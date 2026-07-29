Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтди
Янги авлод Ваухҳалл Грандланд оилавий кроссовери ўзининг чаққон бошқаруви ва бурилишлардаги барқарорлиги билан эътиборни тортмоқда, бироқ мутахассислар автомобил қулайликни йўқотганидан хавотир билдиришмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, ҳайдовчилар машинанинг спортча характерига эришиш йўлида қандай қурбонликларга борилганини таҳлил қилишди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Катта ўлчамли оилавий СУВ деярли ёнбошламайди ва бурилишлардан аниқлик билан ўтади. Рул бошқаруви ёқимли даражада аниқ бўлиб, Stellantis концернидаги яқин қариндоши бўлган Peugeot моделларига хос ўта сезгирликдан холи. Бироқ, бу афзалликларнинг ўзига яраша эвазига тўланадиган бадаллари мавжуд.
Оғирлик ва осма тизим муаммосиМазкур автомобил ҳайдовчи билан бирга ҳисоблаганда нақд 2215 килограмм оғирликка эга ва баланд кузовли йирик машина саналади. Уни жиловлаб туриш учун муҳандислар қаттиқ пуржиналар ҳамда амортизаторлардан фойдаланишга мажбур бўлганлар.
Натижада, кроссовернинг кутилмаган чаққонлиги ва эпчиллиги йўловчилар учун ноқулайлик туғдирмоқда. Айниқса, сифатсиз йўл қопламаларида машина қаттиқ силкиниб ҳаракатланади, бу эса кундалик ҳайдашда сезиларли даражада билинади.
Дисклар ва йўл шароити таъсириБундай ҳолатнинг ёмонлашишига барча ғилдираклари тортувчи (алл-вҳеел-дриве) версияларга стандарт тарзда ўрнатиладиган 20 дюймли қотишма дисклар ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Катта дисклар ва паст профили шиналар йўлдаги барча нотекисликларни тўғридан-тўғри салон ва ўриндиқларга узатади.
Буюк Британия йўллари мукофотга сазовор даражада текис эмаслиги ҳисобга олинса, Ваухҳалл Грандланд моделининг қаттиқ осма тизими ҳар доим ҳам ўзини оқламайди. Ҳайдовчилар спортча бошқарув завқи ва амалий қулайлик ўртасида мувозанат топиш қийинлигини таъкидлашмоқда.
…