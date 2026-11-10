Ўзбекистонда никоҳлар камайди, ажримлар ва аҳоли кўчиши кўпайди

1 дақиқа ўқиш34
Ўзбекистонда никоҳлар камайди, ажримлар ва аҳоли кўчиши кўпайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида туғилиш ва никоҳлар сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан камайди.
  • Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ҳисобот даврида 638,6 минг нафар чақалоқ дунёга келган ва 172 мингта никоҳ қайд этилган.
  • Шу билан бирга, ажримлар сони 1,4 мингтага ошиб, 36,8 мингтани ташкил қилди.
  • Миграция жараёнларида эса мамлакатдан кўчиб кетганлар сони кўчиб келганларга нисбатан кўпроқ бўлди.

Ўзбекистонда 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида туғилиш ва никоҳлар сони ўтган йилнинг шу даврига нисбатан пасайди. Шу билан бирга, ажримлар кўрсаткичи ошган. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси демографик ҳолат бўйича эълон қилган маълумотларда хабар берилди.

Туғилишлар сони 26 мингтага камайди

Статистик маълумотларга кўра, 2026 йил январь-сентябрь ойларида мамлакатда 638,6 минг нафар тирик чақалоқ дунёга келган. Бу 2025 йилнинг мос даврига нисбатан қарийб 26 мингтага кам.

Никоҳлар камайиб, ажримлар кўпайди

Ҳисобот даврида республика бўйича 172 мингта никоҳ расман қайд этилган. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 5 мингтага камдир.

Шунингдек, тўққиз ой давомида 36,8 мингта ажрим расмийлаштирилган. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг январь-сентябрь ойларига нисбатан 1,4 мингтага ошган.

Қайд этилган никоҳларнинг 88 мингтаси шаҳарларда (51,2 фоиз), 84 мингтаси эса қишлоқ жойларида (48,8 фоиз) тузилган.

Ажримлар тақсимотида эса шаҳар ҳудудлари устунлик қилмоқда. Жумладан, ажримларнинг 21,9 мингтаси (59,5 фоиз) шаҳарларда, 14,9 мингтаси (40,5 фоиз) қишлоқ жойларида қайд этилган.

Кўчиб кетганлар сони кўчиб келганлардан кўп

Мамлакатдаги миграция жараёнларида ҳам муайян фарқ кузатилган. Жорий йилнинг январь-сентябрь ойларида Ўзбекистон бўйлаб ва хориждан жами 262 минг 860 киши кўчиб келган.

Уларнинг 260 минг 746 нафари республиканинг бошқа ҳудудларидан, 2 114 нафари эса хорижий давлатлардан келган.

Ҳисобот даврида мамлакатдан кўчиб кетганлар сони 267 минг 144 нафарни ташкил этган. Шундан 260 минг 746 нафари республиканинг бошқа ҳудудларига, 6 398 нафари эса чет элга кўчиб кетган.

Шу тариқа, статистика маълумотлари жорий йилнинг дастлабки тўққиз ойида туғилиш ва никоҳлар камайгани, ажримлар эса кўпайганини кўрсатмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Ўзбекистон янгиликлари