UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- 7-октябрдан бошлаб УзАуто Моторс банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш асосида Chevrolet Кобалт ва Дамас автомобилларини сотишни бошлайди.
- Кобалт учун 50% бошланғич тўлов ва 24 ой, Дамас учун эса 30% бошланғич тўлов ва 30 ой муддат белгиланган.
- Ушбу таклифда банк иштирок этмайди ва ойлик тўловлар бошланғич комплектациялар учун ҳисобланган.
Автомобиль харид қилишни режалаштираётганлар учун кутилмаган имконият пайдо бўлди. UzAuto Motors 7 октябрдан Chevrolet Cobalt ва Damas автомобилларини банк кредити ёки банк иштирокисиз, тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш асосида сотишни бошлайди. Энг қизиғи, харидор учун шартлар олдиндан аниқ белгиланган: Cobalt учун 50 фоиз, Damas учун эса 30 фоиз бошланғич тўлов талаб этилади.
Компания маълумотига кўра, қолган маблағни белгиланган муддат давомида ойма-ой тўлаб бориш мумкин. Автомобиллар сони эса чекланган.
Cobalt учун шартлар қандай?
Chevrolet Cobalt харид қилмоқчи бўлган мижозлар автомобиль қийматининг ярмини бошланғич тўлов сифатида амалга оширади.
Шундан сўнг қолган сумма 24 ой давомида бўлиб тўланади.
Компания эълон қилган шартларга кўра:
бошланғич тўлов — 50 фоиз;
бўлиб тўлаш муддати — 24 ой;
ойлик тўлов — 3 252 000 сўмдан.
Ушбу ҳисоб-китоб бошланғич комплектация учун келтирилган. Шунинг учун танланган комплектацияга қараб ойлик тўлов миқдори ўзгариши мумкин.
Damas учун бошланғич тўлов анча кам
Damas харид қилишни истаганлар учун бошланғич тўлов миқдори Cobalt'га нисбатан пастроқ белгиланган.
Мижоз автомобиль нархининг 30 фоизини аввалдан тўлайди, қолган маблағ эса 30 ой давомида бўлиб тўланади.
Асосий шартлар:
бошланғич тўлов — 30 фоиз;
бўлиб тўлаш муддати — 30 ой;
ойлик тўлов — 2 173 640 сўмдан.
Компаниянинг таъкидлашича, бу ҳисоб-китоб ҳам бошланғич комплектация учун амал қилади. Автомобиль комплектацияси ўзгарса, ойлик тўлов ҳам шунга мос равишда фарқ қилади.
Энг муҳим фарқ — банк керак эмас
Янги таклифнинг асосий жиҳати шундаки, харидор автомобиль учун молиялаштиришни банк орқали расмийлаштирмайди.
Яъни схема оддий: бошланғич тўлов амалга оширилади, қолган сумма эса UzAuto Motors'га белгиланган муддат давомида ойма-ой тўлаб борилади.
Бу жиҳат аввалги айрим автокредит ва банк орқали бўлиб тўлаш дастурларидан фарқ қилади. Компаниянинг расмий каналида ҳам янги дастур айнан «банк иштирокисиз» тўғридан-тўғри бўлиб тўлаш сифатида кўрсатилган.
Харидорлар нимани ҳисобга олиши керак?
Янги шартлар кўпчилик учун қизиқ бўлиши мумкин, аммо автомобиль харидидан олдин бир нечта жиҳатга эътибор бериш муҳим.
Биринчидан, автомобиллар сони чекланган. Демак, ушбу шартлар бўйича барча хоҳловчилар бир вақтнинг ўзида автомобиль олиши кафолатланмаган.
Иккинчидан, эълонда кўрсатилган ойлик тўловлар бошланғич комплектациялар учун ҳисобланган. Бошқа комплектация танланса, якуний сумма ўзгаради.
Учинчидан, шартномани имзолашдан олдин бошланғич тўлов, умумий тўлов миқдори, тўлов санаси, автомобильни қабул қилиш тартиби ва бошқа шартларни шартноманинг ўзида текшириш керак.
7 октябрдан янги имконият
Шундай қилиб, 7 октябрдан UzAuto Motors'нинг Cobalt ва Damas харидорлари учун таклифи автомобиль бозорида эътиборли янгилик бўлмоқда.
Cobalt учун 50 фоиз бошланғич тўлов ва 24 ойлик муддат, Damas учун эса 30 фоиз бошланғич тўлов ва 30 ойлик муддат белгиланган. Энг асосийси, бу жараёнда банк иштирок этмайди.
Компания маълумотига кўра, батафсил маълумотни расмий Chevrolet дилерлик марказларидан ёки 78 141-77-77 рақами орқали олиш мумкин. Автомобиллар сони чеклангани сабабли, аниқ комплектация ва шартларни олдиндан билиб олиш харидор учун муҳим.
Узоқ вақтдан бери Cobalt ёки Damas олишни режалаштириб, бир йўла тўлиқ маблағ тўлаш имконига эга бўлмаганлар учун эса янги дастур бозордаги энг кўп муҳокама қилинадиган таклифлардан бирига айланиши мумкин.
Изоҳлар 0
…