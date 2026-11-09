Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)

·64·Авто
Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хитойнинг BYD компанияси Абу-Дабида ўзининг янги флагман седани — Янгванг Алтиор моделини намойиш этиб, Rolls-Royce ва Mercedes-Maybach каби лукс брендларга рақобат таклиф қилди.
  • Узунлиги 5,6 метрни ташкил этувчи ушбу электромобил 1000 от кучидан ортиқ қувватга эга бўлиб, танк бурилиши ва сувда сузиш каби ноёб техник имкониятлар билан жиҳозланган.

Хитойнинг автосаноат гиганти BYD ўзининг ҳашаматли премиум суббренди орқали люкс сегментининг азалий ҳукмдорлари бўлмиш Rolls-Royce Ghost ва Mercedes-Maybach S-Class моделларига очиқдан-очиқ чақирув ташлади. Концерн Абу-Дабида (БАА) бўлиб ўтган тантанали жаҳон премьерасида ўзининг янги флагман седани — Yangwang Altior (Хитой бозорида Dingyao) моделини расман намойиш қилди.

Мазкур флагман анъанавий шарқона ҳашамат, қимматбаҳо металлар ва энг сўнгги муҳандислик технологияларини ўзида мужассам этган бўлиб, суперлюкс автоуловлар бозорида янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда.

Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)

Rolls-Royce услубидаги эшиклар ва 24 каратли олтин эмблема

Ташқи кўриниш ва ўлчамлар жиҳатидан Yangwang Altior классик инглиз лимузинларидан асло қолишмайди, баъзи кўрсаткичларда эса улардан ўзиб ҳам кетади:

  • Монументал ўлчамлар: Автомобилнинг умумий узунлиги 5,6 метрни ташкил қилиб, у габаритлари бўйича Rolls-Royce Ghost моделидан ҳам бироз каттароқ;

  • Тескари очилувчи эшиклар ва соябонлар: Кузовда Rolls-Royce услубидаги ҳаракатга тескари очиладиган махсус эшиклар (coach doors) қўлланган. Эшиклар ичига эса Британия афсонаси сингари махсус соябонлар яширилган;

  • Заргарлик санъати асари: Седан капотига 24 каратли соф олтиндан ишланган бренд рамзи ўрнатилган, радиатор панжараси эса 137 та қимматбаҳо тошсимон жило берувчи элементлардан йиғилган.

Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)

1000+ от кучи, танк бурилиши ва сувда сузиш қобилияти

Yangwang Altior шунчаки қулай седан эмас, балки мислсиз техник имкониятларга эга технологик «йиртқич»дир:

  • e⁴ инновацион платформаси: Ҳар бир ғилдирак учун мустақил тўртта электромотор ажратилган бўлиб, уларнинг умумий қуввати 1000 от кучидан ошади;

  • Танк бурилиши ва амфибия режими: Машина жойида 360 даражага бурилиш («танк бурилиши») хусусиятига эга. Фавқулодда ҳолатларда эса седан гидроизоляция тизими орқали сув устида эркин суза олади;

  • 1000 км масофа: Иккинчи авлод илғор Blade аккумуляторлари билан жиҳозланган автомобил бир марталик тўлиқ қувватда CLTC цикли бўйича 1000 километрдан ортиқ масофани босиб ўтади.

Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)

Салон интерери: Нефрит тошлари, вазнсизлик ўриндиқлари ва 39 та динамик

Тўрт ўринли седаннинг интерьери шахсий самолётларнинг биринчи класс каюталарини эслатади:

Компонент / Элемент

Тавсифи ва имкониятлари

Ўриндиқлар

Массаж функциясига эга кўп босқичли «вазнсизлик» (zero-gravity) креслолари

Қимматбаҳо деталлар

Дефлекторлар (ҳаво йўналтиргичлар) атрофи қўлда сайқалланган табиий нефрит минерали билан безатилган

Аудио тизим

39 та юқори аниқликдаги динамикдан иборат акустик тизим

Мультимедиа

Шифтга ўрнатилган йўловчилар учун улкан 21,4 дюймли кинотеатр экрани

Қулайликлар

Ичимликлар ва егуликлар учун салонда иккита алоҳида музлаткич

Rolls-Royce’га хитойча зарба: BYD янги люкс седани билан дунёни ҳайратга солди (видео)

Нарх ва бозордаги ўрни: Rolls-Royce’дан икки баробар арзон

Хитойда ушбу электромобилнинг дастлабки чекланган махсус серияси — Shanhe Dingyun учун олдиндан буюртма нархи 2 080 000 юань (тахминан 311 000 АҚШ доллари) этиб белгиланди.

Бу кўрсаткич 500-600 минг доллардан бошланадиган асл Rolls-Royce ёки юқори комплектациядаги Maybach нархига нисбатан деярли икки баробар арзон. Шу тариқа, BYD нафақат ҳашамат ва қувватни, балки ультра-люкс синфида ҳам нарх ва сифат бўйича тенгсиз рақобатчи пайдо бўлганини бутун дунёга намойиш қилди.

BYDYangwang AltiorЭлектромобилларАвтосаноат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқBYD компанияси Toyota тахтига кўз тикмоқда: АҚШ бозорига эҳтиёж йўқ15 июл 14:27Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»18 сентябр 17:01BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14 сентябр 16:24Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгаллади20 август 10:24Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқда7 август 17:24Гоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашувиГоодвоод фестивали: V12 двигателлари ва сунъий овозли электромобиллар тўқнашуви13 июл 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)