Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтди

·0·Авто
Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтди

Янги авлод Ваухҳалл Грандланд оилавий кроссовери ўзининг чаққон бошқаруви ва бурилишлардаги барқарорлиги билан эътиборни тортмоқда, бироқ мутахассислар автомобил қулайликни йўқотганидан хавотир билдиришмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ҳайдовчилар машинанинг спортча характерига эришиш йўлида қандай қурбонликларга борилганини таҳлил қилишди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Катта ўлчамли оилавий СУВ деярли ёнбошламайди ва бурилишлардан аниқлик билан ўтади. Рул бошқаруви ёқимли даражада аниқ бўлиб, Stellantis концернидаги яқин қариндоши бўлган Peugeot моделларига хос ўта сезгирликдан холи. Бироқ, бу афзалликларнинг ўзига яраша эвазига тўланадиган бадаллари мавжуд.

Оғирлик ва осма тизим муаммоси

Мазкур автомобил ҳайдовчи билан бирга ҳисоблаганда нақд 2215 килограмм оғирликка эга ва баланд кузовли йирик машина саналади. Уни жиловлаб туриш учун муҳандислар қаттиқ пуржиналар ҳамда амортизаторлардан фойдаланишга мажбур бўлганлар.

Натижада, кроссовернинг кутилмаган чаққонлиги ва эпчиллиги йўловчилар учун ноқулайлик туғдирмоқда. Айниқса, сифатсиз йўл қопламаларида машина қаттиқ силкиниб ҳаракатланади, бу эса кундалик ҳайдашда сезиларли даражада билинади.

Дисклар ва йўл шароити таъсири

Бундай ҳолатнинг ёмонлашишига барча ғилдираклари тортувчи (алл-вҳеел-дриве) версияларга стандарт тарзда ўрнатиладиган 20 дюймли қотишма дисклар ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Катта дисклар ва паст профили шиналар йўлдаги барча нотекисликларни тўғридан-тўғри салон ва ўриндиқларга узатади.

Буюк Британия йўллари мукофотга сазовор даражада текис эмаслиги ҳисобга олинса, Ваухҳалл Грандланд моделининг қаттиқ осма тизими ҳар доим ҳам ўзини оқламайди. Ҳайдовчилар спортча бошқарув завқи ва амалий қулайлик ўртасида мувозанат топиш қийинлигини таъкидлашмоқда.

Ваухҳалл ГрандландКроссоверАвтомобилСиновиStellantisАвтоЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиGenesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиБугун, 15:23Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиБугун, 14:26Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиVolkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиБугун, 14:23Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиAudi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиБугун, 11:56Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27Audi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиAudi компанияси янги флагман Q9 кроссоверини намойиш этдиБугун, 07:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси