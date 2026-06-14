Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?

·0·Авто
Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?

Автомобил оламида технологиялар шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, кўпчилик ҳайдовчилар янги моделларнинг мураккаблиги ва доимий техник муаммоларидан чарчоқ ҳис қилмоқда. Британиялик автоишқибоз Эллиот Флорио ўзининг 1955-йилда ишлаб чиқарилган Chevrolet 350 седани ҳақида сўзлаб берар экан, кутилмаган хулосага келди: деярли 70 ёшли классик витесли V8 двигателли автомобил замонавий Ford Focus моделига қараганда анча ишончли ва фойдаланиш учун қулайроқ бўлиб чиқди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Эллиот ушбу икки эшикли, суперчарджер билан жиҳозланган Chevrolet 350 моделини сотиб олишни 19 ёшидан бери орзу қилганини таъкидлайди. Узоқ йиллик қидирувлардан сўнг, у ниҳоят махсус авто-клуб аъзўасидан ушбу ноёб нусхани қўлга киритишга муваффақ бўлди. Унинг сўзларига кўра, эски автомобилларнинг соддалиги ва механик пишиқлиги бугунги куннинг электроника билан тўлдирилган транспорт воситаларидан устун жиҳатидир.

Соддалик ва ишончлилик уйғунлиги

Замонавий автомобиллар, жумладан Ford Focus каби оммабоп моделлар, кўпинча мураккаб дастурий таъминот ва датчиклар носозлиги туфайли ҳайдовчиларни ноқулай аҳволга солиб қўяди. Chevrolet 350 эса ўзининг очиқ механик тузилиши билан ажралиб туради. Флорио ушбу машинани бир неча ҳафта олдин сотиб олган бўлишига қарамай, унинг ишлаш тизими ва хизмат кўрсатиш қулайлиги уни ҳайратда қолдирган.

Ўзбекистон шароитида ҳам классик автомобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Гарчи бизнинг йўлларимизда Chevrolet 350 каби Америка афсоналари кам учраса-да, ҳайдовчилар орасида "эски, лекин мустаҳкам" техникага бўлган ишонч ҳамон юқори. Янги авлод электромобиллари ва гибридлар кириб келаётган бир даврда, Эллиот Флорионинг тажрибаси соф механика ҳали ҳам ўз долзарблигини йўқотмаганини кўрсатмоқда.

Автомобилнинг собиқ эгаси унга катта эътибор билан қараган ва барча зарурий техник ишларни амалга оширган. Бу эса 70 ёшли Chevrolet моделининг бугунги кунда ҳам шаҳар кўчаларида бемалол ҳаракатланишига имкон беради. Эллиотнинг таъкидлашича, классик машина ҳайдаш нафақат эстетик завқ, балки кутилмаган бузилишлар хавфидан холи бўлиш демакдир.

Нега айнан V8 двигатели?

Chevrolet 350 моделидаги V8 двигатели ўзининг қуввати ва ўзига хос овози билан машҳур. Бу каби агрегатлар замонавий кичик ҳажмли ва турбинали двигателлардан фарқли ўлароқ, катта ресурсга эга. Ford Focus каби замонавий хетчбеклар тежамкорликка урғуберган бўлса-да, уларнинг узоқ муддатли чидамлилиги кўпинча савол остида қолади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, классик автомобиллар фақатгина коллекция буюми эмас, балки тўғри парвариш қилинса, кундалик эҳтиёжлар учун ҳам хизмат қила оладиган ишончли ҳамроҳдир. Флорио ўз орзусидаги Chevrolet билан ўтказаётган ҳар бир куни унинг танлови нақадар тўғри бўлганини исботламоқда.

ChevroletFord FocusКлассик АвтомобилларV8 ДвигателАвто Шарҳ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларБугун, 11:52Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларБугун, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиБугун, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларБугун, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодБугун, 06:29Ford учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиFord учун пойгалар шунчаки маркетинг эмас: Жим Фарлей янги стратегияни эълон қилдиБугун, 05:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди