Ўзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўп

·62·Ўзбекистон
Ўзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўп

2026 йил 1 октябрь ҳолатига кўра, Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси 39,5 миллион кишига етди. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига мувофиқ, мамлакатда эркаклар сони аёлларникидан қарийб ярим миллионга кўп.

Жумладан, республикада 20 миллион 14 минг нафар эркак ва 19 миллион 521,2 минг нафар аёл истиқомат қилади.

Аҳолининг 21,5 миллион нафари шаҳарларда, 18 миллион нафари эса қишлоқларда яшайди.

Статистик маълумотларга кўра, жорий йилнинг январь–сентябрь ойларида мамлакатда 172 мингта никоҳ қайд этилган. Шу даврда 36,8 мингта оила расман ажрашган.

Шунингдек, тўққиз ой давомида 2 114 нафар киши хориждан Ўзбекистонга кўчиб келган бўлса, 6 398 нафар фуқаро чет элга кўчиб кетган.

Ўзбекистон аҳолисиМиллий статистика агентлигидемографик кўрсаткичлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушдиЎзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушдиБугун 15:49Ўзбекистонда никоҳлар сони нега кетма-кет 4 йилдан бери камаймоқда?Ўзбекистонда никоҳлар сони нега кетма-кет 4 йилдан бери камаймоқда?22 октябр 10:15Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?8 июн 19:23Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди6 июн 15:14Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етдиЎзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етди4 июн 16:26Ўзбекистон олтин экспортини қайта тиклаб, даромад олдиЎзбекистон олтин экспортини қайта тиклаб, даромад олди26 май 19:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)