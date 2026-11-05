Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бешинчи авлод BMW X5 (G65) кроссовери расман Ўзбекистонга етиб келди ва яқин вақт ичида унинг кенг жамоатчилик учун тақдимоти ўтказилади.
- Янги модел такомиллаштирилган CLAР платформаси асосида яратилган бўлиб, бензинли, гибрид ва тўлиқ электрли двигател вариантларида таклиф этилади.
- Автомобил 17,9 дюймли марказий экран, Панорамик Висион тизими ҳамда Иконик Глов радиатор панжараси каби замонавий технологиялар билан жиҳозланган.
Германия автосаноатининг флагман кроссовери ҳисобланган бешинчи авлод BMW X5 (G65) расман Ўзбекистонга етиб келди. BMW Uzbekistan ўзининг расмий тармоқларида ушбу кутилган премиум модел юртимизга олиб келингани ва тез орада кенг жамоатчилик учун расмий тақдимоти ўтказилишини маълум қилди.
Муҳим бир муҳандислик жиҳати шундаки, янги G65 модели концептуал жиҳатдан инновацион Neue Klasse услуби ва фалсафасини ўзида мужассам этган бўлса-да, у тўлиқ такомиллаштирилган CLAR платформаси устига қурилган. Бу эса кроссоверга анъанавий бензин, тежамкор дизель, гибрид (PHEV) ва ҳатто тўлиқ электрли (iX5) куч қурилмалари билан бирдек ишлаш имконини беради.
Ҳайратланарли габаритлар ва футуристик аэродинамика
Янги BMW X5 ташқи кўринишидан максимал даражада муҳташам ва технологияларга бой қилинган:
Йирик ўлчамлар: Кроссовер узунлиги қарийб 4994 мм, ғилдирак базаси эса 3035 мм ни ташкил этиб, йўловчилар учун салонда кенг ва қулай макон яратилган;
Iconic Glow ёритгичи: Автомобилнинг олд қисми вертикал массив кўриниш олган ҳамда фирманинг контурли ёритгичга эга «Iconic Glow» радиатор панжараси билан жиҳозланган;
Яширин қанотчалар (winglets): Эшикларда анъанавий ташқи тутқичлар ўрнини шамол қаршилигини минималлаштирувчи ихчам «қанотчалар» эгаллаган, орт томонда эса яхлит горизонтал нур тасмаси тортилган.
Тугмаларсиз салон: 17,9 дюймли дисплей ва «Panoramic Vision»
Автомобилнинг интерьери тўлиқ рақамлаштирилган ва келажак концепт-карларини ёдга солади:
Жисмоний тугмалар даври тугади: Иқлим назоратидан тортиб, барча асосий функциялар улкан 17,9 дюймли марказий экран ва янги авлод iDrive X тизими орқали сенсор ҳамда овозли бошқарилади;
Panoramic Vision тизими: Ҳайдовчи ва олд йўловчи учун олд ойнанинг бутун эни бўйлаб муҳим кўрсаткичларни акс эттирувчи инновацион проекцион дисплей жорий қилинган.
Кучли моторлар қатори: Бензиндан тўлиқ электргача
Янги авлод X5 глобал бозорда энг талабчан ҳайдовчилар дидига мос турли двигатель вариантлари билан таклиф этилади:
40 xDrive (Бензин): 3,0 литрли, 6 цилиндрли афсонавий B58 «юмшоқ гибрид» агрегати бўлиб, 400 от кучи ишлаб чиқаради;
Plug-in Hybrid (PHEV): Токнинг ўзида 100 км гача масофани босиб ўтувчи ва жами 490 дан 612 от кучигача қувват берувчи гибрид тизимлар;
iX5 60 xDrive (Тўлиқ электр): 578 от кучига эга тўлиқ электрокар версияси бўлиб, бир қувват билан WLTP стандарти бўйича 845 км гача йўл боса олади.
Автомобилнинг Ўзбекистон бозори учун мўлжалланган расмий комплектациялари, нархлари ва кўргазма залига чиқариладиган аниқ модификациялари тез орада BMW Uzbekistan томонидан расман эълон қилинади.
Изоҳлар 0
…