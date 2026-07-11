Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси

·0·Авто
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси

Россиянинг AvtoVAZ компанияси ўзининг янги Lada Azimut кроссовери борасидаги режалари билан бўлишди. Ишлаб чиқарувчи ушбу моделнинг янада кучлироқ ва техник жиҳатдан такомиллашган версиясини тақдим этишга тайёрланмоқда. Бу янгилик нафақат ички бозор, балки Ўзбекистон каби анъанавий равишда Lada моделларига қизиқиш юқори бўлган минтақалар учун ҳам аҳамиятлидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

AvtoVAZ дизайн маркази ходими Сергей Кутузовнинг маълум қилишича, 2027-йилда Lada Azimut моделининг 1,4 литрли турбомотор билан жиҳозланган модификацияси бозорга чиқади. Ушбу двигател камида 150 от кучига эга бўлиши кутилмоқда. Энг муҳим янгиликлардан бири шундаки, мазкур куч агрегати классик автомат узатмалар қутиси билан бирга ишлайди, бу эса ҳайдовчилар учун қулайликни сезиларли даражада оширади.

Сотувларнинг илк босқичида кроссовер фақат атмосферали двигателлар билан таклиф этилади. Бошланғич комплектацияда 1,6 литрли, 16 клапанли ва 120 от кучига эга мотор ўрнатилади. Ушбу двигател олти поғонали механик узатмалар қутиси билан жуфтликда ишлайди. Бу вариант тежамкорлик ва соддаликни афзал кўрувчи харидорлар учун мўлжалланган.

Техник имкониятлар ва трансмиссия вариантлари

ixbt.com маълумотига кўра, моделнинг бироз кучлироқ варианти 1,8 литрли, 135 от кучига эга двигател билан жиҳозланади. Ушбу версия вариатор (КВТ) трансмиссияси билан таъминланади. Шундай қилиб, AvtoVAZ харидорларга механика, вариатор ва келажакда тўлиқ автомат қутилари орасидан танлаш имкониятини тақдим этишни мақсад қилган.

Ҳозирги вақтда Толятти шаҳридаги заводда кроссоверни серияли ишлаб чиқаришга тайёргарлик жараёнлари жадал давом этмоқда. Корхонада янги модел учун пластик бамперлар ишлаб чиқариш линияси ишга туширилди. Таъкидлаш жоизки, ушбу деталларни қуйиш учун заводдаги энг йирик, оғирлиги қарийб 40 тонна бўлган пресс-форма ишлатилмоқда.

Lada Azimut моделининг серияли ишлаб чиқарилиши 2026-йилнинг учинчи чорагида бошланиши режалаштирилган. Йил охирига қадар автомобиллар дилерлик марказларига етказиб берилади. Дастлабки сотувлар Москва ва Толятти шаҳарларида йўлга қўйилиши кутилмоқда, шундан сўнг экспорт бозорлари ва бошқа ҳудудларга тарқатилади.

Ҳозирча янги кроссовернинг нархи очиқланмаган. Бироқ, экспертларнинг фикрича, Lada Azimut ўз сегментида хитойлик рақобатчилар, хусусан, BYD ва Chery каби брендларнинг бюджет моделлари билан рақобатга киришиши кутилмоқда. Янги турбо мотор ва автомат қути эса бренднинг технологик нуфузини оширишга хизмат қилади.

Lada AzimutAvtoVAZАвтомобилКроссоверЯнгилик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этдиКеча, 22:11Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликКеча, 18:26Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаКеча, 15:24Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаLexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаКеча, 08:25Lada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувLada Vesta ва Аура моделлари янгиланди: Автоматик иқлим назорати ва смартфон орқали бошқарувКеча, 02:52Mercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклдаMercedes-AMG электромобиллари учун сунъий овоз: Мотор ҳайқириғи энди рақамли шаклда09.07, 18:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?