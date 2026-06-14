Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?
Автомобил оламида технологиялар шиддат билан ривожланаётган бир пайтда, кўпчилик ҳайдовчилар янги моделларнинг мураккаблиги ва доимий техник муаммоларидан чарчоқ ҳис қилмоқда. Британиялик автоишқибоз Эллиот Флорио ўзининг 1955-йилда ишлаб чиқарилган Chevrolet 350 седани ҳақида сўзлаб берар экан, кутилмаган хулосага келди: деярли 70 ёшли классик витесли V8 двигателли автомобил замонавий Ford Focus моделига қараганда анча ишончли ва фойдаланиш учун қулайроқ бўлиб чиқди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Эллиот ушбу икки эшикли, суперчарджер билан жиҳозланган Chevrolet 350 моделини сотиб олишни 19 ёшидан бери орзу қилганини таъкидлайди. Узоқ йиллик қидирувлардан сўнг, у ниҳоят махсус авто-клуб аъзўасидан ушбу ноёб нусхани қўлга киритишга муваффақ бўлди. Унинг сўзларига кўра, эски автомобилларнинг соддалиги ва механик пишиқлиги бугунги куннинг электроника билан тўлдирилган транспорт воситаларидан устун жиҳатидир.
Соддалик ва ишончлилик уйғунлигиЗамонавий автомобиллар, жумладан Ford Focus каби оммабоп моделлар, кўпинча мураккаб дастурий таъминот ва датчиклар носозлиги туфайли ҳайдовчиларни ноқулай аҳволга солиб қўяди. Chevrolet 350 эса ўзининг очиқ механик тузилиши билан ажралиб туради. Флорио ушбу машинани бир неча ҳафта олдин сотиб олган бўлишига қарамай, унинг ишлаш тизими ва хизмат кўрсатиш қулайлиги уни ҳайратда қолдирган.
Ўзбекистон шароитида ҳам классик автомобилларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Гарчи бизнинг йўлларимизда Chevrolet 350 каби Америка афсоналари кам учраса-да, ҳайдовчилар орасида "эски, лекин мустаҳкам" техникага бўлган ишонч ҳамон юқори. Янги авлод электромобиллари ва гибридлар кириб келаётган бир даврда, Эллиот Флорионинг тажрибаси соф механика ҳали ҳам ўз долзарблигини йўқотмаганини кўрсатмоқда.
Автомобилнинг собиқ эгаси унга катта эътибор билан қараган ва барча зарурий техник ишларни амалга оширган. Бу эса 70 ёшли Chevrolet моделининг бугунги кунда ҳам шаҳар кўчаларида бемалол ҳаракатланишига имкон беради. Эллиотнинг таъкидлашича, классик машина ҳайдаш нафақат эстетик завқ, балки кутилмаган бузилишлар хавфидан холи бўлиш демакдир.
Нега айнан V8 двигатели?Chevrolet 350 моделидаги V8 двигатели ўзининг қуввати ва ўзига хос овози билан машҳур. Бу каби агрегатлар замонавий кичик ҳажмли ва турбинали двигателлардан фарқли ўлароқ, катта ресурсга эга. Ford Focus каби замонавий хетчбеклар тежамкорликка урғуберган бўлса-да, уларнинг узоқ муддатли чидамлилиги кўпинча савол остида қолади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, классик автомобиллар фақатгина коллекция буюми эмас, балки тўғри парвариш қилинса, кундалик эҳтиёжлар учун ҳам хизмат қила оладиган ишончли ҳамроҳдир. Флорио ўз орзусидаги Chevrolet билан ўтказаётган ҳар бир куни унинг танлови нақадар тўғри бўлганини исботламоқда.
…