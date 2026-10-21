Volkswagen электромобилларининг аккумуляторларида нуқсон аниқланди

·3·Авто
Volkswagen электромобилларининг аккумуляторларида нуқсон аниқланди

Германиянинг Volkswagen автомобиль концерни аккумуляторларида аниқланган нуқсон туфайли дунё бўйлаб қарийб 72,7 мингта электромобилни сервис марказларига қайтармоқда. Носозлик айрим ҳолатларда аккумуляторнинг қизиб кетиши ва ёнғин келиб чиқишига сабаб бўлиши мумкин.

Бу ҳақда Германиянинг Bild нашри Германия Автотранспорт федерал идораси (KBA) маълумотларига таяниб хабар берди.

Маълум қилинишича, муаммо айрим юқори кучланишли аккумулятор элементларидаги ишлаб чиқариш нуқсонлари билан боғлиқ. Volkswagen’нинг ички сифат текширувлари давомида айрим аккумулятор элементлари белгиланган талабларга жавоб бермаслиги аниқланган. Нуқсон эҳтиёт қисмлар етказиб берувчилардаги ишлаб чиқариш хатолари билан изоҳланмоқда.

Қайтариб олиш жараёни 2022–2025 йилларда ишлаб чиқарилган Volkswagen ID.3, ID.4, ID.7 ва ID. Buzz моделларини қамраб олади. Шунингдек, 2022–2024 йилларда ишлаб чиқарилган Cupra Born электромобиллари ҳам рўйхатга киритилган.

Хавфсизлик чораси сифатида автомобил эгаларига аккумуляторни ҳозирча 80 фоиздан ортиқ қувватламаслик тавсия этилган. Техник жиҳатдан имкони бўлган айрим автомобилларда қувватлаш чегараси автоматик равишда белгиланади.

Автомобил эгаларига қайтариб олиш тартиби ва кейинги чоралар ҳақида хат орқали хабар берилади. Сервис марказларида аккумуляторлар текширилади. Айрим ҳолларда носоз қисмларни алмаштириш ўрнига дастурий таъминотни янгилаш кифоя қилиши мумкин.

Германия Автотранспорт федерал идораси маълумотларига кўра, ҳозирча ушбу нуқсон туфайли тан жароҳати олганлар ёки моддий зарар кўрганлар ҳақида хабар берилмаган.

VolkswagenVolkswagen ID.3Cupra BornKBA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Volkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошландиVolkswagen ва Xiaomi ўртасида гибрид моторлар баҳси бошланди29 июл 14:23Дизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечдиДизел даври якунланмоқда: Volkswagen афсонавий Гольф моделининг дизел версиясидан воз кечди1 июл 07:52Volkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартирадиVolkswagen Груп инқироздан чиқиш учун автомобиллар қаторини 50 фоизга қисқартиради24 июл 15:57Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқдаVolkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқда5 июл 00:29Иккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкинИккинчи қўлдаги Volkswagen ИД 3 электромобилини 9000 фунтдан бошлаб харид қилиш мумкин8 август 18:26Volkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқдаVolkswagen инқироз ёқасида: Концерн 50 минг ходимни ишдан бўшатишни режалаштирмоқда19 июн 07:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Damas, Cobalt, Onix ва Tracker харидорлари учун кутилмаган янгилик тайёрланмоқда
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлаш шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Onix ва Tracker учун 0 фоизли тўлов шартлари эълон қилинди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Томи кесилган қора Cobalt: Қозоғистонлик устанинг ноодатий кабриолети ҳайратга солди
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
Такси бозорида янги гигант: Хитой компанияси 5 мингта автомобиль билан кириб келмоқда
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
UzAuto Motors Cobalt ва Damas учун янги бўлиб тўлашни бошлайди
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
Kia K4 2027 модели тақдим этилди: янги имкониятлар ва нархлар
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)
“Дамас” энди электромобиль бўлади: UzAuto маркази янги моделни намойиш қилди (видео)