Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Россиянинг AvtoVAZ компанияси ўзининг янги Lada Azimut кроссовери борасидаги режалари билан бўлишди. Ишлаб чиқарувчи ушбу моделнинг янада кучлироқ ва техник жиҳатдан такомиллашган версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Бу янгилик нафақат ички бозор, балки Ўзбекистон каби анъанавий равишда Lada моделларига қизиқиш юқори бўлган минтақалар учун ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
AvtoVAZ дизайн маркази ходими Сергей Кутузовнинг маълум қилишича, 2027-йилда Lada Azimut моделининг 1,4 литрли турбомотор билан жиҳозланган модификацияси бозорга чиқади. Ушбу двигател камида 150 от кучига эга бўлиши кутилмоқда. Энг муҳим янгиликлардан бири шундаки, мазкур куч агрегати классик автомат узатмалар қутиси билан бирга ишлайди, бу эса ҳайдовчилар учун қулайликни сезиларли даражада оширади.
Сотувларнинг илк босқичида кроссовер фақат атмосферали двигателлар билан таклиф этилади. Бошланғич комплектацияда 1,6 литрли, 16 клапанли ва 120 от кучига эга мотор ўрнатилади. Ушбу двигател олти поғонали механик узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Бу вариант тежамкорлик ва соддаликни афзал кўрувчи харидорлар учун мўлжалланган.
Техник имкониятлар ва трансмиссия вариантлариixbt.com маълумотига кўра, моделнинг бироз кучлироқ варианти 1,8 литрли, 135 от кучига эга двигател билан жиҳозланади. Ушбу версия вариатор (КВТ) трансмиссияси билан таъминланади. Шундай қилиб, AvtoVAZ харидорларга механика, вариатор ва келажакда тўлиқ автомат қутилари орасидан танлаш имкониятини тақдим этишни мақсад қилган.
Ҳозирги вақтда Толятти шаҳридаги заводда кроссоверни серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик жараёнлари жадал давом этмоқда. Корхонада янги модел учун пластик бамперлар ишлаб чиқариш линияси ишга туширилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу деталларни қуйиш учун заводдаги энг йирик, оғирлиги қарийб 40 тонна бўлган пресс-форма ишлатилмоқда.
Lada Azimut моделининг серияли ишлаб чиқарилиши 2026-йилнинг учинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. Йил охирига қадар автомобиллар дилерлик марказларига етказиб берилади. Дастлабки сотувлар Москва ва Толятти шаҳарларида йўлга қўйилиши кутилмоқда, шундан сўнг экспорт бозорлари ва бошқа ҳудудларга тарқатилади.
Ҳозирча янги кроссовернинг нархи очиқланмаган. Бироқ, экспертларнинг фикрича, Lada Azimut ўз сегментида хитойлик рақобатчилар, хусусан, BYD ва Chery каби брендларнинг бюджет моделлари билан рақобатга киришиши кутилмоқда. Янги турбо мотор ва автомат қути эса бренднинг технологик нуфузини оширишга хизмат қилади.
…