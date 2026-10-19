Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Марказий Осиё йўлларида энг оммабоп ва ҳамёнбоп бюджет седанлардан бири ҳисобланган Chevrolet Cobalt автомобили кутилмаган кўринишда намоён бўлди. Қозоғистонда маҳаллий усталардан бири оддий қора рангли Cobalt моделини тубдан қайта ишлаб, уни тўлиқ очиқ томли кабриолетга айлантирди.
Интернет аҳли ушбу ноодатий тюнинг лойиҳасини ҳазил аралаш «Коблеолет» деб атай бошлади ва у ижтимоий тармоқларда кенг вирусли муҳокамаларга сабаб бўлди.
Томи кесилган седан: Тюнинг қандай амалга оширилган?
Тарқалган суратларда қора рангли Cobalt’нинг ташқи кўринишига сезиларли ўзгартиришлар киритилгани яққол кўринади:
Том ва устунларнинг кесилиши: Автомобилнинг классик металли томи, орқа ойнаси ва ён устунлари бутунлай олиб ташланган бўлиб, фақат олд ойна ва унинг хавфсизлик рамкаси сақлаб қолинган;
Очиқ 4 ўриндиқли салон: Седан ўзининг тўлиқ тўрт ўриндиқли тузилишини сақлаб қолган; бош суянчиқлари очиқ осмон остида спортча услуб бағишлаб турибди;
«Қора қоплама» (Black Edition) услуби: Машина тўлиқ тўқ қора рангга бўялган, қора рангли қуйма дискалар ва тонировка қилинган чироқлар билан жиҳозланган;
Кузов мустаҳкамлиги масаласи: Том кесиб ташлангач, кузовнинг бурилишдаги мустаҳкамлигини (қаттиқлигини) сақлаб қолиш учун пастки қисми махсус мустаҳкамлангани тахмин қилинмоқда.
Автоҳаваскорларнинг муносабати ва хавфсизлик талаблари
Ушбу лойиҳа тармоқ кузатувчилари ва ҳайдовчилар орасида турлича қизиқиш ва саволларни келтириб чиқарди:
«Бюджет кабриолет»: Мухлисларнинг бир қисми устанинг фантазияси ва жасоратига қойил қолиб, буни ёзги иссиқ кунларда шаҳар айланиш учун жуда ўзига хос ва кўзга ташланадиган лайфстайл авто сифатида баҳолади;
Қонунийлик ва ЙҲХХ талаблари: Кўпчилик шарҳловчилар транспорт воситаси конструкциясига рухсатсиз бундай жиддий ўзгартириш киритиш хавфсизлик талабларига қанчалик мос келиши ҳамда техник кўрик ва қайта рўйхатдан ўтказишда муаммо туғдирмаслиги бўйича хавотир билдирди;
Ёмғирли кунлар синови: Автомобилда йиғиладиган мато ёки қаттиқ том механизми бор-йўқлиги ҳозирча номаълум бўлиб, бундай машина фақат очиқ ва қуёшли ҳаводагина ҳаракатланишга мўлжаллангани кўриниб турибди.
Ҳар қандай ҳолатда ҳам, оддий Cobalt’ни бундай экстравагант шаклга келтириш маҳаллий тюнинг усталарининг креативлиги чегара билмаслигини яна бир бор кўрсатди.
Изоҳлар 0
…