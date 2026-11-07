Ҳайдовчиларга! Жарималар, камералар ва жарима майдони бўйича янги тартиб тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонда Ички ишлар вазирининг 502-сонли буйруғи билан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш бўйича маъмурий ишларни юритишнинг янги тартиби тасдиқланди.
- Эндиликда ЙПХ ходимлари қоидабузарликларни планшет орқали электрон шаклда расмийлаштиради ва жойида нақд пулда жарима тўлаш қатъиян тақиқланади.
- Фоторадарлар қайд этган қоидабузарликлар бўйича маъмурий ишлар 48 соат ичида марказга келиб тушмаса ёки 1 ой ичида жазо қўлланилмаса, иш юритиш тугатилади.
Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини (ЙҲҚ) бузиш билан боғлиқ маъмурий ишларни юритишнинг тубдан янгиланган тартиби расман тасдиқланди. Ички ишлар вазирининг 502-сонли буйруғи Адлия вазирлиги томонидан 3969-рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилди ва ҳужжат расмий эълон қилинганидан сўнг 2 ой ўтиб кучга киради.
Янги низом коррупциявий омилларни бартараф этиш, қоидабузарликларни тўлиқ рақамлаштириш ҳамда ҳайдовчиларнинг қонуний ҳуқуқларини кафолатлашга қаратилган қатор жиддий янгиликларни ўз ичига олган.
Қўлга пул бериш қатъиян ман: Электрон баённома ва бармоқ изи
ЙҲХХ инспекторларининг ҳайдовчилар билан бевосита мулоқоти тўлиқ рақамли тизимга ўтказилади:
Планшет ва бармоқ изи: ЙҲХХ ходими қоидабузарликни қоғозда эмас, жойида махсус планшет орқали электрон шаклда расмийлаштиради. Ҳайдовчи баённомани электрон график имзо ёки бармоқ изи (дактилоскопия) орқали тасдиқлайди;
Жойида нақд тўлаш тақиқланади: ЙПХ ходими томонидан жойида нақд жарима олиш қатъиян ман этилади. Барча тўловлар фақат банк кассалари, электрон тўлов тизимлари (Click, Payme ва ҳ.к.), мобил иловалар ёки my.gov.uz портали орқали амалга оширилади;
Бодикамера ва холислар: Агар ҳайдовчи мастлик ҳолати бўйича текширувдан бош тортса ва ЙПХ ходимида фаол хизмат бодикамераси бўлса, эндиликда холислар (гувоҳлар) талаб қилинмайди — видеоёзув тўғридан-тўғри баённомага бириктирилади.
Фоторадар ва камералар: Иш қайси ҳолатда бекор қилинади?
Автоматлаштирилган камералар қайд этган қоидабузарликлар бўйича ҳайдовчилар фойдасига муҳим кафолатлар белгиланди:
48 соатлик қатъий қоида: Агар камера қайд этган қоидабузарлик тўғрисидаги маълумот 48 соат ичида ҳудудий марказга келиб тушмаса, маъмурий иш юритиш тугатилади;
Автомобиль эгаси топилмаса: Транспорт воситасининг мулкдори ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд бўлмаган тақдирда ҳам иш ёпилади;
1 ойлик муҳлат: Камералар қайд этган қоидабузарлик бўйича маъмурий жазо чораси ҳодиса содир этилган кундан бошлаб кўпи билан 1 ой ичида қўлланилиши шарт.
Чегирмалар тизими ва истиснолар
Ҳайдовчиларни рағбатлантирувчи мавжуд енгилликлар сақлаб қолинди, бироқ уларнинг амал қилиш доирасига аниқлик киритилди:
50% ва 70% лик имтиёз: Жарима 15 кун ичида тўланса — унинг 50 фоизи, 30 кун ичида тўланса — 70 фоизи тўланади;
Чегирма қачон куймайди?: Жарима солиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят қилинса ёки қоидабузарлик бир йил давомида қайта содир этилса, чегирма амал қилмайди;
Истисно моддалар: 131-модда (транспортни маст ҳолда бошқариш), 136-модда (текширувдан бош тортиш) ва 140-моддалар бўйича солинган жарималарга нисбатан ҳеч қандай чегирма қўлланилмайди.
60 кунлик муҳлат, жарима майдони ва шикоят тартиби
Қарор ижросини таъминлаш ва низоли вазиятларни ҳал этиш бўйича қуйидаги регламент ўрнатилди:
Жарима майдонига олиб кетиш: Агар жарима 60 кун ичида тўланмаса, транспорт воситаси жарима майдончасига жойлаштирилади. Аммо тўлов тўлиқ жойида амалга оширилса, машинани жарима майдонига олиб кетиш тақиқланади;
10 кун ичида шикоят: Қарор нусхасини олган кундан бошлаб 10 кун ичида юқори турувчи органга ёки судга шикоят киритиш мумкин. Муҳими, шикоят кўриб чиқилгунга қадар қарор ижроси расман тўхтатиб турилади;
Экстерриториаллик тамойили: Ҳайдовчилар яшаш жойи ёки рўйхатдан ўтган ҳудудидан қатъи назар, «ягона дарча» ва «опен спаcе» тамойиллари асосида республиканинг исталган ЙҲХХ марказига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлади.
Изоҳлар 0
…