Автомобилсозлик саноати Буюк Британия бош вазирини ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақирди
Буюк Британия автомобилсозлик саноати раҳбарлари янги Бош вазир Энди Бернамни нол эмиссияли автомобиллар бўйича ЗEV мандатини зудлик билан қайта кўриб чиқишга чақиришди. Ишлаб чиқарувчилар автосаноатни мамлакатни қайта саноатлаштириш режаларининг асосий қисмига айлантириш зарурлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу муҳим мурожаат Британия автомобилсозлар ва таҳлилчилар жамияти (СММТ) раҳбари Майк Хоус томонидан 2026 йилнинг биринчи ярмидаги енгил ва тижорат автомобилларини ишлаб чиқариш кўрсаткичлари эълон қилинган вақтда йўлланди. Саноат етакчилари ҳукуматнинг жорий сиёсатига ўзгартиришлар киритиш вақт келганини билдиришмоқда.
Саноатни қайта тиклаш заруратиМутахассисларнинг фикрича, мамлакат иқтисодиётининг барқарорлигини таъминлаш ҳамда автомобилсозлик секторини қўллаб-қувватлаш учун ҳукумат қатъий қадамлар ташлаши лозим. Янги ҳукумат раҳбарияти олдида турган асосий вазифалардан бири — углеродсиз транспорт воситаларига ўтиш жараёнини саноат имкониятларига мослаштиришдир.
Ҳозирги кунда автомобилсозлик тармоқлари глобал миқёсда жиддий трансформацияни бошдан кечирмоқда. Шу боисдан Буюк Британияда ҳам ишлаб чиқариш ҳажмини сақлаб қолиш ва уни янада ривожлантириш учун давлат даражасидаги қўллаб-қувватлаш жуда муҳим аҳамият касб этади.
Кутилаётган ўзгаришлар ва оқибатларСММТ раҳбарияти келтириб ўтган кўрсаткичлар жорий йилнинг дастлабки ярмида секторда қандай тенденциялар ҳукм сураётганини аниқ кўрсатиб беради. Автомобилсозлар ҳукумат билан яқин ҳамкорликда ишлаб чиқиладиган янги стратегия келгусида заводлар фаолиятига ижобий таъсир кўрсатишига умид қилмоқда.
Агар ЗEV мандати талаблари қайта кўриб чиқилмаса, бу мамлакатдаги автомобилсозлик корхоналари учун қўшимча қийинчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли, саноат вакиллари янги Бош вазир Энди Бернам бу масалани ўзининг устувор вазифалари қаторига киритишигаишонч билдирмоқда.
…