Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирди

·18·Авто
Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирди

Буюк Британия автомобилсозлик саноати раҳбарлари янги Бош вазир Энди Бернамни нол эмиссияли автомобиллар бўйича ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақиришди. Ишлаб чиқарувчилар автосаноатни мамлакатни қайта саноатлаштириш режаларининг асосий қисмига айлантириш зарурлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим мурожаат Британия автомобилсозлар ва таҳлилчилар жамияти (СММТ) раҳбари Майк Хоус томонидан 2026 йилнинг биринчи ярмидаги енгил ва тижорат автомобилларини ишлаб чиқариш кўрсаткичлари эълон қилинган вақтда йўлланди. Саноат етакчилари ҳукуматнинг жорий сиёсатига ўзгартиришлар киритиш вақт келганини билдиришмоқда.

Саноатни қайта тиклаш зарурати

Мутахассисларнинг фикрича, мамлакат иқтисодиётининг барқарорлигини таъминлаш ҳамда автомобилсозлик секторини қўллаб-қувватлаш учун ҳукумат қатъий қадамлар ташлаши лозим. Янги ҳукумат раҳбарияти олдида турган асосий вазифалардан бири — углеродсиз транспорт воситаларига ўтиш жараёнини саноат имкониятларига мослаштиришдир.

Ҳозирги кунда автомобилсозлик тармоқлари глобал миқёсда жиддий трансформацияни бошдан кечирмоқда. Шу боисдан Буюк Британияда ҳам ишлаб чиқариш ҳажмини сақлаб қолиш ва уни янада ривожлантириш учун давлат даражасидаги қўллаб-қувватлаш жуда муҳим аҳамият касб этади.

Кутилаётган ўзгаришлар ва оқибатлар

СММТ раҳбарияти келтириб ўтган кўрсаткичлар жорий йилнинг дастлабки ярмида секторда қандай тенденциялар ҳукм сураётганини аниқ кўрсатиб беради. Автомобилсозлар ҳукумат билан яқин ҳамкорликда ишлаб чиқиладиган янги стратегия келгусида заводлар фаолиятига ижобий таъсир кўрсатишига умид қилмоқда.

Агар ЗEV мандати талаблари қайта кўриб чиқилмаса, бу мамлакатдаги автомобилсозлик корхоналари учун қўшимча қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли, саноат вакиллари янги Бош вазир Энди Бернам бу масалани ўзининг устувор вазифалари қаторига киритишигаишонч билдирмоқда.

АвтомобилсозликЗEV мандатиБуюк БританияСММТЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиMercedes-Benz янги авлод GLA кроссоверини тақдим этдиКеча, 23:20Ваухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиВаухҳалл Грандланд кроссоверининг қаттиқ осма тизими синовдан ўтдиКеча, 16:27Genesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиGenesis GV60 Magma: юқори унумдорлик ва амалийлик уйғунлигиКеча, 15:23Ford Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиFord Европа бозоридаги мавқейини тиклаш учун BYD раҳбариятини ёлладиКеча, 14:26Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиVolkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиКеча, 14:23Audi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиAudi ўзининг энг йирик флагман кроссовери Q9 моделини расман таништирдиКеча, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси