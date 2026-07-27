Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқда

·37·Авто
Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқда

Немис автоишлаб чиқарувчиси ўзининг афсонавий ва барча шароитларда юришга мўлжалланган тўлақонли йўлтанламасининг очиқ кузовли версиясини қайта тикламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги очиқ томга эга версия ишлаб чиқаришдан олинганидан қарийб ўн йил ўтиб, Mercedes-Benz G-Class Кабриолет бозори яна янги авлод билан бойитилиши кутилмоқда. Янги эълон қилинган суратлар ушбу ҳашаматли автомобилнинг очиқ томи ва юкхонада йиғилиб турадиган мато қопламасини яққол намойиш этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирча немис бренди ушбу кутилган янги моделнинг техник тавсилотларини расман ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, тарқалган дастлабки расмлар махсус AMG модификациясига тегишли эканини ва ён қисмга чиқарилган чиқариш қувурлари билан жиҳозланганини кўрсатади. Таққослаш учун, оддий кузовдаги стандарт AMG G63 модели 577 от кучига эга икки турбинали бензинли V8 двигателидан қувват олади ва ўта юқори динамик хусусиятларга эга.

Тарихий мерос ва янги авлод хусусиятлари

G-Class оиласида очиқ томли версиялар узоқ тарихга эга ҳисобланади. Дастлабки икки эшикли, қисқа ғилдирак базасига эга илк кабриолет 1979-йилда тақдим этилиб, нақд 2013-йилгача ишлаб чиқарилган эди. Кейинчалик эса ультра-ҳашаматли тўрт эшикли Mercedes-Maybach G650 Ландаулет модели пайдо бўлди. 2017-йилда чиқарилган ушбу чекланган нусхадаги автомобил 621 от кучига эга 6.0 литрли V12 двигател билан таъминланган бўлиб, унинг нархи Буюк Британияда деярли 600 минг фунт стерлингни ташкил этган.

Ҳозирча янги авлод G-Class Кабриолет моделининг расмий тақдимот санаси эълон қилингани йўқ. Бироқ, синов жараёнлари қизғин давом этаётгани ва автомобил аллақачон савдода мавжуд бўлган асосий модел базасида яратилгани боис, унинг яқин ойларда намойиш этилиши кутилмоқда. Экспертларнинг тахминига кўра, янги кабриолет ҳозирда 130 минг фунт стерлингдан бошланадиган стандарт моделлар нархига нисбатан сезиларли даражада қимматроққа баҳоланади.

Mercedes-BenzG-ClassКабриолетАвтомобилларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиGeely компанияси Zeekr 9X асосидаги янги роботакси синовларини бошладиБугун, 22:20Avito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиAvito Авто ёқилғи нархлари ва мавжудлигини кўрсатувчи харитани ишга туширдиБугун, 18:54БелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБелкаКар каршерингида иккинчи ҳайдовчини қўшиш имконияти пайдо бўлдиБугун, 16:52Фестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиФестивал оф те Унехсептионал: ноодатий автомобиллар намойишиБугун, 16:28Mercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиMercedes-AMG A45 С хетчбеки охирги Финал Эдитион версияси билан тарихга кирадиБугун, 15:27Компания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиКомпания автомобиллари орасида электромобиллар улуши 80 фоиздан ошдиБугун, 14:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан