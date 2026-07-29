Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этди
Германиянинг Mercedes-Benz компанияси ўзининг оммабоп ихчам моделлар қаторини янгилашда давом этиб, учинчи авлод Mercedes-Benz GLA кроссоверини расман намойиш қилди. Audi Q4 e-tron ва Volvo EX40 каби нуфузли рақобатчиларга қарши курашиш учун мўлжалланган мазкур автомобил компания раҳбари Ола Каллениуснинг сўзларига кўра, ўтмишдошига нисбатан ҳар томонлама яхшиланган ва замонавий қиёфага эга бўлган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги ММА платформаси ва дизайн концепциясиixbt.com маълумотига кўра, янги авлод GLA немис брендининг илғор ММА (Mercedes Модулар Арчитектуре) платформасида қурилган бўлиб, у CLA седани ва етти ўриндиқли GLB кроссовери билан умумий асосга эга. Янги модел ихчам йўлтанламас ва электромобиллар қаторини ўзаро бирлаштириб, аввалги ЭQA электромобили ўрнини эгаллайди. Ташқи кўринишида ретро-услубдаги панжара ва ўзига хос дизайн элементлари мужассам этилган.
Компания раҳбарияти таъкидлаганидек, дизайнерларнинг асосий мақсади автомобилга янада таъсирчан қиёфа бағишлашдан иборат бўлган. Ён томондан қараганда спорткар ва кроссовер синтезини эслатувчи бу модел ихчам ўлчамларини сақлаб қолган ҳолда шаҳардаги энг динамик ва спортбоп йўлтанламаслардан бирига айланди.
Ўлчамлар ва ички макон қулайлигиЯнги Mercedes-Benz GLA ўлчамлари бўйича сезиларли даражада катталашган. Унинг узунлиги 4565 миллиметрни ташкил этиб, бу аввалги авлоддан 143 миллиметрга узунроқдир. Ғилдирак базаси эса 2790 миллиметрга етказилган бўлиб, бу салон ичида йўловчилар учун янада кўпроқ бўш жой яратиш имконини берди. Кроссовернинг том чизиғи 20 миллиметрга пастроқ ўрнатилганига қарамай, бош қисми учун жой етарлича сақланиб қолган.
Автомобилнинг орқа ғилдирак изи кенгайтирилиб, унга ўлчами 18 дюймдан 20 дюймгача бўлган ғилдирак дискалари ўрнатилди. Юкхона ҳажми 410 литрни ташкил этади, электромобил версиясида эса олд қисмида қўшимча 107 литрли кичик юкхона ҳам мавжуд.
Замонавий технологиялар ва дастурий таъминотСалон ички қисми Mercedes'нинг сўнгги тенденцияларига мос равишда тўлиқ рақамлаштирилган. Бошқарув панели сенсорли экранлар билан жиҳозланган бўлиб, мижозлар истагига кўра бутун олд панел бўйлаб чўзилган ва учта экранни ўз ичига олган МБУХ Суперскреэн тизимига буюртма бериши мумкин.
Мазкур автомобил Nvidia илғор чипи асосида ишловчи ва энг сўнгги MB.OS дастурий таъминотини қўллаб-қувватловчи тизим билан жиҳозланган. У сунъий интеллектга асосланган овозли бошқарув функцияси ҳамда ҳайдовчига ёрдам берувчи энг замонавий хавфсизлик тизимларини тақдим этади.
Бозорга чиқарилиш жараёнига келсак, янги GLA дастлаб жорий йилнинг ноябрь ойида тўлиқ электр қувватида сотувга чиқади, унинг гибрид версияси эса келгуси йилнинг бошида харидорларга тақдим этилиши режалаштирилган.
…