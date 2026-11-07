Ҳайдовчиларга! Жарималар, камералар ва жарима майдони бўйича янги тартиб тасдиқланди

·0·Авто
Ҳайдовчиларга! Жарималар, камералар ва жарима майдони бўйича янги тартиб тасдиқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда Ички ишлар вазирининг 502-сонли буйруғи билан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш бўйича маъмурий ишларни юритишнинг янги тартиби тасдиқланди.
  • Эндиликда ЙПХ ходимлари қоидабузарликларни планшет орқали электрон шаклда расмийлаштиради ва жойида нақд пулда жарима тўлаш қатъиян тақиқланади.
  • Фоторадарлар қайд этган қоидабузарликлар бўйича маъмурий ишлар 48 соат ичида марказга келиб тушмаса ёки 1 ой ичида жазо қўлланилмаса, иш юритиш тугатилади.

Ўзбекистонда йўл ҳаракати қоидаларини (ЙҲҚ) бузиш билан боғлиқ маъмурий ишларни юритишнинг тубдан янгиланган тартиби расман тасдиқланди. Ички ишлар вазирининг 502-сонли буйруғи Адлия вазирлиги томонидан 3969-рақам билан давлат рўйхатидан ўтказилди ва ҳужжат расмий эълон қилинганидан сўнг 2 ой ўтиб кучга киради.

Янги низом коррупциявий омилларни бартараф этиш, қоидабузарликларни тўлиқ рақамлаштириш ҳамда ҳайдовчиларнинг қонуний ҳуқуқларини кафолатлашга қаратилган қатор жиддий янгиликларни ўз ичига олган.

Қўлга пул бериш қатъиян ман: Электрон баённома ва бармоқ изи

ЙҲХХ инспекторларининг ҳайдовчилар билан бевосита мулоқоти тўлиқ рақамли тизимга ўтказилади:

  • Планшет ва бармоқ изи: ЙҲХХ ходими қоидабузарликни қоғозда эмас, жойида махсус планшет орқали электрон шаклда расмийлаштиради. Ҳайдовчи баённомани электрон график имзо ёки бармоқ изи (дактилоскопия) орқали тасдиқлайди;

  • Жойида нақд тўлаш тақиқланади: ЙПХ ходими томонидан жойида нақд жарима олиш қатъиян ман этилади. Барча тўловлар фақат банк кассалари, электрон тўлов тизимлари (Click, Payme ва ҳ.к.), мобил иловалар ёки my.gov.uz портали орқали амалга оширилади;

  • Бодикамера ва холислар: Агар ҳайдовчи мастлик ҳолати бўйича текширувдан бош тортса ва ЙПХ ходимида фаол хизмат бодикамераси бўлса, эндиликда холислар (гувоҳлар) талаб қилинмайди — видеоёзув тўғридан-тўғри баённомага бириктирилади.

Фоторадар ва камералар: Иш қайси ҳолатда бекор қилинади?

Автоматлаштирилган камералар қайд этган қоидабузарликлар бўйича ҳайдовчилар фойдасига муҳим кафолатлар белгиланди:

  • 48 соатлик қатъий қоида: Агар камера қайд этган қоидабузарлик тўғрисидаги маълумот 48 соат ичида ҳудудий марказга келиб тушмаса, маъмурий иш юритиш тугатилади;

  • Автомобиль эгаси топилмаса: Транспорт воситасининг мулкдори ҳақида аниқ маълумотлар мавжуд бўлмаган тақдирда ҳам иш ёпилади;

  • 1 ойлик муҳлат: Камералар қайд этган қоидабузарлик бўйича маъмурий жазо чораси ҳодиса содир этилган кундан бошлаб кўпи билан 1 ой ичида қўлланилиши шарт.

Чегирмалар тизими ва истиснолар

Ҳайдовчиларни рағбатлантирувчи мавжуд енгилликлар сақлаб қолинди, бироқ уларнинг амал қилиш доирасига аниқлик киритилди:

  • 50% ва 70% лик имтиёз: Жарима 15 кун ичида тўланса — унинг 50 фоизи, 30 кун ичида тўланса — 70 фоизи тўланади;

  • Чегирма қачон куймайди?: Жарима солиш тўғрисидаги қарор устидан шикоят қилинса ёки қоидабузарлик бир йил давомида қайта содир этилса, чегирма амал қилмайди;

  • Истисно моддалар: 131-модда (транспортни маст ҳолда бошқариш), 136-модда (текширувдан бош тортиш) ва 140-моддалар бўйича солинган жарималарга нисбатан ҳеч қандай чегирма қўлланилмайди.

60 кунлик муҳлат, жарима майдони ва шикоят тартиби

Қарор ижросини таъминлаш ва низоли вазиятларни ҳал этиш бўйича қуйидаги регламент ўрнатилди:

  • Жарима майдонига олиб кетиш: Агар жарима 60 кун ичида тўланмаса, транспорт воситаси жарима майдончасига жойлаштирилади. Аммо тўлов тўлиқ жойида амалга оширилса, машинани жарима майдонига олиб кетиш тақиқланади;

  • 10 кун ичида шикоят: Қарор нусхасини олган кундан бошлаб 10 кун ичида юқори турувчи органга ёки судга шикоят киритиш мумкин. Муҳими, шикоят кўриб чиқилгунга қадар қарор ижроси расман тўхтатиб турилади;

  • Экстерриториаллик тамойили: Ҳайдовчилар яшаш жойи ёки рўйхатдан ўтган ҳудудидан қатъи назар, «ягона дарча» ва «опен спаcе» тамойиллари асосида республиканинг исталган ЙҲХХ марказига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга бўлади.

Йўл ҳаракати қоидалариЙҲХХИчки ишлар вазирлигиМаъмурий жарималар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди2 ноябр 12:44Тошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошландиТошкентда «А» йўлакларидаги ноқонуний тўхташ ва ҳаракатланишга қарши чоралар бошланди1 ноябр 16:29Тошкентда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчиси жазоландиТошкентда итларни босиб кетган Lacetti ҳайдовчиси жазоландиБугун 20:53Фарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлдиФарғонада “правасиз” ўсмир BMW’да ЙТҲга учраб, ҳалок бўлди14 октябр 16:27Скутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблариСкутерлар ҳаёт учун хавф туғдирмоқда: Ҳайдовчилик гувоҳномаси талаб этилиши сабаблари6 октябр 10:18Тошкент автобуслари энди қоидабузар ҳайдовчиларни камерага оладиТошкент автобуслари энди қоидабузар ҳайдовчиларни камерага олади2 ноябр 11:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas ва Labo учун 0 фоизли бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
“Уч оёқ” радарлар учун янги қоида: мажбурий “Радар” белгиси ўрнатиш бекор қилинди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Янги давр бошланади: Бешинчи авлод BMW X5 (G65) Ўзбекистонга етиб келди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Lada 5 марта рад этган россиялик йигит дунёдаги энг тезкор Bentley экстерьерини яратди
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)
Tesla бугун Илон Маск ваъда қилган янги Roadster спорткарини намойиш қилади (фото)