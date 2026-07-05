Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқда

·0·Авто
Volkswagen афсонавий 2.0 ТДИ двигателидан воз кечмоқда: Дизел даври якунланмоқда

Германиянинг Volkswagen концерни ўзининг энг машҳур ва кўп йиллик тарихга эга бўлган 2,0 литрли ТДИ дизел двигателларидан босқичма-босқич воз кечишни бошлади. Европада экологик меъёрларнинг қатъийлашиши ва электромобилларга ўтиш стратегияси ушбу афсонавий агрегатнинг ишлаб чиқаришдан олиб ташланишига асосий сабаб бўлмоқда. Бу қарор нафақат бренд мухлислари, балки бутун автомобил саноати учун катта бурилиш нуқтаси ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Motor.es нашрининг хабар беришича, Volkswagen Т-Рок кроссоверининг янги авлоди бренднинг дизел модификациясидан бутунлай воз кечган илк енгил автомобили бўлади. Бунинг ўрнига модел ўз тарихида биринчи марта ўзи қувватланувчи гибрид (HEV) куч қурилмаси билан жиҳозланади. Келажакда бундай технологик ўзгаришлар машҳур Volkswagen Гольф моделини ҳам четлаб ўтмайди ва у ҳам дизел ўрнига гибрид тизимларга ўтади.

Экологик талаблар ва янги стратегия

Компаниянинг бундай қадам ташлашига Европада жорий этилаётган Эуро 7 стандартлари ва КО2 чиқиндиларини камайтириш бўйича ортиб бораётган босим сабаб бўлмоқда. Замонавий дизел двигателларини ушбу қатъий талабларга мослаштириш ва сертификациядан ўтказиш иқтисодий жиҳатдан ўзини оқламай қолди. Шу сабабли, Volkswagen анъанавий ички ёнув двигателлари ва тўлиқ электр транспорт воситалари ўртасидаги оралиқ босқич сифатида гибрид технологияларга тикиш қилмоқда.

ЭА288 оиласига мансуб 2.0 ТДИ двигатели узоқ йиллар давомида Volkswagen Груп таркибидаги кўплаб моделлар учун асосий қувват манбаи бўлиб келган. Бироқ, унинг обрўси ҳар доим ҳам бир хил бўлмаган. Мутахассислар ва сервис марказлари ушбу агрегатнинг эксплуатацияси давомида бир қатор техник муаммолар кузатилганини таъкидлашади. Хусусан, совутиш тизимидаги носозликлар, антифриз оқиши, сув насоси (помпа) ва термостат билан боғлиқ муаммолар тез-тез учраб турган.

Техник муаммолар ва ишончлилик масаласи

Бундан ташқари, 2.0 ТДИ двигателларида СКР тизимидаги хатоликлар ва мой сарфининг юқорилиги каби камчиликлар ҳам қайд этилган. Айрим мутахассислар ҳатто ҒРМ (газ тақсимлаш механизми) тасмасини ишлаб чиқарувчи белгилаган муддатдан эртароқ алмаштиришни тавсия этишган. Шунга қарамай, Volkswagen раҳбарияти дизелдан воз кечишни двигателнинг ишончлилиги билан боғламаяпти.

Компания расмийлари бу қарорни фақатгина экологик мажбуриятлар ва модел қаторини электрлаштириш режаси билан изоҳлашмоқда. Ўзбекистон бозорида ҳам Volkswagen брендининг дизел моделлари (масалан, кроссоверлар ва тижорат транспорти) ўз ўрнига эга бўлса-да, глобал тенденция тез орада гибрид ва электр моделлар устунлик қилишини кўрсатмоқда. Бу эса келажакда юртимиз йўлларида ҳам тежамкор гибрид Volkswagen моделларининг кўпайишига замин яратади.

VolkswagenДизел2.0 ТДИАвтомобилГибрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиЗоох роботаксилари янги муаммога дуч келди: Йўловчилар ҳайдовчисиз салонда ўзини тута олмаяптиКеча, 22:59Калифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКалифорнияда Tesla кафега бориб урилди: қурбонлар ва жароҳатланганлар борКеча, 22:23Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилдиКеча, 20:00Электромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиЭлектромобиллар пойгаси: BYD компанияси Teslaни ортда қолдириб, етакчиликни сақлаб қолдиКеча, 16:55Гунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиГунтер Веркс компанияси 1067 от кучига эга Porsche 911 Слантносе моделини тақдим этдиКеча, 15:50Mercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаMercedes-Benz янги электр C-Class модели билан BMW и3га жиддий рақиб тайёрламоқдаКеча, 09:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топди
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Audi Nuvolari суперкарини тақдим этди: 987 от кучи ва 350 км/соатдан юқори тезлик
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди