Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Хитойнинг BYD компанияси Абу-Дабида ўзининг янги флагман седани — Янгванг Алтиор моделини намойиш этиб, Rolls-Royce ва Mercedes-Maybach каби лукс брендларга рақобат таклиф қилди.
- Узунлиги 5,6 метрни ташкил этувчи ушбу электромобил 1000 от кучидан ортиқ қувватга эга бўлиб, танк бурилиши ва сувда сузиш каби ноёб техник имкониятлар билан жиҳозланган.
Хитойнинг автосаноат гиганти BYD ўзининг ҳашаматли премиум суббренди орқали люкс сегментининг азалий ҳукмдорлари бўлмиш Rolls-Royce Ghost ва Mercedes-Maybach S-Class моделларига очиқдан-очиқ чақирув ташлади. Концерн Абу-Дабида (БАА) бўлиб ўтган тантанали жаҳон премьерасида ўзининг янги флагман седани — Yangwang Altior (Хитой бозорида Dingyao) моделини расман намойиш қилди.
Мазкур флагман анъанавий шарқона ҳашамат, қимматбаҳо металлар ва энг сўнгги муҳандислик технологияларини ўзида мужассам этган бўлиб, суперлюкс автоуловлар бозорида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.
Rolls-Royce услубидаги эшиклар ва 24 каратли олтин эмблема
Ташқи кўриниш ва ўлчамлар жиҳатидан Yangwang Altior классик инглиз лимузинларидан асло қолишмайди, баъзи кўрсаткичларда эса улардан ўзиб ҳам кетади:
Монументал ўлчамлар: Автомобилнинг умумий узунлиги 5,6 метрни ташкил қилиб, у габаритлари бўйича Rolls-Royce Ghost моделидан ҳам бироз каттароқ;
Тескари очилувчи эшиклар ва соябонлар: Кузовда Rolls-Royce услубидаги ҳаракатга тескари очиладиган махсус эшиклар (coach doors) қўлланган. Эшиклар ичига эса Британия афсонаси сингари махсус соябонлар яширилган;
Заргарлик санъати асари: Седан капотига 24 каратли соф олтиндан ишланган бренд рамзи ўрнатилган, радиатор панжараси эса 137 та қимматбаҳо тошсимон жило берувчи элементлардан йиғилган.
1000+ от кучи, танк бурилиши ва сувда сузиш қобилияти
Yangwang Altior шунчаки қулай седан эмас, балки мислсиз техник имкониятларга эга технологик «йиртқич»дир:
e⁴ инновацион платформаси: Ҳар бир ғилдирак учун мустақил тўртта электромотор ажратилган бўлиб, уларнинг умумий қуввати 1000 от кучидан ошади;
Танк бурилиши ва амфибия режими: Машина жойида 360 даражага бурилиш («танк бурилиши») хусусиятига эга. Фавқулодда ҳолатларда эса седан гидроизоляция тизими орқали сув устида эркин суза олади;
1000 км масофа: Иккинчи авлод илғор Blade аккумуляторлари билан жиҳозланган автомобил бир марталик тўлиқ қувватда CLTC цикли бўйича 1000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтади.
Салон интерери: Нефрит тошлари, вазнсизлик ўриндиқлари ва 39 та динамик
Тўрт ўринли седаннинг интерьери шахсий самолётларнинг биринчи класс каюталарини эслатади:
Компонент / Элемент
Тавсифи ва имкониятлари
Ўриндиқлар
Массаж функциясига эга кўп босқичли «вазнсизлик» (zero-gravity) креслолари
Қимматбаҳо деталлар
Дефлекторлар (ҳаво йўналтиргичлар) атрофи қўлда сайқалланган табиий нефрит минерали билан безатилган
Аудио тизим
39 та юқори аниқликдаги динамикдан иборат акустик тизим
Мультимедиа
Шифтга ўрнатилган йўловчилар учун улкан 21,4 дюймли кинотеатр экрани
Қулайликлар
Ичимликлар ва егуликлар учун салонда иккита алоҳида музлаткич
Нарх ва бозордаги ўрни: Rolls-Royce’дан икки баробар арзон
Хитойда ушбу электромобилнинг дастлабки чекланган махсус серияси — Shanhe Dingyun учун олдиндан буюртма нархи 2 080 000 юань (тахминан 311 000 АҚШ доллари) этиб белгиланди.
Бу кўрсаткич 500-600 минг доллардан бошланадиган асл Rolls-Royce ёки юқори комплектациядаги Maybach нархига нисбатан деярли икки баробар арзон. Шу тариқа, BYD нафақат ҳашамат ва қувватни, балки ультра-люкс синфида ҳам нарх ва сифат бўйича тенгсиз рақобатчи пайдо бўлганини бутун дунёга намойиш қилди.
Изоҳлар 0
…