Ўзбекистонда никоҳлар сони камайиб, ажралишлар сони кескин кўпаймоқда

·41·Жамият
Ўзбекистонда никоҳлар сони камайиб, ажралишлар сони кескин кўпаймоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Статистика агентлигининг 2026 йил 9 ойлик маълумотларига кўра, Ўзбекистонда никоҳлар сони камайиб, ажралишлар кўрсаткичи ортиб бормоқда.
  • Жорий йилнинг ўтган даврида 172 мингта никоҳ қайд этилган бўлса, ажралишлар сони 36,8 мингтани ташкил этди.
  • Ўтган йилнинг мос даврига нисбатан оила қуриш ҳолатлари 5 мингтага камайган, ажралишлар эса 1,4 мингтага кўпайган.

Ўзбекистонда никоҳ ва ажралишлар бўйича жамиятни чуқур ўйга толдирувчи янги демографик кўрсаткичлар эълон қилинди. Статистика агентлиги томонидан тақдим этилган 2026 йилнинг 9 ойлик расмий маълумотларига кўра, мамлакатда янги тузилаётган оилалар сони камайиб, оилавий ажралишлар сони эса кўпайишда давом этмоқда.

Мазкур рақамлар жамиятшунослар, психологлар ва мутасадди идоралар учун жиддий сигнал бўлиб, ёшлар орасида оила институти ва қадриятлари борасида ўзгаришлар юз бераётганини кўрсатмоқда.

9 ойлик рақамлар нима дейди?

Расмий статистик ҳисоботда қуйидаги асосий кўрсаткичлар қайд этилган:

  • Никоҳларнинг умумий сони: Жорий йилнинг ўтган 9 ойи давомида республика бўйича жами 172 мингта янги никоҳ қайд этилган;

  • Ажралишлар кўлами: Шу давр мобайнида расман қайд этилган ажралишлар сони 36,8 мингтани ташкил этди;

  • Никоҳларнинг камайиши: Ўтган 2025 йилнинг мос даврига нисбатан оила қуриш ҳолатлари 5 мингтага камайган;

  • Ажралишларнинг кўпайиши: Аксинча, ажралишлар сони ўтган йилнинг шу даврига қиёсланганда 1,4 мингтага кўпайган.

Ажралишлар ўсиши ва никоҳлар камайиши ортидаги омиллар

Мутахассисларнинг кузатувларига кўра, оилавий статистиканинг бундай тарзда ўзгаришига қуйидаги асосий сабаблар таъсир кўрсатмоқда:

  • Иқтисодий ва ижтимоий босимлар: Оила қуриш харажатлари, мустақил уй-жой билан таъминланиш ҳамда кундалик рўзғор ташвишлари ёшларнинг оила қуришга кечикиб қарор қабул қилишига сабаб бўлмоқда;

  • Психологик тайёргарлик етишмовчилиги: Ёш оилаларда ўзаро сабр-тоқатнинг етишмаслиги, арзимаган маиший келишмовчиликлар ва бир-бирини тушунмаслик тез орада оиланинг барбод бўлишига олиб келмоқда;

  • Аёлларнинг мустақиллиги ва ҳуқуқий саводхонлиги: Жамиятда аёлларнинг иқтисодий жиҳатдан мустақил бўлиб бориши ҳамда зўравонлик ва камситишларга нисбатан муросасиз муносабат шаклланиши оғир оилавий шароитда яшашдан кўра қонуний ажралишни танлаш ҳолатларини оширмоқда.

Оила барқарорлиги ҳар бир жамиятнинг пойдевори ҳисобланади. Шу боис, ёшларни оилавий ҳаётга пухта тайёрлаш, низоли вазиятларни медиация ва тушунтириш ишлари орқали ҳал этиш бўйича маҳалла ва тегишли ташкилотларнинг масъулияти янада ортиб бормоқда.

Статистика агентлигиДемографик кўрсаткичларОила институтиНикоҳ ва ажралишлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўпЎзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўп28 октябр 18:18Ўзбекистонда никоҳлар сони нега кетма-кет 4 йилдан бери камаймоқда?Ўзбекистонда никоҳлар сони нега кетма-кет 4 йилдан бери камаймоқда?22 октябр 10:15Жиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланадиЖиноятни кўриб, кўрмасликка олганларга 6,6 миллион сўмгача жарима қўлланади7 сентябр 07:08Ўзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтингиЎзбекистонда куёвдан катта келинлар сони 11 мингдан ошди: Ҳудудлар рейтинги7 август 12:28Ўзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқдаЎзбекистонда оилавий ажримлар сони кўпайиб, тўйлар камаймоқда12 июн 15:32Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатолик19 сентябр 17:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди