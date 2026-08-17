Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкин

·8·Авто
Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкин
Қисқача

Mini Коопер хатчбекининг кейинги авлоди анъанавий олд тортиш тизимидан BMWнинг орқа тортишга мўлжалланган Gen6 платформаси асосида орқа тортиш кучига ўтиши мумкин. Ҳозирги тўртинчи авлод Mini Коопер хатчбеки 2024-йилда бозорга чиқарилган бўлиб, бензин двигатели ва электр қувватида ишлайдиган версияларда таклиф этилган.

BMW концернига қарашли Британиянинг машҳур Mini бренди ўзининг асосий модели — Коопер хатчбекининг кейинги авлодини яратиш устида иш бошлади. Autocar нашри маълумотига кўра, бу ўзгариш сўнгги ўттиз йил ичидаги энг туб бурилиш бўлиши кутилмоқда, чунки автомобил анъанавий олд тортиш тизимидан орқа тортиш кучига ўтиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ҳозирги тўртинчи авлод Mini Коопер хатчбеки 2024-йилда бозорга чиқарилиб, харидорларга бензин двигатели ва электр қувватида ишлайдиган версияларда таклиф қилинган эди. Ўша даврда унинг асосий рақиби сифатида Fiat 500e кўрилган бўлса-да, унинг нархи Peugeot э-208 ва Cupra Борн каби йирикроқ муқобиллар билан рақобатлашишга мўлжалланган эди.

К кучайиб бораётган рақобат ва бозордаги босим

Сўнгги йилларда кичик электромобиллар сегментида рақобат кескинлашди. Бозорга Renault 5 ва Fiat Grande Panda каби замонавий услубдаги, яхши динамика ҳамда каттароқ масофани босиб ўта оладиган электр суперминилар кириб келди. Шунингдек, Volkswagen ИД Поло, Cupra Равал ва Kia EV2 каби янги моделлар ҳамда BYD ва Geely каби Хитой автоишлаб чиқарувчиларининг тазйиқи Mini'ни ўз стратегиясини тубдан қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Ушбу босимга жавобан Mini раҳбарияти нархларни пасайтириш чораларини кўрди ва яқин йилларда Коопер моделини янгилаш (рейстинг) ишларини амалга ошириши кутилмоқда. Бироқ узоқ муддатли истиқболда бренд бутун маҳсулотлар портфелини янги босқичга олиб чиқишни режалаштирмоқда.

Янги платформа ва орқа тортиш тизими

Mini брендининг янги дизайн раҳбари Ҳолгер Хампфнинг тасдиқлашича, компания кейинги авлод автомобиллари устида иш бошлаган. Шу пайтгача чиқарилган барча Mini моделлари ихчамлиги, чаққонлиги ва ўзига хос ички қулайлиги билан ажралиб турувчи олд тортиш тизимига эга бўлган.

Бироқ ҳозирги Mini Коопер Электрик Хитойда Great Wall Мотор компанияси билан ҳамкорликда яратилган махсус олд тортиш платформасида ишлаб чиқарилади ва бу тежамкорлик Асеман кроссовери билан бўлишилади. Келгусида эса хатчбек модели ота компания — BMW'нинг янги авлодга оид орқа тортишга мўлжалланган Gen6 платформасига ўтказилиши кутилмоқда.

Ушбу Gen6 архитектураси дастлаб BMW компаниясининг iX3 СУВ ва яқинда келадиган i3 седан каби Неуе Классе электромобиллари учун ишлаб чиқилган бўлиб, ҳозирча олд тортиш тизимларини қўллаб-қувватламайди. BMW муҳандислари олд ўқ учун алоҳида ихчам узатмалар қутисини ишлаб чиқиш ниятида эмаслиги Mini брендини айнан орқа тортиш кучига ўтишга ундайдиган асосий сабаблардан бири бўлмоқда.

Mini КооперBMWЭлектромобилАвтомолётХатчбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ferrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориFerrari’нинг илк электромобили аукционда $40 миллионга сотилди: нархи кутилганидан юз баравар юқориБугун, 06:27Ноёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонНоёб Лотус Эуропа спорткарига умрини бағишлаган инсонКеча, 17:54Geely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиGeely Galaxy E8 линияси кенгайди: илғор технологияли фастбек премера қилиндиКеча, 15:56Ҳорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиҲорсе компанияси электромобиллар учун метанолда ишлайдиган двигателни тақдим этдиКеча, 11:58Алпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиАлпина ўрнига нима келди? Боуэнсиепен BMW модификацияларини давом эттирадиКеча, 10:53Leapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлариLeapmotor C10 электромобили ҳайдовчисининг магистралдаги кузатувлари15.08, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар