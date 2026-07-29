Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этди

·0·Авто
Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этди

Германиянинг Mercedes-Benz компанияси ўзининг оммабоп ихчам моделлар қаторини янгилашда давом этиб, учинчи авлод Mercedes-Benz GLA кроссоверини расман намойиш қилди. Audi Q4 e-tron ва Volvo EX40 каби нуфузли рақобатчиларга қарши курашиш учун мўлжалланган мазкур автомобил компания раҳбари Ола Каллениуснинг сўзларига кўра, ўтмишдошига нисбатан ҳар томонлама яхшиланган ва замонавий қиёфага эга бўлган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги ММА платформаси ва дизайн концепцияси

ixbt.com маълумотига кўра, янги авлод GLA немис брендининг илғор ММА (Mercedes Модулар Арчитектуре) платформасида қурилган бўлиб, у CLA седани ва етти ўриндиқли GLB кроссовери билан умумий асосга эга. Янги модел ихчам йўлтанламас ва электромобиллар қаторини ўзаро бирлаштириб, аввалги ЭQA электромобили ўрнини эгаллайди. Ташқи кўринишида ретро-услубдаги панжара ва ўзига хос дизайн элементлари мужассам этилган.

Компания раҳбарияти таъкидлаганидек, дизайнерларнинг асосий мақсади автомобилга янада таъсирчан қиёфа бағишлашдан иборат бўлган. Ён томондан қараганда спорткар ва кроссовер синтезини эслатувчи бу модел ихчам ўлчамларини сақлаб қолган ҳолда шаҳардаги энг динамик ва спортбоп йўлтанламаслардан бирига айланди.

Ўлчамлар ва ички макон қулайлиги

Янги Mercedes-Benz GLA ўлчамлари бўйича сезиларли даражада катталашган. Унинг узунлиги 4565 миллиметрни ташкил этиб, бу аввалги авлоддан 143 миллиметрга узунроқдир. Ғилдирак базаси эса 2790 миллиметрга етказилган бўлиб, бу салон ичида йўловчилар учун янада кўпроқ бўш жой яратиш имконини берди. Кроссовернинг том чизиғи 20 миллиметрга пастроқ ўрнатилганига қарамай, бош қисми учун жой етарлича сақланиб қолган.

Автомобилнинг орқа ғилдирак изи кенгайтирилиб, унга ўлчами 18 дюймдан 20 дюймгача бўлган ғилдирак дискалари ўрнатилди. Юкхона ҳажми 410 литрни ташкил этади, электромобил версиясида эса олд қисмида қўшимча 107 литрли кичик юкхона ҳам мавжуд.

Замонавий технологиялар ва дастурий таъминот

Салон ички қисми Mercedes'нинг сўнгги тенденцияларига мос равишда тўлиқ рақамлаштирилган. Бошқарув панели сенсорли экранлар билан жиҳозланган бўлиб, мижозлар истагига кўра бутун олд панел бўйлаб чўзилган ва учта экранни ўз ичига олган МБУХ Суперскреэн тизимига буюртма бериши мумкин.

Мазкур автомобил Nvidia илғор чипи асосида ишловчи ва энг сўнгги MB.OS дастурий таъминотини қўллаб-қувватловчи тизим билан жиҳозланган. У сунъий интеллектга асосланган овозли бошқарув функцияси ҳамда ҳайдовчига ёрдам берувчи энг замонавий хавфсизлик тизимларини тақдим этади.

Бозорга чиқарилиш жараёнига келсак, янги GLA дастлаб жорий йилнинг ноябрь ойида тўлиқ электр қувватида сотувга чиқади, унинг гибрид версияси эса келгуси йилнинг бошида харидорларга тақдим этилиши режалаштирилган.

MercedesGLAЭлектромобилКроссоверАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиВаухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиБугун, 16:27Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиGenesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиБугун, 15:23Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиБугун, 14:26Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиVolkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиБугун, 14:23Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиAudi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиБугун, 11:56Автомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаАвтомобилсозликдаги тушкунликка қарамай томи юкхоналари бозори ўсмоқдаБугун, 09:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси