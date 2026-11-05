Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди

·99·Авто
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бешинчи авлод BMW X5 (G65) кроссовери расман Ўзбекистонга етиб келди ва яқин вақт ичида унинг кенг жамоатчилик учун тақдимоти ўтказилади.
  • Янги модел такомиллаштирилган CLAР платформаси асосида яратилган бўлиб, бензинли, гибрид ва тўлиқ электрли двигател вариантларида таклиф этилади.
  • Автомобил 17,9 дюймли марказий экран, Панорамик Висион тизими ҳамда Иконик Глов радиатор панжараси каби замонавий технологиялар билан жиҳозланган.

Германия автосаноатининг флагман кроссовери ҳисобланган бешинчи авлод BMW X5 (G65) расман Ўзбекистонга етиб келди. BMW Uzbekistan ўзининг расмий тармоқларида ушбу кутилган премиум модел юртимизга олиб келингани ва тез орада кенг жамоатчилик учун расмий тақдимоти ўтказилишини маълум қилди.

Муҳим бир муҳандислик жиҳати шундаки, янги G65 модели концептуал жиҳатдан инновацион Neue Klasse услуби ва фалсафасини ўзида мужассам этган бўлса-да, у тўлиқ такомиллаштирилган CLAR платформаси устига қурилган. Бу эса кроссоверга анъанавий бензин, тежамкор дизель, гибрид (PHEV) ва ҳатто тўлиқ электрли (iX5) куч қурилмалари билан бирдек ишлаш имконини беради.

Ҳайратланарли габаритлар ва футуристик аэродинамика

Янги BMW X5 ташқи кўринишидан максимал даражада муҳташам ва технологияларга бой қилинган:

  • Йирик ўлчамлар: Кроссовер узунлиги қарийб 4994 мм, ғилдирак базаси эса 3035 мм ни ташкил этиб, йўловчилар учун салонда кенг ва қулай макон яратилган;

  • Iconic Glow ёритгичи: Автомобилнинг олд қисми вертикал массив кўриниш олган ҳамда фирманинг контурли ёритгичга эга «Iconic Glow» радиатор панжараси билан жиҳозланган;

  • Яширин қанотчалар (winglets): Эшикларда анъанавий ташқи тутқичлар ўрнини шамол қаршилигини минималлаштирувчи ихчам «қанотчалар» эгаллаган, орт томонда эса яхлит горизонтал нур тасмаси тортилган.

Тугмаларсиз салон: 17,9 дюймли дисплей ва «Panoramic Vision»

Автомобилнинг интерьери тўлиқ рақамлаштирилган ва келажак концепт-карларини ёдга солади:

  • Жисмоний тугмалар даври тугади: Иқлим назоратидан тортиб, барча асосий функциялар улкан 17,9 дюймли марказий экран ва янги авлод iDrive X тизими орқали сенсор ҳамда овозли бошқарилади;

  • Panoramic Vision тизими: Ҳайдовчи ва олд йўловчи учун олд ойнанинг бутун эни бўйлаб муҳим кўрсаткичларни акс эттирувчи инновацион проекцион дисплей жорий қилинган.

Кучли моторлар қатори: Бензиндан тўлиқ электргача

Янги авлод X5 глобал бозорда энг талабчан ҳайдовчилар дидига мос турли двигатель вариантлари билан таклиф этилади:

  • 40 xDrive (Бензин): 3,0 литрли, 6 цилиндрли афсонавий B58 «юмшоқ гибрид» агрегати бўлиб, 400 от кучи ишлаб чиқаради;

  • Plug-in Hybrid (PHEV): Токнинг ўзида 100 км гача масофани босиб ўтувчи ва жами 490 дан 612 от кучигача қувват берувчи гибрид тизимлар;

  • iX5 60 xDrive (Тўлиқ электр): 578 от кучига эга тўлиқ электрокар версияси бўлиб, бир қувват билан WLTP стандарти бўйича 845 км гача йўл боса олади.

Автомобилнинг Ўзбекистон бозори учун мўлжалланган расмий комплектациялари, нархлари ва кўргазма залига чиқариладиган аниқ модификациялари тез орада BMW Uzbekistan томонидан расман эълон қилинади.

BMW X5BMW UzbekistanG65Автосаноат
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қоладиBMW анъанага содиқ: Янги авлод X5 М60 модели гибрид технологиясиз V8 двигателини сақлаб қолади5 июл 22:52Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилинди29 июн 16:51BMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқадиBMW X5 моделининг узайтирилган версияси глобал бозорга чиқади28 июн 19:57BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқда22 июн 17:27BMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этиладиBMW ва АЛПИНА иттифоқи: 2027-йилда янги авлод люкс моделлари тақдим этилади5 июл 00:51Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қоладиЯнги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қолади17 июл 15:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди