 мингта;

  • 2024 йил — 271,8 мингта;

  • 2025 йил — 267,1 мингта.

Ўзбекистон Статистика агентлигиникоҳ статистикасидемографик кўрсаткичлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққанЎзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан7 август 15:17Ўзбекистонда туғилиш нега пасаймоқда: демографик сабаблар очиқландиЎзбекистонда туғилиш нега пасаймоқда: демографик сабаблар очиқланди2 май 19:39Туғилиш камайди, ажримлар кўпайди: жамиятда қандай ўзгаришлар?Туғилиш камайди, ажримлар кўпайди: жамиятда қандай ўзгаришлар?28 апрел 18:42Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзиладиЎзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзиладиКеча 17:18Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?Ўзбекистонда эртага ҳаво қандай бўлади?Кеча 17:10Ўзбекистонда 25 та сув омборини сайёҳлик масканига айлантириш режалаштирилмоқдаЎзбекистонда 25 та сув омборини сайёҳлик масканига айлантириш режалаштирилмоқдаКеча 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?
Вазирликда янги бошқарув жамоаси: Эркинжон Турдимовнинг 4 нафар ўринбосари кимлар?