Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди

·2·Авто
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди

Марказий Осиё йўлларида энг оммабоп ва ҳамёнбоп бюджет седанлардан бири ҳисобланган Chevrolet Cobalt автомобили кутилмаган кўринишда намоён бўлди. Қозоғистонда маҳаллий усталардан бири оддий қора рангли Cobalt моделини тубдан қайта ишлаб, уни тўлиқ очиқ томли кабриолетга айлантирди.

Интернет аҳли ушбу ноодатий тюнинг лойиҳасини ҳазил аралаш «Коблеолет» деб атай бошлади ва у ижтимоий тармоқларда кенг вирусли муҳокамаларга сабаб бўлди.

Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди

Томи кесилган седан: Тюнинг қандай амалга оширилган?

Тарқалган суратларда қора рангли Cobalt’нинг ташқи кўринишига сезиларли ўзгартиришлар киритилгани яққол кўринади:

  • Том ва устунларнинг кесилиши: Автомобилнинг классик металли томи, орқа ойнаси ва ён устунлари бутунлай олиб ташланган бўлиб, фақат олд ойна ва унинг хавфсизлик рамкаси сақлаб қолинган;

  • Очиқ 4 ўриндиқли салон: Седан ўзининг тўлиқ тўрт ўриндиқли тузилишини сақлаб қолган; бош суянчиқлари очиқ осмон остида спортча услуб бағишлаб турибди;

  • «Қора қоплама» (Black Edition) услуби: Машина тўлиқ тўқ қора рангга бўялган, қора рангли қуйма дискалар ва тонировка қилинган чироқлар билан жиҳозланган;

  • Кузов мустаҳкамлиги масаласи: Том кесиб ташлангач, кузовнинг бурилишдаги мустаҳкамлигини (қаттиқлигини) сақлаб қолиш учун пастки қисми махсус мустаҳкамлангани тахмин қилинмоқда.

Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди

Автоҳаваскорларнинг муносабати ва хавфсизлик талаблари

Ушбу лойиҳа тармоқ кузатувчилари ва ҳайдовчилар орасида турлича қизиқиш ва саволларни келтириб чиқарди:

  • «Бюджет кабриолет»: Мухлисларнинг бир қисми устанинг фантазияси ва жасоратига қойил қолиб, буни ёзги иссиқ кунларда шаҳар айланиш учун жуда ўзига хос ва кўзга ташланадиган лайфстайл авто сифатида баҳолади;

  • Қонунийлик ва ЙҲХХ талаблари: Кўпчилик шарҳловчилар транспорт воситаси конструкциясига рухсатсиз бундай жиддий ўзгартириш киритиш хавфсизлик талабларига қанчалик мос келиши ҳамда техник кўрик ва қайта рўйхатдан ўтказишда муаммо туғдирмаслиги бўйича хавотир билдирди;

  • Ёмғирли кунлар синови: Автомобилда йиғиладиган мато ёки қаттиқ том механизми бор-йўқлиги ҳозирча номаълум бўлиб, бундай машина фақат очиқ ва қуёшли ҳаводагина ҳаракатланишга мўлжаллангани кўриниб турибди.

Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди

Ҳар қандай ҳолатда ҳам, оддий Cobalt’ни бундай экстравагант шаклга келтириш маҳаллий тюнинг усталарининг креативлиги чегара билмаслигини яна бир бор кўрсатди.

Chevrolet CobaltКоблеолетҚозоғистон авто тюнингCobalt кабриолет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайдиUzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди6 октябр 22:35Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...17 август 23:23Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)Ҳавога кўтарилиш имконияти: Узоқ кутилган Tesla Roadster тақдим этилди (видео)16 октябр 12:22Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)15 октябр 08:08Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқдаDamas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда13 октябр 21:08Жарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушдиЖарима ёзилади: Тошкентда «А» йўлакларини назорат қилувчи ақлли камералар ишга тушди13 октябр 16:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)