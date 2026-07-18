UzAuto Motors фоизсиз рассрочка муддатларини узайтирди
UzAuto Motors АЖ Kapitalbank билан биргаликда бир қатор автомобиллар учун фоизсиз муддатли тўлов даврини узайтирди. Янгиланган шартлар Damas, Labo, Chevrolet Captiva, Chevrolet Onix ва Tracker моделларига тегишли.
Эълон қилинган маълумотга кўра, Damas ва Chevrolet Captiva автомобилларини 34 ойгача бўлган муддатли тўлов асосида харид қилиш мумкин. Labo учун энг узоқ муддат 26 ой, Chevrolet Onix ва Tracker учун эса 62 ой этиб белгиланган.
Damas ва Chevrolet Captiva бўйича шартлар қуйидагича:
• 25 фоиз бошланғич тўлов, 12 ой ўрнига 15 ой
• 30 фоиз бошланғич тўлов, 15 ой ўрнига 17 ой
• 40 фоиз бошланғич тўлов, 19 ой ўрнига 21 ой
• 50 фоиз бошланғич тўлов, 26 ой
• 60 фоиз бошланғич тўлов, 34 ой
Labo учун муддатли тўлов шартлари:
• 25 фоиз бошланғич тўлов, 10 ой ўрнига 12 ой
• 30 фоиз бошланғич тўлов, 12 ой ўрнига 13 ой
• 40 фоиз бошланғич тўлов, 15 ой ўрнига 16 ой
• 50 фоиз бошланғич тўлов, 20 ой
• 60 фоиз бошланғич тўлов, 26 ой
Chevrolet Onix ва Tracker учун шартлар:
• 30 фоиз бошланғич тўлов, 36 ой ўрнига 40 ой
• 40 фоиз бошланғич тўлов, 45 ой ўрнига 49 ой
• 50 фоиз бошланғич тўлов, 51 ой ўрнига 62 ой
Харидни расмийлаштириш ва шартлар бўйича қўшимча маълумот олиш учун Chevrolet расмий дилерлик марказларига мурожаат қилиш сўралган.
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