UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди

·4·Авто
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • 7-октябрдан бошлаб УзАуто Моторс банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш асосида Chevrolet Кобалт ва Дамас автомобилларини сотишни бошлайди.
  • Кобалт учун 50% бошланғич тўлов ва 24 ой, Дамас учун эса 30% бошланғич тўлов ва 30 ой муддат белгиланган.
  • Ушбу таклифда банк иштирок этмайди ва ойлик тўловлар бошланғич комплектациялар учун ҳисобланган.

Автомобиль харид қилишни режалаштираётганлар учун кутилмаган имконият пайдо бўлди. UzAuto Motors 7 октябрдан Chevrolet Cobalt ва Damas автомобилларини банк кредити ёки банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш асосида сотишни бошлайди. Энг қизиғи, харидор учун шартлар олдиндан аниқ белгиланган: Cobalt учун 50 фоиз, Damas учун эса 30 фоиз бошланғич тўлов талаб этилади.

Компания маълумотига кўра, қолган маблағни белгиланган муддат давомида ойма-ой тўлаб бориш мумкин. Автомобиллар сони эса чекланган.

Cobalt учун шартлар қандай?

Chevrolet Cobalt харид қилмоқчи бўлган мижозлар автомобиль қийматининг ярмини бошланғич тўлов сифатида амалга оширади.

Шундан сўнг қолган сумма 24 ой давомида бўлиб тўланади.

Компания эълон қилган шартларга кўра:

  • бошланғич тўлов — 50 фоиз;

  • бўлиб тўлаш муддати — 24 ой;

  • ойлик тўлов — 3 252 000 сўмдан.

Ушбу ҳисоб-китоб бошланғич комплектация учун келтирилган. Шунинг учун танланган комплектацияга қараб ойлик тўлов миқдори ўзгариши мумкин.

Damas учун бошланғич тўлов анча кам

Damas харид қилишни истаганлар учун бошланғич тўлов миқдори Cobalt'га нисбатан пастроқ белгиланган.

Мижоз автомобиль нархининг 30 фоизини аввалдан тўлайди, қолган маблағ эса 30 ой давомида бўлиб тўланади.

Асосий шартлар:

  • бошланғич тўлов — 30 фоиз;

  • бўлиб тўлаш муддати — 30 ой;

  • ойлик тўлов — 2 173 640 сўмдан.

Компаниянинг таъкидлашича, бу ҳисоб-китоб ҳам бошланғич комплектация учун амал қилади. Автомобиль комплектацияси ўзгарса, ойлик тўлов ҳам шунга мос равишда фарқ қилади.

Энг муҳим фарқ — банк керак эмас

Янги таклифнинг асосий жиҳати шундаки, харидор автомобиль учун молиялаштиришни банк орқали расмийлаштирмайди.

Яъни схема оддий: бошланғич тўлов амалга оширилади, қолган сумма эса UzAuto Motors'га белгиланган муддат давомида ойма-ой тўлаб борилади.

Бу жиҳат аввалги айрим автокредит ва банк орқали бўлиб тўлаш дастурларидан фарқ қилади. Компаниянинг расмий каналида ҳам янги дастур айнан «банк иштирокисиз» тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш сифатида кўрсатилган.

Харидорлар нимани ҳисобга олиши керак?

Янги шартлар кўпчилик учун қизиқ бўлиши мумкин, аммо автомобиль харидидан олдин бир нечта жиҳатга эътибор бериш муҳим.

Биринчидан, автомобиллар сони чекланган. Демак, ушбу шартлар бўйича барча хоҳловчилар бир вақтнинг ўзида автомобиль олиши кафолатланмаган.

Иккинчидан, эълонда кўрсатилган ойлик тўловлар бошланғич комплектациялар учун ҳисобланган. Бошқа комплектация танланса, якуний сумма ўзгаради.

Учинчидан, шартномани имзолашдан олдин бошланғич тўлов, умумий тўлов миқдори, тўлов санаси, автомобильни қабул қилиш тартиби ва бошқа шартларни шартноманинг ўзида текшириш керак.

7 октябрдан янги имконият

Шундай қилиб, 7 октябрдан UzAuto Motors'нинг Cobalt ва Damas харидорлари учун таклифи автомобиль бозорида эътиборли янгилик бўлмоқда.

Cobalt учун 50 фоиз бошланғич тўлов ва 24 ойлик муддат, Damas учун эса 30 фоиз бошланғич тўлов ва 30 ойлик муддат белгиланган. Энг асосийси, бу жараёнда банк иштирок этмайди.

Компания маълумотига кўра, батафсил маълумотни расмий Chevrolet дилерлик марказларидан ёки 78 141-77-77 рақами орқали олиш мумкин. Автомобиллар сони чеклангани сабабли, аниқ комплектация ва шартларни олдиндан билиб олиш харидор учун муҳим.

Узоқ вақтдан бери Cobalt ёки Damas олишни режалаштириб, бир йўла тўлиқ маблағ тўлаш имконига эга бўлмаганлар учун эса янги дастур бозордаги энг кўп муҳокама қилинадиган таклифлардан бирига айланиши мумкин.

UzAuto MotorsChevrolet CobaltDamasбўлиб тўлаш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...17 август 23:23“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)30 сентябр 09:26УзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирдиУзАуто Моторс фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди18 июл 14:46Тунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақландиТунги Тошкентда мудҳиш тўқнашув: Мирзо Улуғбек туманида BYD ва Cobalt мажақланди21 сентябр 12:11Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)Урганчда «BYD Chazor» ҳайдовчиси қасддан 3 та машинани пачоқлади (видео)7 август 18:56Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?Ўзбекистонда энг кўп қайси автомобиллар ишлаб чиқарилмоқда?4 август 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
BYD электромобиллари 1300 километрлик масофани босиб ўтиши мумкин
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди
Chery ва Jaguar Land Rover ҳамкорлигидаги Фреэландер 8 жаҳон рекордини ўрнатди