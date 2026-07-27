Афсонавий Mercedes G-Class Кабриолет модели қарийб ўн йиллик танаффусдан кейин қайтмоқда
Немис автоишлаб чиқарувчиси ўзининг афсонавий ва барча шароитларда юришга мўлжалланган тўлақонли йўлтанламасининг очиқ кузовли версиясини қайта тикламоқда. ixbt.com маълумотига кўра, сўнгги очиқ томга эга версия ишлаб чиқаришдан олинганидан қарийб ўн йил ўтиб, Mercedes-Benz G-Class Кабриолет бозори яна янги авлод билан бойитилиши кутилмоқда. Янги эълон қилинган суратлар ушбу ҳашаматли автомобилнинг очиқ томи ва юкхонада йиғилиб турадиган мато қопламасини яққол намойиш этади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирча немис бренди ушбу кутилган янги моделнинг техник тавсилотларини расман ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, тарқалган дастлабки расмлар махсус AMG модификациясига тегишли эканини ва ён қисмга чиқарилган чиқариш қувурлари билан жиҳозланганини кўрсатади. Таққослаш учун, оддий кузовдаги стандарт AMG G63 модели 577 от кучига эга икки турбинали бензинли V8 двигателидан қувват олади ва ўта юқори динамик хусусиятларга эга.
Тарихий мерос ва янги авлод хусусиятлариG-Class оиласида очиқ томли версиялар узоқ тарихга эга ҳисобланади. Дастлабки икки эшикли, қисқа ғилдирак базасига эга илк кабриолет 1979-йилда тақдим этилиб, нақд 2013-йилгача ишлаб чиқарилган эди. Кейинчалик эса ультра-ҳашаматли тўрт эшикли Mercedes-Maybach G650 Ландаулет модели пайдо бўлди. 2017-йилда чиқарилган ушбу чекланган нусхадаги автомобил 621 от кучига эга 6.0 литрли V12 двигател билан таъминланган бўлиб, унинг нархи Буюк Британияда деярли 600 минг фунт стерлингни ташкил этган.
Ҳозирча янги авлод G-Class Кабриолет моделининг расмий тақдимот санаси эълон қилингани йўқ. Бироқ, синов жараёнлари қизғин давом этаётгани ва автомобил аллақачон савдода мавжуд бўлган асосий модел базасида яратилгани боис, унинг яқин ойларда намойиш этилиши кутилмоқда. Экспертларнинг тахминига кўра, янги кабриолет ҳозирда 130 минг фунт стерлингдан бошланадиган стандарт моделлар нархига нисбатан сезиларли даражада қимматроққа баҳоланади.
…