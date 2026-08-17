Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкин
Mini Коопер хатчбекининг кейинги авлоди анъанавий олд тортиш тизимидан BMWнинг орқа тортишга мўлжалланган Gen6 платформаси асосида орқа тортиш кучига ўтиши мумкин. Ҳозирги тўртинчи авлод Mini Коопер хатчбеки 2024-йилда бозорга чиқарилган бўлиб, бензин двигатели ва электр қувватида ишлайдиган версияларда таклиф этилган.
BMW концернига қарашли Британиянинг машҳур Mini бренди ўзининг асосий модели — Коопер хатчбекининг кейинги авлодини яратиш устида иш бошлади. Autocar нашри маълумотига кўра, бу ўзгариш сўнгги ўттиз йил ичидаги энг туб бурилиш бўлиши кутилмоқда, чунки автомобил анъанавий олд тортиш тизимидан орқа тортиш кучига ўтиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ҳозирги тўртинчи авлод Mini Коопер хатчбеки 2024-йилда бозорга чиқарилиб, харидорларга бензин двигатели ва электр қувватида ишлайдиган версияларда таклиф қилинган эди. Ўша даврда унинг асосий рақиби сифатида Fiat 500e кўрилган бўлса-да, унинг нархи Peugeot э-208 ва Cupra Борн каби йирикроқ муқобиллар билан рақобатлашишга мўлжалланган эди.
К кучайиб бораётган рақобат ва бозордаги босимСўнгги йилларда кичик электромобиллар сегментида рақобат кескинлашди. Бозорга Renault 5 ва Fiat Grande Panda каби замонавий услубдаги, яхши динамика ҳамда каттароқ масофани босиб ўта оладиган электр суперминилар кириб келди. Шунингдек, Volkswagen ИД Поло, Cupra Равал ва Kia EV2 каби янги моделлар ҳамда BYD ва Geely каби Хитой автоишлаб чиқарувчиларининг тазйиқи Mini'ни ўз стратегиясини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.
Ушбу босимга жавобан Mini раҳбарияти нархларни пасайтириш чораларини кўрди ва яқин йилларда Коопер моделини янгилаш (рейстинг) ишларини амалга ошириши кутилмоқда. Бироқ узоқ муддатли истиқболда бренд бутун маҳсулотлар портфелини янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда.
Янги платформа ва орқа тортиш тизимиMini брендининг янги дизайн раҳбари Ҳолгер Хампфнинг тасдиқлашича, компания кейинги авлод автомобиллари устида иш бошлаган. Шу пайтгача чиқарилган барча Mini моделлари ихчамлиги, чаққонлиги ва ўзига хос ички қулайлиги билан ажралиб турувчи олд тортиш тизимига эга бўлган.
Бироқ ҳозирги Mini Коопер Электрик Хитойда Great Wall Мотор компанияси билан ҳамкорликда яратилган махсус олд тортиш платформасида ишлаб чиқарилади ва бу тежамкорлик Асеман кроссовери билан бўлишилади. Келгусида эса хатчбек модели ота компания — BMW'нинг янги авлодга оид орқа тортишга мўлжалланган Gen6 платформасига ўтказилиши кутилмоқда.
Ушбу Gen6 архитектураси дастлаб BMW компаниясининг iX3 СУВ ва яқинда келадиган i3 седан каби Неуе Классе электромобиллари учун ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирча олд тортиш тизимларини қўллаб-қувватламайди. BMW муҳандислари олд ўқ учун алоҳида ихчам узатмалар қутисини ишлаб чиқиш ниятида эмаслиги Mini брендини айнан орқа тортиш кучига ўтишга ундайдиган асосий сабаблардан бири бўлмоқда.
…