Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқда
Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг энг машҳур ва кўп йиллик тарихга эга бўлган 2,0 литрли ТДИ дизел двигателларидан босқичма-босқич воз кечишни бошлади. Европада экологик меъёрларнинг қатъийлашиши ва электромобилларга ўтиш стратегияси ушбу афсонавий агрегатнинг ишлаб чиқаришдан олиб ташланишига асосий сабаб бўлмоқда. Бу қарор нафақат бренд мухлислари, балки бутун автомобил саноати учун катта бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Motor.es нашрининг хабар беришича, Volkswagen Т-Рок кроссоверининг янги авлоди бренднинг дизел модификациясидан бутунлай воз кечган илк енгил автомобили бўлади. Бунинг ўрнига модел ўз тарихида биринчи марта ўзи қувватланувчи гибрид (HEV) куч қурилмаси билан жиҳозланади. Келажакда бундай технологик ўзгаришлар машҳур Volkswagen Гольф моделини ҳам четлаб ўтмайди ва у ҳам дизел ўрнига гибрид тизимларга ўтади.
Экологик талаблар ва янги стратегияКомпаниянинг бундай қадам ташлашига Европада жорий этилаётган Эуро 7 стандартлари ва КО2 чиқиндиларини камайтириш бўйича ортиб бораётган босим сабаб бўлмоқда. Замонавий дизел двигателларини ушбу қатъий талабларга мослаштириш ва сертификациядан ўтказиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламай қолди. Шу сабабли, Volkswagen анъанавий ички ёнув двигателлари ва тўлиқ электр транспорт воситалари ўртасидаги оралиқ босқич сифатида гибрид технологияларга тикиш қилмоқда.
ЭА288 оиласига мансуб 2.0 ТДИ двигатели узоқ йиллар давомида Volkswagen Груп таркибидаги кўплаб моделлар учун асосий қувват манбаи бўлиб келган. Бироқ, унинг обрўси ҳар доим ҳам бир хил бўлмаган. Мутахассислар ва сервис марказлари ушбу агрегатнинг эксплуатацияси давомида бир қатор техник муаммолар кузатилганини таъкидлашади. Хусусан, совутиш тизимидаги носозликлар, антифриз оқиши, сув насоси (помпа) ва термостат билан боғлиқ муаммолар тез-тез учраб турган.
Техник муаммолар ва ишончлилик масаласиБундан ташқари, 2.0 ТДИ двигателларида СКР тизимидаги хатоликлар ва мой сарфининг юқорилиги каби камчиликлар ҳам қайд этилган. Айрим мутахассислар ҳатто ҒРМ (газ тақсимлаш механизми) тасмасини ишлаб чиқарувчи белгилаган муддатдан эртароқ алмаштиришни тавсия этишган. Шунга қарамай, Volkswagen раҳбарияти дизелдан воз кечишни двигателнинг ишончлилиги билан боғламаяпти.
Компания расмийлари бу қарорни фақатгина экологик мажбуриятлар ва модел қаторини электрлаштириш режаси билан изоҳлашмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Volkswagen брендининг дизел моделлари (масалан, кроссоверлар ва тижорат транспорти) ўз ўрнига эга бўлса-да, глобал тенденция тез орада гибрид ва электр моделлар устунлик қилишини кўрсатмоқда. Бу эса келажакда юртимиз йўлларида ҳам тежамкор гибрид Volkswagen моделларининг кўпайишига замин яратади.
…