Ўзбекистон мол гўштини энг кўп қайси давлатдан олиб келмоқда?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида 12 та давлатдан жами 597,7 миллион долларлик 132 минг тонна мол гўшти импорт қилди.
- Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 17,7 фоизга ёки 19,9 минг тоннага кўпайган.
- Импорт қилинган маҳсулотларнинг асосий қисми Ҳиндистон, Беларус ва Қозоғистон ҳиссасига тўғри келади.
- Энг юқори импорт ҳажми август ва сентябр ойларида қайд этилган бўлиб, мос равишда 21 минг ва 20,9 минг тонна гўшт олиб келинган.
Ўзбекистон 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида хориждан мол гўшти импорт қилиш ҳажмини оширди. Ҳисобот даврида 12 та давлатдан жами 132 минг тонна мол гўшти олиб келинган бўлиб, унинг умумий қиймати 597,7 миллион долларни ташкил этди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитаси маълум қилди.
Қайд этилишича, импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даври билан таққослаганда 19,9 минг тоннага ёки 17,7 фоизга кўпайган. Бу эса мамлакатга хориждан етказиб берилаётган мол гўшти миқдори сезиларли даражада ошганини кўрсатади.
2026 йил январь—сентябрь ойларида Ўзбекистонга энг кўп мол гўшти етказиб берган давлатлар орасида Ҳиндистон биринчи ўринни эгаллаган. Кейинги ўринлардан Беларусь ва Қозоғистон жой олган.
Импорт ҳажми бўйича етакчи давлатлар қуйидагича:
Ҳиндистон — 55,9 минг тонна;
Беларусь — 31,9 минг тонна;
Қозоғистон — 31,7 минг тонна;
Покистон — 5,4 минг тонна;
бошқа давлатлар — 7,1 минг тонна.
Божхона қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг тўққиз ойи давомида энг кўп мол гўшти август ва сентябрь ойларида импорт қилинган. Хусусан, августда 21 минг тонна, сентябрда эса 20,9 минг тонна маҳсулот олиб кирилган.
Мол гўшти импорти сўнгги йилларда сезиларли ошган
Аввалги йиллар кўрсаткичлари ҳам Ўзбекистонда мол гўшти импорти ҳажми ортиб бораётганини кўрсатади.
Жумладан, 2025 йилнинг январь—сентябрь ойларида мамлакатга 461,1 миллион долларлик 112,1 минг тонна мол гўшти импорт қилинган. 2024 йилнинг шу даврида эса ушбу кўрсаткич 243,3 миллион долларлик 62,1 минг тоннани ташкил этган.
Шу тариқа, 2026 йилнинг дастлабки тўққиз ойида импорт ҳажми ҳам, маҳсулотнинг умумий қиймати ҳам аввалги йилларга нисбатан юқори бўлган. Ҳозирда Ўзбекистонга мол гўшти етказиб беришда Ҳиндистон асосий ҳамкор давлат бўлиб қолмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…